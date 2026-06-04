4 csillagjegy életében újra feltűnik az exe: sorsfordító változást hoz

A legtöbb ember próbál nem túl sokat gondolni az exeire. A Merkúr retrográd időszaka alatt azonban nincs meg ez a luxusunk. 2026. június 29. és július 23. között négy csillagjegy nagy valószínűséggel hírt kap egy korábbi partnerétől.
Lehet, hogy egy váratlan üzenetet kapsz, vagy összefutsz egy régi szerelmeddel, miközben úton vagy. Bárhogy is legyen, egy múltbéli szerelmes újra megjelenik, úgyhogy ezeknek a csillagjegyeknek jobb lesz felkötniük a fehérneműt. Csak rajtad múlik, hogy kihasználod-e ezt a pillanatot az újrakezdésre, vagy egy kicsit több lezárással végleg külön utakon folytatjátok.
Ina Rose asztrológus szerint hamarosan újra kapcsolatba kerülsz azzal, aki annak idején elmenekült. „Nem egy átlagos exről van szó” – mondta. „Arról az egy exről beszélünk. Arról az egy emberről, aki összetörte a szívedet. Arról az egy emberről, aki megváltoztatta a DNS-edet.”
Évek óta nem beszéltél ezzel az exszel, mégis, amint újra kapcsolatba lépsz vele, az érzések azonnal visszatérnek. „Hirtelen nagyon intenzíven kezdesz gondolni rájuk” – tette hozzá az asztrológus. Mintha el sem tűntek volna az életedből.
Úgy tűnhet, mintha a sors akarta volna így, de óvatosnak kell lenned, és gyakorolnod kell a tisztánlátást. Rengeteg szép szót fog mondani, és pontosan azt mondja majd, amit hallani akarsz. Bár ez édesen hangozhat, ne felejtsd el, hogyan bánt veled a múltban. A szakításotok traumatikus volt, és hosszú időbe telt, mire felépültél a szívfájdalomból. Ennek ellenére teljesen rád van bízva, hogy ráharapsz-e a csalira.
Nem vagy az a típus, aki a múlton rágódik, Nyilas. Valójában sokkal valószínűbb, hogy teljes gőzzel menekülsz előle. Azonban a hátráló Merkúrral „a múltad egy kicsit nehezebbnek fog tűnni a szokásosnál” – mondta Rose. Mostantól július 23-ig nehéz lesz megállnod, hogy ne nosztalgiázz.
Ugyanakkor az Oroszlán jegyében járó Vénusz miatt az exednek hiányzik a mágneses aurád és az a „főszereplő energia”, amit az életébe hoztál. Pótolhatatlan vagy, és bár beletelt egy kis időbe, mire erre rájött, most már tudja. Nagyon bánja, hogy elveszített.
Szóval, ha arra vártál, hogy az exed térden csúszva könyörögjön egy második esélyért, ezt a mostani Merkúr retrográd alatt megkapod. Számíts grandiózus gesztusokra és „drága, fényűző, gyönyörű vacsorákra” – tette hozzá az asztrológus. Ajándékokkal fog elhalmozni, és hosszú üzeneteket küld, amelyekben imádatát fejezi ki. Vissza akar nyerni, de a döntés végső soron a tiéd.
Rose szerint „mivel a Merkúr közvetlenül a te jegyedben áll meg, te vagy az ex-apokalipszis főszereplője.” Alapvetően is szentimentális vagy, és összhangban vagy az érzéseiddel. Ám mostantól július 23-ig az érzelmeid még inkább felfokozódnak.
Vigyázz, nehogy összetéveszd a nosztalgiát azzal az érzéssel, hogy valami a sors által elrendeltetett. Könnyű rózsaszín szemüvegen keresztül visszatekinteni egy kapcsolatra, de fontos észben tartani a valóságot. Amióta szakítottatok, valósággal virágzol. Újjáépítetted az életedet, hogy szebb legyen, mint valaha. Most az exed meg akarja nézni, hogy be tudja-e préselni magát újra.
Bár a te döntésed, hogy újramelegíted-e ezt a kapcsolatot, óvatosnak kell lenned. Úgy tűnhet, mint a végzet, de az exed azért jön vissza, mert az a biztonság és szeretet, amit nyújtottál neki, páratlan volt. Egy kapcsolat azonban nem lehet egyoldalú. Mit ad ő neked cserébe?
Nagyon adakozó ember vagy, Bak, és a múltban ez visszaütött rád. A szakítás óta azonban rengeteg energiát fektettél a gyógyulásodba és az önbecsülésed fejlesztésébe. Ez nem jelenti azt, hogy kevésbé vagy kedves, de sokkal szelektívebbé váltál azzal kapcsolatban, hogy kit engedsz be a körödbe.
Keményen dolgoztál, elvégezted a nehéz munkát, és az exed ezt látja. Tehát amikor újra megjelenik, az nem azért van, mert unatkozik. Hanem azért, mert „csodálja a fejlődésedet” – mondta Rose. Az asztrológus arra is rámutatott, hogy ez a fejlődés az exed segítsége nélkül történt.
A személyes fejlődéseddel párhuzamosan a mércéd is megváltozott. Most már tudod, mit érdemelsz, és ez sokkal több, mint amit a múltban kaptál. Ez alatt a Merkúr retrográd alatt kevésbé vagy hajlandó az energiádat bárkinek odaadni. Csak te döntheted el, hogy az exed megüti-e a szintet.
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