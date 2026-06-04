4 csillagjegy életében újra feltűnik az exe: sorsfordító változást hoz

A legtöbb ember próbál nem túl sokat gondolni az exeire. A Merkúr retrográd időszaka alatt azonban nincs meg ez a luxusunk. 2026. június 29. és július 23. között négy csillagjegy nagy valószínűséggel hírt kap egy korábbi partnerétől.

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Lehet, hogy egy váratlan üzenetet kapsz, vagy összefutsz egy régi szerelmeddel, miközben úton vagy. Bárhogy is legyen, egy múltbéli szerelmes újra megjelenik, úgyhogy ezeknek a csillagjegyeknek jobb lesz felkötniük a fehérneműt. Csak rajtad múlik, hogy kihasználod-e ezt a pillanatot az újrakezdésre, vagy egy kicsit több lezárással végleg külön utakon folytatjátok.

1. Skorpió

Ina Rose asztrológus szerint hamarosan újra kapcsolatba kerülsz azzal, aki annak idején elmenekült. „Nem egy átlagos exről van szó” – mondta. „Arról az egy exről beszélünk. Arról az egy emberről, aki összetörte a szívedet. Arról az egy emberről, aki megváltoztatta a DNS-edet.”

Évek óta nem beszéltél ezzel az exszel, mégis, amint újra kapcsolatba lépsz vele, az érzések azonnal visszatérnek. „Hirtelen nagyon intenzíven kezdesz gondolni rájuk” – tette hozzá az asztrológus. Mintha el sem tűntek volna az életedből.

Úgy tűnhet, mintha a sors akarta volna így, de óvatosnak kell lenned, és gyakorolnod kell a tisztánlátást. Rengeteg szép szót fog mondani, és pontosan azt mondja majd, amit hallani akarsz. Bár ez édesen hangozhat, ne felejtsd el, hogyan bánt veled a múltban. A szakításotok traumatikus volt, és hosszú időbe telt, mire felépültél a szívfájdalomból. Ennek ellenére teljesen rád van bízva, hogy ráharapsz-e a csalira.

2. Nyilas

Nem vagy az a típus, aki a múlton rágódik, Nyilas. Valójában sokkal valószínűbb, hogy teljes gőzzel menekülsz előle. Azonban a hátráló Merkúrral „a múltad egy kicsit nehezebbnek fog tűnni a szokásosnál” – mondta Rose. Mostantól július 23-ig nehéz lesz megállnod, hogy ne nosztalgiázz.

Ugyanakkor az Oroszlán jegyében járó Vénusz miatt az exednek hiányzik a mágneses aurád és az a „főszereplő energia”, amit az életébe hoztál. Pótolhatatlan vagy, és bár beletelt egy kis időbe, mire erre rájött, most már tudja. Nagyon bánja, hogy elveszített.