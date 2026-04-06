Bódi Megyer üzent az Ázsia Expressz párosainak: "Ez maga lesz a pokol, de még nem tudjátok!"

Bódi Megyer és az ikertestvére Bódi Hunor motivációs trénerként sokaknak segítenek az önfejlesztő könyveikkel. Ez az önismeret és tudatosság segítette végig őket a tavalyi Ázsia Expresszen egészen a győzelemig. Megyer úgy érezte, hogy szeretné megosztani a saját élményeit az idei széria versenyzőivel, hogy ezzel is segítse őket a versenyben. A mindig pozitív üzletember kertelés nélkül a saját közösségi oldalán mesélt a tapasztalatairól.
A Bódi tesók számára az Ázsia Expressz egy életre szóló kaland volt. Olyan élményekkel gazdagodtak, amire maguk sem számítottak:
Az Ázsia Expressz az életem legmeghatározóbb élménye volt. A fizikai megpróbáltatások mellett egy érzelmi hullámvasút volt. Ezzel együtt minden perce megérte, mert leírhatatlan élmény volt, amikor a döntőben a tesómmal együtt befutottunk a célba és kiderült, hogy mi vagyunk az elsők. Az az eufória egész életemben elkísér engem
– mesélte az Ázsia Expressz győztese Megyer.
A motivációs tréner alig várja, hogy elkezdődjön a TV2 Ázsia Expressz új évada. Most, hogy már megtudta, kik is lesznek az idei versenyzők, rengeteg emlék gyűlt fel benne „Most egy éve indult el a mi nagy kalandunk. Ahogy látom az új párosok is ugyanolyan lelkesen és izgatottan készülnek a versenyre, mint ahogy anno mi tettük. Azt a helyzet barátaim, hogy nem tudjátok mire vállalkoztatok, de nagyon vicces nézni ahogy naivan abban bíztok, hogy ez mennyire jó lesz” – üzente az új párosoknak kaján mosollyal az egykori győztes.
Megyer teljes őszinteséggel szeretné felkészíteni a játékosokat a rájuk váró nehézségekre:
„Ha őszinte akarok lenni, akkor egyelőre még nem vagytok tisztában azzal, hogy mi vár rátok, de még a sejtéseitek is távol állnak a valóságtól. Egy ekkora kalandra nem lehet igazából felkészülni. Százszor nehezebb lesz élőben megélni, mint a televízióban nézni. Ez maga lesz a pokol, higgyétek el nekem” – mondta elég vészjóslóan a motivációs előadó.
Az egykori nyertes megnyugtatta a szereplőket, hogy amint átesnek az első sokkon, utána már élvezni fogják az Ázsia Expressz 2026-os kiírását.
Amint elkezdődik a játék, úgy mindenki mindenki elkezdi majd élvezni a próbatételeket és csak az a cél lebeg majd a szemetek előtt, hogy egyre tovább és tovább meneteljetek, egészen a győzelemig. Ez egy csodálatos kaland, amit mindenkinek meg kellene élnie egyszer az élete során, mert itt az ember megismeri a saját határait és le is győzi őket
– mondta lelkesen a TV2 sztárja
Bódi Megyer a maga sajátságos humorával sok sikert kívánt minden versenyzőnek: „Kívánom, hogy élvezzétek a fájdalmakat, nehézségeket és a kihívásokat, mert ettől fogtok fejlődni. Sok sikert kívánok minden párosnak, akik bevállalták ezt a csodás kalandot!” – zárta a motivációs tréner.
Megyer már alig várja, hogy a televízióban is láthassa, hogy milyen kalandokat éltek át az új évad szereplői. Biztos benne, hogy nagyon sok izgalomra számíthatunk az új évadban, mert fantasztikus szereplőgárda gyűlt össze.
