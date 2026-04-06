Bódi Megyer üzent az Ázsia Expressz párosainak: "Ez maga lesz a pokol, de még nem tudjátok!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 16:30
Bódi Megyer és Bódi Hunor nyerték a kaland reality legutóbbi évadát. Az Ázsia Expressz győztes párosa elképesztő mélységet és magasságot élt át a tavalyi évadban, de megérte, hiszen a végén ők emelhették magasba a nyertesnek járó trófeát. Megyer most a saját közösségi oldalán üzent az idei évad párosainak.
Bódi Megyer és az ikertestvére Bódi Hunor motivációs trénerként sokaknak segítenek az önfejlesztő könyveikkel. Ez az önismeret és tudatosság segítette végig őket a tavalyi Ázsia Expresszen egészen a győzelemig. Megyer úgy érezte, hogy szeretné megosztani a saját élményeit az idei széria versenyzőivel, hogy ezzel is segítse őket a versenyben. A mindig pozitív üzletember kertelés nélkül a saját közösségi oldalán mesélt a tapasztalatairól.

A Bódi tesók Ázsia Expressz tavalyi évadának nyertesei  (Fotó: TV2)
  • Bódi Megyert és Bódi Hunort motivációs előadóként ismerte meg az ország, rengeteg előadást tartanak és számtalan könyvet írtak a témában
  • A Bódi tesók elképesztő küzdelem árán megnyerték az Ázsia Expressz 2025-ös évadát
  • Az Ázsia Expressz idei évada hamarosan kezdetét veszi, az új párosok már elindultak Dél-Amerikába, ahol hamarosan kezdetét veszi a kaland
  • Ördög Nóra neve már egybeforrt az Ázsia Expresszel, természetesen az idei évadban is ő lesz a műsorvezető

A Bódi tesók számára az Ázsia Expressz egy életre szóló kaland volt. Olyan élményekkel gazdagodtak, amire maguk sem számítottak:

Az Ázsia Expressz az életem legmeghatározóbb élménye volt. A fizikai megpróbáltatások mellett egy érzelmi hullámvasút volt. Ezzel együtt minden perce megérte, mert leírhatatlan élmény volt, amikor a döntőben a tesómmal együtt befutottunk a célba és kiderült, hogy mi vagyunk az elsők. Az az eufória egész életemben elkísér engem

– mesélte az Ázsia Expressz győztese Megyer.

Bódi Megyer: "Nem tudjátok, hogy mire vállalkoztatok!"

A motivációs tréner alig várja, hogy elkezdődjön a TV2 Ázsia Expressz új évada. Most, hogy már megtudta, kik is lesznek az idei versenyzők, rengeteg emlék gyűlt fel benne Most egy éve indult el a mi nagy kalandunk. Ahogy látom az új párosok is ugyanolyan lelkesen és izgatottan készülnek a versenyre, mint ahogy anno mi tettük. Azt a helyzet barátaim, hogy nem tudjátok mire vállalkoztatok, de nagyon vicces nézni ahogy naivan abban bíztok, hogy ez mennyire jó lesz” – üzente az új párosoknak kaján mosollyal az egykori győztes.

A Bódi tesók Nagy Duettben való szereplésük óta még nagyobb közönségkedvencekké váltak (Fotó: TV2)

Bódi Megyer: "Ez maga lesz a pokol!"

Megyer teljes őszinteséggel szeretné felkészíteni a játékosokat a rájuk váró nehézségekre:

„Ha őszinte akarok lenni, akkor egyelőre még nem vagytok tisztában azzal, hogy mi vár rátok, de még a sejtéseitek is távol állnak a valóságtól. Egy ekkora kalandra nem lehet igazából felkészülni. Százszor nehezebb lesz élőben megélni, mint a televízióban nézni. Ez maga lesz a pokol, higgyétek el nekem” – mondta elég vészjóslóan a motivációs előadó.

Az egykori nyertes megnyugtatta a szereplőket, hogy amint átesnek az első sokkon, utána már élvezni fogják az Ázsia Expressz 2026-os kiírását.

Amint elkezdődik a játék, úgy mindenki mindenki elkezdi majd élvezni a próbatételeket és csak az a cél lebeg majd a szemetek előtt, hogy egyre tovább és tovább meneteljetek, egészen a győzelemig. Ez egy csodálatos kaland, amit mindenkinek meg kellene élnie egyszer az élete során, mert itt az ember megismeri a saját határait és le is győzi őket

– mondta lelkesen a TV2 sztárja

Ázsia Expressz botrany csalas Vastag Csaba Bódi tesók TV2
Az Ázsia Expressz szereplőknek megváltozik az élete a Bódi tesók szerint (Fotó:  TV2)

Az Ázsia Expressz győztes duója nagyon szurkol az új versenyzőknek

Bódi Megyer a maga sajátságos humorával sok sikert kívánt minden versenyzőnek: Kívánom, hogy élvezzétek a fájdalmakat, nehézségeket és a kihívásokat, mert ettől fogtok fejlődni. Sok sikert kívánok minden párosnak, akik bevállalták ezt a csodás kalandot!” – zárta a motivációs tréner.

Megyer már alig várja, hogy a televízióban is láthassa, hogy milyen kalandokat éltek át az új évad szereplői. Biztos benne, hogy nagyon sok izgalomra számíthatunk az új évadban, mert fantasztikus szereplőgárda gyűlt össze.

 

