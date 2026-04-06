Bódi Megyer üzent az Ázsia Expressz párosainak: "Ez maga lesz a pokol, de még nem tudjátok!"

Bódi Megyer és az ikertestvére Bódi Hunor motivációs trénerként sokaknak segítenek az önfejlesztő könyveikkel. Ez az önismeret és tudatosság segítette végig őket a tavalyi Ázsia Expresszen egészen a győzelemig. Megyer úgy érezte, hogy szeretné megosztani a saját élményeit az idei széria versenyzőivel, hogy ezzel is segítse őket a versenyben. A mindig pozitív üzletember kertelés nélkül a saját közösségi oldalán mesélt a tapasztalatairól.

A Bódi tesók Ázsia Expressz tavalyi évadának nyertesei

A Bódi tesók számára az Ázsia Expressz egy életre szóló kaland volt. Olyan élményekkel gazdagodtak, amire maguk sem számítottak:

Az Ázsia Expressz az életem legmeghatározóbb élménye volt. A fizikai megpróbáltatások mellett egy érzelmi hullámvasút volt. Ezzel együtt minden perce megérte, mert leírhatatlan élmény volt, amikor a döntőben a tesómmal együtt befutottunk a célba és kiderült, hogy mi vagyunk az elsők. Az az eufória egész életemben elkísér engem

– mesélte az Ázsia Expressz győztese Megyer.

Bódi Megyer: "Nem tudjátok, hogy mire vállalkoztatok!"

A motivációs tréner alig várja, hogy elkezdődjön a TV2 Ázsia Expressz új évada. Most, hogy már megtudta, kik is lesznek az idei versenyzők, rengeteg emlék gyűlt fel benne „Most egy éve indult el a mi nagy kalandunk. Ahogy látom az új párosok is ugyanolyan lelkesen és izgatottan készülnek a versenyre, mint ahogy anno mi tettük. Azt a helyzet barátaim, hogy nem tudjátok mire vállalkoztatok, de nagyon vicces nézni ahogy naivan abban bíztok, hogy ez mennyire jó lesz” – üzente az új párosoknak kaján mosollyal az egykori győztes.

Bódi Megyer: "Ez maga lesz a pokol!"

Megyer teljes őszinteséggel szeretné felkészíteni a játékosokat a rájuk váró nehézségekre: