„Folytatjuk a igazság felé vezető utat” – Szívszaggató, de kemény üzenetet küldött Mackenzie Michalski anyukája

2024 novemberében, azaz 17 hónappal ezelőtt találták meg az amerikai turista, Mackenzie Michalski holttestét a Balaton környékén. Ismeretes, a fiatal ápolónőnek a budapesti éjszakában veszett nyoma, miután megismerkedett egy ír férfivel, M. L. T.-vel. Hamarosan kiderült, hogy Kenzie aznap este felment a férfi bérelt lakására, ahol intim viszonyba kerültek. Eközben történt meg a visszafordíthatatlan tragédia: szexuális aktus közben a férfi először megkötözte, majd megfojtotta Kenzie-t, testét pedig bőröndbe csomagolta és megpróbálta elrejteni a Balatonnál.

Mackenzie Michalski családja az első tárgyaláson. Azért jöttek, hogy igazságot szolgáltassanak Kenzienek. Soha nem hitték el, amit az ír férfi mondott a bíró előtt. Fotó: Bors.

Szívszaggató, de kemény üzenetet küldött Mackenzie Michalski anyukája

Az ír férfi már elfogásakor és később a tárgyalásán is azt állította: nem gyilkosság, csupán baleset történt azon a tragikus éjjelen. A bíró előtt egyenesen azt mondta: minden, ami aznap történt, azt maga, Kenzie kérte. Ezt a fiatal lány gyászoló családja már akkor, a tárgyalóban is elhűlve hallgatta, a meghallgatás után pedig döbbenten kommentálták lapunknak a férfi vallomását:

Ez az egész egy áldozathibáztatási stratégia volt, ami még lealacsonyító is és teljesen valótlan

– mondta a fejét rázva a Borsnak Jill, Mackenzie anyukája. Ő és a családja eddig minden tárgyaláson itt voltak, mint mondták: nem adják fel, a végsőkig harcolni fognak azért, hogy igazságot szolgáltassanak lányuknak. Hamarosan újabb tárgyalást tartanak az ügyben, az asszony és családja pedig ekkor is Budapestre utaznak. Ezt maga, Jill üzente meg lánya halálának hónapfordulóján. A gyászoló asszony ugyanis ezen a napon minden hónapban egy szívszorító üzenetet küld lányának a mennyekbe, így tett most is:

17 hónap Kenzie nélkül. Bár még mindig megvan a millió értékes emlékünk, de nélküled nem vagyunk teljesek

– írta lányának címezve levelét Jill. Megígérte lányának: tovább haladnak az igazság felé vezető úton:

Ebben a hónapban megint Budapestre jövünk, és folytatjuk az igazság felé vezető utat Szeretlek és kimondhatatlanul hiányzol

– szögezte le a gyászoló anya.