Összeomolhat a világ, ez a 3 csillagjegy mindig képes talpon maradni

Három csillagjegyre különösen jellemző, hogy bármilyen probléma is adódik, általában derűsnek és pozitívnak maradnak, nem süllyednek önsajnálatba. Sejted, hogy kikről van szó?

Horoszkóp: vannak csillagjegyek, akik képesek szinte mindig pozitívak maradni

Csillagjegyek, akiket nem lehet megtörni

Ikrek

Ők a kommunikáció nagy mesterei, ezért is van az, hogy humorukkal bárhol, bármikor a középpontba kerülnek. Mivel azonnal ráéreznek egy társaság hangulatára, ösztönösen tudják, miként oldhatják a feszültséget, hogy mindenki jól érezze magát. Ez a hozzáállás akkor is jellemző, ha egy Ikrek problémába ütközik – nem esik kétségbe, hamar megtalálja a kiutat a bajból.

Szűz

A jegy képviselői gyakran tesznek ironikus megjegyzéseket. Ha észreveszik, hogy a nappalidban ideje lenne port törölni, félmosollyal megjegyzik: „Hű, ennyi pókháló között úgy érzem magam, mintha egy kísértetházban lennék.” A humoruk néha keménynek tűnhet, de valójában ők maguk észre sem veszik, ha bántó megjegyzést tesznek. Azt érzik, viccesen mutatnak rá olyan dolgokra, amelyeken könnyen lehetne javítani. A jó hír, hogy önmagukkal szemben is kritikusak, a humorukat pedig nehéz helyzetben is megőrzik.

Nyilas

A Nyilasok megpróbálják meglátni a jót minden helyzetben. Ha balesetet szenvednek és totálkáros lesz az autójuk, megjegyzik, hogy amúgy is gondolkodtak már egy újabb, sportosabb kocsi beszerzésén. Ha szakításon mennek keresztül, mosolyogva rámutatnak, hogy legalább nem kell többé a párjuk fájdalmasan rossz viccein nevetniük. Emiatt felbecsülhetetlen társak, akik mindig a legjobbat hozzák ki a rossz helyzetekből is.

