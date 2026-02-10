Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A csillagjegyed elárulja: ide utazz 2026-ban, hogy fergeteges nyaralásod legyen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 16:30
Hiába nézegeted az akciós repjegyeket és a toplistás úti célokat, valahogy egyik sem az igazi? Lehet, hogy nem az ár vagy a távolság a gond, hanem az, hogy az úti cél egyszerűen nem passzol hozzád. Nézd meg, hová utazz a horoszkópod szerint.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Néha nehéz eldönteni, hová tervezzünk utazást.
  • A horoszkópod ismerete támogat a megfelelő úti cél kiválasztásában.
  • Az állatövi jegyek elemekhez tartoznak, ez is segít eligazodni.

Sokan már hónapok óta tervezik az idei utazást, mégis nehezen döntenek. Hiába az akciós repjegy vagy a jól hangzó ajánlat, valami még mindig hiányzik. Lehet, hogy az úti célok egyszerűen nem illenek a személyiségedhez. Ilyenkor érdemes a horoszkóphoz fordulni, amikor eldöntöd, merre indulj 2026-ban.

horoszkóp szerinti úticél lehetnek például a fotón szereplő hegyek.
A horoszkópod is segít, hogy a legjobb úti célt válaszd.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Miért fordulnak egyre többen a horoszkóphoz?

Az utazástól a leginkább érzelmi és mentális feltöltődést várunk, hiszen az év nagy részét rohanás, stressz és állandó alkalmazkodás tölti ki. Ám sokan érzik úgy, hogy hiába jártak gyönyörű helyeken, mégsem kapták meg azt, amire igazán szükségük lett volna. Az utazás tervezését érdemes a személyiség felől megközelíteni. A horoszkóp ebben segít, még azoknak is, akik nem hisznek benne igazán. A csillagjegyekhez társított tulajdonságok ugyanis segítenek végiggondolni, mire vágyunk valójában: csendre vagy pezsgésre, mozgásra vagy elmélyülésre, biztonságra vagy újdonságra.

Mit mond a csillagjegyed az utazási stílusodról?

Az állatövi jegyeket az elemek szerinti hovatartozásuk szerint külön kategorizáljuk.

  • Tüzes jegyek: Kos, Oroszlán, Nyilas
    A tüzes csillagjegyek alapvetően cselekvő, energikus személyiségek. Számukra az utazás akkor jó, ha tele van impulzusokkal. Szeretik, ha mozgalmas a program, ha kihívásokkal találkoznak, és ha van lehetőségük kipróbálni magukat új helyzetekben. Az egész napos pihenés számukra inkább frusztráló. Ezért érdemes kalandokkal teli nagyvárosokat felfedezniük, mint például New York, London vagy Párizs.
  • Föld jegyek: Bika, Szűz, Bak
    Ők a biztonságot és az élvezeteket helyezik előtérbe. Akkor tudnak igazán kikapcsolódni, ha a környezet rendezett, a szállás kényelmes, az ételek finomak, és nem kell sehova rohanni. Számukra az utazás egyfajta jutalom, ahol megengedhetik maguknak a lassabb tempót. A horoszkópjuk szerint számukra tökéletes választás lehet Róma, a horvát tengerpart vagy Toszkána. 
  • Levegő jegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő
    A levegő jegyek a változatosságot keresik. Ők azok, akik könnyen elvegyülnek idegen helyeken, szeretnek beszélgetni, felfedezni, tanulni. Egy olyan városban érzik jól magukat, ahol mindig történik valami, és ahol sok az inspiráló inger. Ilyen helyszín például Barcelona, Szantorini vagy London. 
  • Víz jegyek: Rák, Skorpió, Halak
    Ők inkább befelé figyelnek, számukra az utazás lelki élmény is. Fontos nekik a természet közelsége, a víz, a nyugalom és az érzelmi biztonság. Gyakran ösztönösen választanak úti célt, és érzékenyen reagálnak a környezet hangulatára is. A víz jegyűek számára tökéletes helyszín a Magas-Tátra vagy Görögország egy eldugottabb tengerpartja.

Hogyan segíthet ez a döntésben?

A horoszkóp kérdéseket tesz fel. Mire van most szükséged? Feltöltődésre vagy inspirációra? Kapcsolódásra vagy elvonulásra? Ha ezekre őszintén válaszolsz, már közelebb kerülsz a megfelelő úti cél megtaláláshoz. Amikor a horoszkópodhoz illő utazást választasz, sokkal elégedettebben térhetsz haza, hiszen az élmény összhangban állt azzal, amit belül kerestél. Lehet, hogy idén valóban a csillagjegyed mutatja meg, merre indulj el.

A horoszkóp szerint ki, hogy érzi magát Portugáliában:

 

