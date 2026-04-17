Szegedi Erika: A Hold és a Vénusz találkozása egy végtelen szerelmi korszakot nyit meg – Ez a három jegy most révbe ér!

Vannak pillanatok, amikor a csillagok állása nemcsak az időjárást vagy a napi rutinunkat befolyásolja, hanem egyenesen átírja az életünk forgatókönyvét. Szegedi Erika, a spirituális világ nagyasszonya szerint 2026. április 18-a pontosan ilyen dátum. A Hold és a Vénusz különleges egymásra találása, ez a ritka égi csoda egy olyan energetikai pecsétet helyez a sorsunkra, amely az egész előttünk álló időszakot alapjaiban határozza meg.

Sokan azt hiszik, ez csak egyetlen éjszaka varázsa. Óriásit tévednek!

– figyelmeztet Európa főboszorkánya.

„Ez az égi csoda a kezdőpontja egy hatalmas, hónapokon át tartó szerelmi hullámnak. Olyan, mintha az Univerzum most döntött volna úgy: elég volt a várakozásból és a méltatlan kapcsolatokból. Április közepétől egy új időszámítás kezdődik, ahol a párkapcsolatok mélysége és tartóssága kerül a fókuszba. Aki most találkozik valakivel, az ne számítson futó kalandra – itt most életek fonódnak össze megmásíthatatlanul.”

Szegedi Erika szerint az előttünk álló hónapok a „nagy felismerések” jegyében telnek majd. Olyan emberek találnak egymásra, akik talán évek óta egymás mellett éltek, de a kozmikus vakság eddig meggátolta őket a valódi látásban. Most azonban lehull a lepel, és a vonzalom ereje elsöpör minden akadályt. Az érzelmek nem csupán áprilisban, hanem az elkövetkező teljes időszakban is meghatározóak lesznek, átírva mindazt, amit eddig a boldogságról gondoltunk.

Szegedi Erika: Ők a kiválasztottak, akiknek a sorsa most dől el

Bár az égi csoda áldása mindenki számára hozhat enyhülést, Szegedi Erika szerint három jegy szülöttei számára ez az időszak konkrétan a földi paradicsomot jelenti majd.

A Bika: az érzékek ébredése és a sziklaszilárd hűség

A Bika számára ez a tavaszi éjszaka csak a gyújtózsinór. A Vénusz közelsége miatt a Bikák vonzereje az egekbe szökik, és ez a mágneses erő a következő hónapokban is velük marad. A Bika most nemcsak egy társat kap, hanem egy igazi szövetségest. A következő időszakban minden adott lesz ahhoz, hogy közös jövőt építsenek. Ez a szerelem nem huny ki hirtelen, hanem mélyről jövő, biztonságos érzésként kíséri őket végig az úton.