Szegedi Erika: A Hold és a Vénusz találkozása egy végtelen szerelmi korszakot nyit meg – Ez a három jegy most révbe ér!

Vannak pillanatok, amikor a csillagok állása nemcsak az időjárást vagy a napi rutinunkat befolyásolja, hanem egyenesen átírja az életünk forgatókönyvét. Szegedi Erika, a spirituális világ nagyasszonya szerint 2026. április 18-a pontosan ilyen dátum. A Hold és a Vénusz különleges egymásra találása, ez a ritka égi csoda egy olyan energetikai pecsétet helyez a sorsunkra, amely az egész előttünk álló időszakot alapjaiban határozza meg.
Sokan azt hiszik, ez csak egyetlen éjszaka varázsa. Óriásit tévednek!
– figyelmeztet Európa főboszorkánya.
„Ez az égi csoda a kezdőpontja egy hatalmas, hónapokon át tartó szerelmi hullámnak. Olyan, mintha az Univerzum most döntött volna úgy: elég volt a várakozásból és a méltatlan kapcsolatokból. Április közepétől egy új időszámítás kezdődik, ahol a párkapcsolatok mélysége és tartóssága kerül a fókuszba. Aki most találkozik valakivel, az ne számítson futó kalandra – itt most életek fonódnak össze megmásíthatatlanul.”
Szegedi Erika szerint az előttünk álló hónapok a „nagy felismerések” jegyében telnek majd. Olyan emberek találnak egymásra, akik talán évek óta egymás mellett éltek, de a kozmikus vakság eddig meggátolta őket a valódi látásban. Most azonban lehull a lepel, és a vonzalom ereje elsöpör minden akadályt. Az érzelmek nem csupán áprilisban, hanem az elkövetkező teljes időszakban is meghatározóak lesznek, átírva mindazt, amit eddig a boldogságról gondoltunk.
Bár az égi csoda áldása mindenki számára hozhat enyhülést, Szegedi Erika szerint három jegy szülöttei számára ez az időszak konkrétan a földi paradicsomot jelenti majd.
A Bika: az érzékek ébredése és a sziklaszilárd hűség
A Bika számára ez a tavaszi éjszaka csak a gyújtózsinór. A Vénusz közelsége miatt a Bikák vonzereje az egekbe szökik, és ez a mágneses erő a következő hónapokban is velük marad. A Bika most nemcsak egy társat kap, hanem egy igazi szövetségest. A következő időszakban minden adott lesz ahhoz, hogy közös jövőt építsenek. Ez a szerelem nem huny ki hirtelen, hanem mélyről jövő, biztonságos érzésként kíséri őket végig az úton.
A Rák: a lélek hazatalálása és a családi fészek
A Hold gyermekeinek, a Rákoknak április 18-a hozza el a végső megnyugvást. Szegedi Erika szerint a jegy szülöttei számára egy hosszú, érzelmileg sivár időszak zárul le végérvényesen. „A Rákok számára a következő hónapok a fészekrakásról és a mély, őszinte vallomásokról szólnak majd. Olyan érzelmi biztonságba kerülnek, amiről eddig csak álmodni mertek. Az égi csoda védelmező ereje elvezeti őket a sírig tartó boldogsághoz.”
A Mérleg: a belső harmónia beteljesülése
A Mérleg jegyűek végre megkapják azt a sorsszerű visszaigazolást, amire mindig is vágytak. Szegedi Erika szerint számukra az április 18-i éjszaka egy belső gátat szabadít fel, ami után megállíthatatlanul áramlik be az életükbe a tiszta szeretet. „A Mérlegnek nem kell többé kompromisszumokat kötnie a boldogságért. Az elkövetkező időszakban egy olyan partner lép az életükbe, aki mindenben a tükörképük lesz. Ez a kapcsolat az egyensúlyról és a kölcsönös tiszteletről szól majd, és az idő múlásával csak egyre nemesebbé válik.”
Szegedi Erika tanácsa mindenkihez szól:
Ne féljenek a változástól! Ez az égi csoda csak az első lépés egy olyan úton, ahol a szerelem az egyetlen úti cél. Nyissák ki a szívüket, mert a következő időszakban a csodák mindennapossá válnak.
A Hold és a Vénusz égi násza: szerelmi mágia az örök boldogságért
Ez a rituálé akkor a legerősebb, ha április 18-án este, napnyugta után végzed el, amikor a két égitest energiája összefonódik.
Amire szükséged lesz:
1 db rózsaszín gyertya (a gyengédség és a Vénusz jelképe)
1 db fehér gyertya (a tisztaság és a Hold jelképe)
Egy pohár tiszta víz
Egy darabka rózsakvarc (vagy bármilyen számodra kedves ékszer)
Egy piros fonál
A mágia menete:
Az oltár felállítása: helyezd a két gyertyát egymás mellé egy asztalra. Tedd közéjük a pohár vizet és a rózsakvarcot.
Összefonódás: fogd a piros fonalat, és lazán kösd át vele a két gyertyát úgy, hogy összekösse őket. Ez jelképezi a Hold és a Vénusz, illetve a te lelked és a jövendőbeli társad sorsának összefonódását.
Gyújtás: először a fehér gyertyát gyújtsd meg (a Hold ereje), majd a rózsaszínt (a Vénusz tüze).
A kérés: hunyd le a szemed, és képzeld el, hogy a szívedből egy ezüstös-rózsaszín fény árad ki az Univerzumba. Mondd ki halkan a következőt:
„Ahogy az égen a Hold a Vénuszt átöleli, úgy találjon rám az, ki lelkemet kiteljesíti. Nem csak egy éjre, nem csak egy tavaszra, hanem egy egész életen át tartó boldogságra. Úgy legyen!”
A víz ereje: idd meg a vizet lassú kortyokban – ezzel befogadod a kozmikus szerelmi energiát a testedbe.
Befejezés: hagyd a gyertyákat biztonságos helyen teljesen leégni. A fonalat tedd a párnád alá hét éjszakára, a rózsakvarcot pedig hordd magadnál a következő hónapokban.
Erika tanácsa: „A mágia nem kényszer, hanem hívó szó. Ne arra gondolj, KI jöjjön, hanem arra, MILYEN érzést szeretnél kapni tőle. A sors tudni fogja a többit.”
