Eljött a te időd, szerezd vissza az irányítást! – márciusban végre kitörhetsz saját sorsod csapdájából

2026. március 17-től különleges energiák hatnak az asztrológia szerint. A Merkúr retrográd sokszor félreértéseket és akadályokat hoz, most azonban éppen az ellenkezője történhet: segíthet felismerni, mi az, ami eddig visszatartott bennünket. Az univerzum mindent megadott neked, csak lépned kell.

Az univerzum neked üzen

Az univerzum esélyt ad a kibontakozásra

Ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy végre elengedjük a múlt terheit, és bátran haladjunk tovább. Három csillagjegy számára különösen erős változás indulhat el.

Ikrek

Az Ikrek hajlamos néha háttérbe húzódni, mintha időnként eltűnne a világ elől. Most azonban fordulat jöhet: úgy érezheted, mintha visszatérne a hangod, és végre ismét lenne mondanivalód.

A Merkúr retrográd most önbizalmat adhat neked. Magabiztosabbnak érzed magad, és már nem félsz kimondani a véleményedet. Ez a bátorság olyan figyelmet hozhat, amely végül segít belépni egy erőteljes, új korszakba az életedben. A megfelelő pillanat most jött el – csak merj élni vele.

Skorpió

A Skorpió számára ez a nap komoly felismeréseket hozhat. Olyan dolgok állhatnak össze a fejedben, amelyek korábban teljesen zavarosnak tűntek.

Bár a Merkúr retrográd általában káoszt okoz, nálad most inkább tisztánlátást hozhat. Úgy érezheted, mintha előrébb kerülnél a saját terveidhez képest. A gondolataid és a megérzéseid most különösen erősek lehetnek. Amit mondasz vagy teszel, azt mások bölcsnek és előrelátónak láthatják – és ez segíthet egy pozitív új időszak elindításában.

Bak

A Bak most úgy érezheti, eljött az ideje, hogy visszavegye az irányítást az élete felett. Lehet, hogy valaki vagy valami eddig akadályozta, de ez a helyzet most megváltozhat.

A felismerés gyorsan érkezhet: senki nem dönthet helyetted arról, mit tehetsz vagy mit nem. Ez a hozzáállás segíthet abban, hogy határozottabban képviseld az érdekeidet, és magabiztosabban lépj be egy új, erőteljes életszakaszba. A Bak számára most kezdődhet az az időszak, amikor végre saját szabályai szerint alakíthatja a jövőjét – írja a Your Tango.