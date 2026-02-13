A Kígyó évének utolsó napjai felkavarhatják az életünket – erre készülj ebben az időszakban

A Kígyó éve a kínai horoszkóp szerint mindig a titkokról, az ösztöneinkről és a belső átalakulásról szól, az utolsó napjai pedig különösen erős energiákat mozgathatnak meg. Ilyenkor sokaknál történnek váratlan beszélgetések, a múltból visszatérhetnek megoldatlan helyzetek és fontos személyek, melyek hirtelen reakciókra, döntésekre késztethetnek minket – végleg lezárva ezzel egy teljes korszakot. Ez a néhány nap egy fontos spirituális átmenet időszaka, melyben feszültebbek és ingerlékenyebbek lehetünk, de ha jól végeztük a belső munkánkat, könnyebben lépünk majd át a Ló lendületes évébe, amely február 17-én kezdődik.

A Kígyó évének utolsó napjai felkavarhatják az életünket

Fotó: 123RF

A Kígyó éve most mutatja meg az igazi arcát

Az utolsó napokban felerősödhetnek az érzelmeink, régi sérelmek kerülhetnek újra felszínre, és olyan meglepő helyzetek alakulhatnak ki, amelyekre nem is számítottunk. Sokan tapasztalhatják, hogy egy lezártnak gondolt ügy ismét terítékre kerül, vagy egy régóta halogatott beszélgetést kell elkerülhetetlenül lefolytatniuk.

A Kígyó évének energiája az utolsó csapásaival arra kényszerít minket, hogy nézzünk szembe az igazsággal. Ami már nem működik, az most könnyebben széteshet, ami viszont valódi és erős alapokon áll, az még stabilabbá válhat.

Mire számíthatunk ezekben a napokban?

Ebben az időszakban sokan élhetnek meg érzelmi hullámzást. Gyakoribbak lehetnek a feszült pillanatok, a viták, de a hirtelen jött nagy felismerések is. Olyan érzésünk lehet, mintha valami átalakulna bennünk – és ez valóban így is van.

Előfordulhatnak különös, mély érzelmeket kiváltó élénk álmok, melyek új szemléletmódot alakíthatnak ki bennünk. Régi kapcsolatok és kimondatlan érzések kerülhetnek újra előtérbe, melyeket mindenképpen rendeznünk kell.

A Kígyó éve ilyenkor „leveteti velünk a régi bőrt”, vagyis arra kényszerít, hogy elengedjük és helyre tegyük mindazt, ami már nem illik az életünkbe.

Mit tegyünk a Kígyó éve utolsó napjaiban?

A legjobb, amit most tehetünk, ha nem menekülünk a helyzetek elől. Inkább figyeljünk a jelekre, és próbáljuk meg elintézni mindazt, amit eddig csak halogattunk. Érdemes lehet rendet rakni az otthonunkban és a lelkünkben egyaránt, beleállni a rendezetlen ügyekbe és a tisztázatlan félreértésekbe. A korábbi, régóta hordozott sérelmeinket is vegyük górcső alá: eljött az ideje, hogy a saját érdekünkben elengedjük azokat, melyek méregként hatnak a lelkünkre.