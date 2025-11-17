Így engedheted el könnyen a múltat – spirituális, rituális tippek

Sokszor úgy visszük tovább a múlt terheit, mintha még mindig azokban a régi helyzetekben élnénk. Pedig a lélek csak akkor tud szabadon tovább szárnyalni, ha energetikailag nem a tegnap fájdalmához kötődik. A múlt elengedése és feldolgozása elengedhetetlen egy új életszakasz optimális elkezdéséhez. Ez a folyamat nem egy pillanat műve, hanem egy tudatos, szeretetteljes döntés, hogy mostantól újra önmagunkért élünk, és megszabadulunk a méregpoharunktól, melyből mindennap kortyolgattunk a saját kárunkra.
A legtöbben azért kapaszkodunk a múltba, mert az valamiféle hamis biztonságérzetet ad – még akkor is, ha fáj. Ismerős, megszokott, és így fenntartja azt az illúziót, hogy uraljuk az életünket. Amikor elengedjük a régi mintákat, kapcsolódásokat vagy akár egy szerelmet, megbocsátunk önmagunknak és másoknak, akkor helyet adunk az új energiáknak, amelyek már a jövőnket építik.
Egy kapcsolat, drámai helyzet vagy fontos életszakasz lezárása után a lelkünk energetikailag szét van szóródva a múlt és jelen eseményei között. A múlt elengedése ilyenkor energetikai szempontból is nélkülözhetetlen. Ebben nyújt segítséget a lélek- és energiavisszahívó, tisztító rituálénk, melyet könnyedén elvégezhetünk az otthonunkban.
A szertartást lehetőleg az esti órákban végezzük el, amikor senki sem zavarja meg a nyugalmunkat.
Amikor megtörténik az elengedés, a lelkünkben először csendet és békét tapasztalunk. Ilyenkor már nem a múlt határoz meg bennünket, hanem a jelen. Innentől kezdve új utak nyílnak meg előttünk, új emberek érkeznek az életünkbe és a szívünk ismét nyitottá válik a szeretet befogadására.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.