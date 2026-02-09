Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Stana Alexandra így várja már a tüzes ló évét

Stana Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 16:35
kínai újévGalambos Lajos
A profi táncosnő kívánságot tett nagy kalandja előtt.
Február 17-én kezdetét veszi a kínai újév, azaz a Tűz Ló éve, és ez a 60 évente bekövetkező asztrológiai esemény intenzív átalakulást hoz. Erre vágyik Stana Alexandra is. A nemsokára kezdődő A Nagy Duett előtt ugyanis a profi táncosnő fogta magát és meglátogatta Budapesten a kínai szerencsefát, amelyre feltűzte idei kívánságát.

Stana Alexandra is várja már a tüzes ló évét.
Stana Alexandra is várja már a tüzes ló évét. Fotó: Szabolcs László

A tüzes ló évébe lépünk, ami már most nagyon izgalmasnak ígérkezik. Az én kívánságom is felkerült a fára

 - írta legújabb Instagram-posztjában Stana Alexandra, aki mosolyogva, csillogó szemekkel pózolt.

 

Stana Alexandra Galambos Lajos oldalán duettezik majd

Nagyon izgatott vagyok! Nyilván a színpad nem áll tőlem távol, de itt most nem táncolnom kell, hanem énekelnem, ami nem áll annyira közel hozzám, de igyekszem majd nagyon sokat gyakorolni és méltó partnere lenni Lajcsinak

 - nyilatkozta nemrég Alexandra A Nagy Duett kapcsán, míg Lagzi Lajcsi ezt közölte róla:

Már próbálunk, gyakorolunk és úgy gondolom, hogy a vártnál jobban megy, mert partnerem egy nagyon szerény lány, aki maximálisan mindent beletesz a produkciókba, szóval már nincs bennem félelem! Elárulom, hogy éneklünk majd olasz dalt, világslágert is, nem az én komfortzónám, nem a Csíkos gatyám, meg a Csipkéskombiné lesz!

 

