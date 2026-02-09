Stana Alexandra így várja már a tüzes ló évét

Február 17-én kezdetét veszi a kínai újév, azaz a Tűz Ló éve, és ez a 60 évente bekövetkező asztrológiai esemény intenzív átalakulást hoz. Erre vágyik Stana Alexandra is. A nemsokára kezdődő A Nagy Duett előtt ugyanis a profi táncosnő fogta magát és meglátogatta Budapesten a kínai szerencsefát, amelyre feltűzte idei kívánságát.

Stana Alexandra is várja már a tüzes ló évét. Fotó: Szabolcs László

A tüzes ló évébe lépünk, ami már most nagyon izgalmasnak ígérkezik. Az én kívánságom is felkerült a fára

- írta legújabb Instagram-posztjában Stana Alexandra, aki mosolyogva, csillogó szemekkel pózolt.

Stana Alexandra Galambos Lajos oldalán duettezik majd

Nagyon izgatott vagyok! Nyilván a színpad nem áll tőlem távol, de itt most nem táncolnom kell, hanem énekelnem, ami nem áll annyira közel hozzám, de igyekszem majd nagyon sokat gyakorolni és méltó partnere lenni Lajcsinak

- nyilatkozta nemrég Alexandra A Nagy Duett kapcsán, míg Lagzi Lajcsi ezt közölte róla: