Cigánykártya: húzz három lapot, és mutatjuk, milyen rejtett problémák nehezítik az életed

Krausz Gábor sejtelmes vallomása Mikes Annáról: Nem fogunk eltávolodni egymástól, nem engedjük el egymás kezét!

Rengeteget kapott a Dancing with the Starstól a műsor évadának győztese, Krausz Gábor. A sztárséf még a diadalmas pillanatok után érzelmes interjút adott a Borsnak: amiben többek közt a Mikes Annával való kapcsolata is szóba került.