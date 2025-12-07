Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Szűz csillagjegy legstílusosabb tulajdonságai – Így öltözködj a horoszkópod szerint divatosan, fiatalosan

stílustipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 15:15
Szűz csillagjegycsillagjegydivathoroszkópasztrológia
Egy Szűz nő praktikus, de ha öltözködésről van szó, nem ez az egyetlen szempont, amit figyelembe vesz. A horoszkóp megmutatja, hogyan hozhatod ki a stílusodból a legtöbbet Szűzként.
Boncza Léda
A szerző cikkei

Egy Szűz csillagjegyű nő, pontosan tudja mi áll rajta tökéletesen, és mi az, amit inkább hanyagolni a kell, ha a lehető legelőnyösebb megjelenésre törekszik. Ha te még bizonytalan vagy a részletekben, most megmutatjuk a horoszkóp és az asztrológia segítségével, hogyan épül fel egy igazán divatos Szűz csillagjegyű nő gardróbja!

Horoszkóp öltözködési tippek Szűz csillagjegyű nőknek.
Stílustippek a Szűz csillagjegynek – Ezeket a darabokat szerezd be a horoszkópod alapján
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 
  • A Szűz nő kabátja a klasszikus vonalat képviseli.
  • Felsői elegánsak.
  • Alsói mindig nőies és jól szabott darabok.
  • Cipői és kiegészitői tökéletes összhangban állnak ruhatárával.

Horoszkóp stílustippek – Ilyen egy mindig tökéletesen mutató Szűz ruhatára

Egy Szűz nő stílusának alappillérei: a kifinomult elegancia, a nőiesség és a tökéletes harmónia. De mindez úgy, hogy közben végig természetes és praktikus is marad, ahogyan az egy föld jegyhez illik. Ezt pedig leginkább jól szabott, időtálló darabokkal tudja kivitelezni.

Egy Szűz színekben bézs és föld színekkel szereti leginkább gazdagítani a ruhatárát, míg törekszik anyagokból is természetes, kényelmes lent, gyapjút és pamutot válogatni.

A Szűz csillagjegy kabátja

Kabátokból imádja a klasszikusokat, mint a bézs ballonkabát vagy egy egyszerű, de tökéletesen szabott blézer, ami jól kiemeli nőies vonalait. A hangsúly itt is a letisztult összképen van, de egy-két apró hímzéssel vagy színes gombbal feldobott alapdarab könnyen belopja magát egy Szűz szívébe.

A Szűz csillagjegy felsői

Főleg az ingeket és blúzokat részesíti előnyben, amik mindig sugallják komolyságát és profizmusát. Mindig karcsúsított felsőket választ, de sosem olyat, ami túlságosan feszül, hiszen a kényelem is fontos szempont.

A Szűz csillagjegy nadrágjai és szoknyái

Szinte bármit szívesen hord, a lényeg, hogy a feminin vonalon mozogjanak az alsói. Nincs belőle sok, hiszen a minőség nála mindig előrébb való a mennyiségnél, de azok annál jobb darabok. Például a tökéletesen passzoló sötét farmer és a térdig érő ceruzaszoknya minden Szűz jegyű nő szekrényében ott lapul.

A ruhák szuperül mutatnak rajta. Főleg az A-vonalú, örök klasszikus darabok, apró mintával, egy nőies, letisztult bokacsizmával és egy színben passzoló blézerrel.

Ruha és bokacsizma a szűz horoszkóppal rendelkező nőknek.
Egy tökéletes őszi Szűz szett ruhával és bokacsizmával
Fotó: Viktoria Minkova /  Shutterstock 

A Szűz csillagjegy cipői

Egy Szűznél az elegáns cipő alapelvárás. Mindig jó minőségű és minimalista lábbelik vannak csak a rajta. Egy nőies bokacsizma, egy kisebb sarokkal rendelkező, nude vagy fekete magas sarkú cipő vagy egy csinos loafer. Ezek minden Szűz csillagjegy cipősszekrényében megtalálhatók.

A Szűz csillagjegy kiegészítői

Kiegészítőkből egy Szűz nő mindig visszafogott, de karakteres, stílusos darabokat választ, mint egy selyemsál vagy egy egyszerű, de elegáns aranylánc. Sosem visel túl sokat belőlük. Épp csak amennyi még belefér a kifinomult kategóriába.

Őszi minimalista kapszulagardrób tippek a Szűz csillagjegyűeknek:

Olvass még többet a horoszkópok stílusáról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu