A Szűz csillagjegy legstílusosabb tulajdonságai – Így öltözködj a horoszkópod szerint divatosan, fiatalosan

Egy Szűz csillagjegyű nő, pontosan tudja mi áll rajta tökéletesen, és mi az, amit inkább hanyagolni a kell, ha a lehető legelőnyösebb megjelenésre törekszik. Ha te még bizonytalan vagy a részletekben, most megmutatjuk a horoszkóp és az asztrológia segítségével, hogyan épül fel egy igazán divatos Szűz csillagjegyű nő gardróbja!
Egy Szűz nő stílusának alappillérei: a kifinomult elegancia, a nőiesség és a tökéletes harmónia. De mindez úgy, hogy közben végig természetes és praktikus is marad, ahogyan az egy föld jegyhez illik. Ezt pedig leginkább jól szabott, időtálló darabokkal tudja kivitelezni.
Egy Szűz színekben bézs és föld színekkel szereti leginkább gazdagítani a ruhatárát, míg törekszik anyagokból is természetes, kényelmes lent, gyapjút és pamutot válogatni.
Kabátokból imádja a klasszikusokat, mint a bézs ballonkabát vagy egy egyszerű, de tökéletesen szabott blézer, ami jól kiemeli nőies vonalait. A hangsúly itt is a letisztult összképen van, de egy-két apró hímzéssel vagy színes gombbal feldobott alapdarab könnyen belopja magát egy Szűz szívébe.
Főleg az ingeket és blúzokat részesíti előnyben, amik mindig sugallják komolyságát és profizmusát. Mindig karcsúsított felsőket választ, de sosem olyat, ami túlságosan feszül, hiszen a kényelem is fontos szempont.
Szinte bármit szívesen hord, a lényeg, hogy a feminin vonalon mozogjanak az alsói. Nincs belőle sok, hiszen a minőség nála mindig előrébb való a mennyiségnél, de azok annál jobb darabok. Például a tökéletesen passzoló sötét farmer és a térdig érő ceruzaszoknya minden Szűz jegyű nő szekrényében ott lapul.
A ruhák szuperül mutatnak rajta. Főleg az A-vonalú, örök klasszikus darabok, apró mintával, egy nőies, letisztult bokacsizmával és egy színben passzoló blézerrel.
Egy Szűznél az elegáns cipő alapelvárás. Mindig jó minőségű és minimalista lábbelik vannak csak a rajta. Egy nőies bokacsizma, egy kisebb sarokkal rendelkező, nude vagy fekete magas sarkú cipő vagy egy csinos loafer. Ezek minden Szűz csillagjegy cipősszekrényében megtalálhatók.
Kiegészítőkből egy Szűz nő mindig visszafogott, de karakteres, stílusos darabokat választ, mint egy selyemsál vagy egy egyszerű, de elegáns aranylánc. Sosem visel túl sokat belőlük. Épp csak amennyi még belefér a kifinomult kategóriába.
Őszi minimalista kapszulagardrób tippek a Szűz csillagjegyűeknek:
Olvass még többet a horoszkópok stílusáról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.