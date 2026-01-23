Nagy változást lengettek be az égiek, 3 csillagjegy új életszakaszhoz ér

Január 23-tól sokak számára a megújulás és az újrakezdés időszaka veszi kezdetét. Bár minden csillagjegy számára kedvező időszak indul, három jegy különösen erős támogatást kap, hogy egy teljesen új korszakba lépjen.
Lehet, hogy eddig bizonytalan voltál, és nem tudtad, mibe vagy hogyan kezdj bele. A múlt tapasztalatai talán még visszatartottak. Most azonban a jegyedben álló bolygók – köztük a Mars – felerősítik a kreativitásodat és a cselekvésvágyadat. Ez kiváló időszak arra, hogy végre belekezdj valami újba.
Az év eleje talán küzdelmes volt, de a most következő időszak felszabadítja a cselekvéshez szükséges pozitív energiákat. A nehézségek hamarosan véget érnek, és új ajtók nyílnak meg előtted. Hallgass a megérzéseidre, és ragadd meg az első kínálkozó lehetőséget! Ez a növekedés időszaka, amikor is az újrakezdés segít túllépni a régi szokásokon és mintákon.
Félsz elkezdeni egy projektet, pedig már régóta rágódsz rajta? Most itt az idő kilépni a komfortzónádból. Akkor vagy igazán elemben, ha önazonosan élsz és megmutathatod, ki vagy valójában, és erre most lehetőség kínálkozik. Próbálj kivalami teljesen újat, és hagyd, hogy ez újraformálja azt, ahogyan ragyogsz!
