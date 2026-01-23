Nagy változást lengettek be az égiek, 3 csillagjegy új életszakaszhoz ér

Január 23-tól sokak számára a megújulás és az újrakezdés időszaka veszi kezdetét. Bár minden csillagjegy számára kedvező időszak indul, három jegy különösen erős támogatást kap, hogy egy teljesen új korszakba lépjen.

Horoszkóp: 3 csillagjegyre hatnak leginkább a felszabaduló energiák

Fotó: Bits And Splits / Shutterstock

Három csillagjegy fordulóponthoz érkezett

Vízöntő – Új kezdetek és személyes áttörések

Lehet, hogy eddig bizonytalan voltál, és nem tudtad, mibe vagy hogyan kezdj bele. A múlt tapasztalatai talán még visszatartottak. Most azonban a jegyedben álló bolygók – köztük a Mars – felerősítik a kreativitásodat és a cselekvésvágyadat. Ez kiváló időszak arra, hogy végre belekezdj valami újba.

Kos – Új lehetőségek és bátor lépések

Az év eleje talán küzdelmes volt, de a most következő időszak felszabadítja a cselekvéshez szükséges pozitív energiákat. A nehézségek hamarosan véget érnek, és új ajtók nyílnak meg előtted. Hallgass a megérzéseidre, és ragadd meg az első kínálkozó lehetőséget! Ez a növekedés időszaka, amikor is az újrakezdés segít túllépni a régi szokásokon és mintákon.

Oroszlán – Kreatív sikerek

Félsz elkezdeni egy projektet, pedig már régóta rágódsz rajta? Most itt az idő kilépni a komfortzónádból. Akkor vagy igazán elemben, ha önazonosan élsz és megmutathatod, ki vagy valójában, és erre most lehetőség kínálkozik. Próbálj kivalami teljesen újat, és hagyd, hogy ez újraformálja azt, ahogyan ragyogsz!