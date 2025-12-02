Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
3 növény, ami örökre tönkre teszi a párkapcsolatodat – Azonnal dobd ki őket

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 17:45
Vannak növények, amelyek mellett valahogy mindig feszültebb a levegő, és nem érted, miért pattantok össze apróságokon a pároddal. A „párkapcsolat-gyilkos növények” témája elsőre misztikusnak tűnhet, a feng shui szerint viszont bizonyos zöld lakótársak furcsán megbolygatják az otthoni hangulatot. Olvass tovább!
Kelemen Dorina
A feng shui évezredes hagyománya szerint minden tárgynak, formának és színnek saját energiája van, és ez a térben élőkre is hat. Ha ezt elfogadjuk, akkor könnyen lehet, hogy néhány kedves kis cserepes növényünk több feszültséget hoz a hétköznapokba, mint gondolnánk. Amikor pedig a kapcsolat amúgy is érzékenyebb időszakon megy át, egy rosszul megválasztott növény is rátehet egy lapáttal.

Férfi növények között, amik a feng shui szerint ártanak egy párkapcsolatnak.
3 növény, ami örökre tönkre teszi a párkapcsolatodat a feng shui szerint
Fotó: 123RF
  • Vannak növények, amelyek szimbolikusan „szúrós”, feszültséget keltő energiát hozhatnak a lakásba. 
  • Három népszerű szobanövény különösen érzékeny pontnak számít. 
  • Ha gyakrabban vesztek össze apróságokon, érdemes körbenézni, milyen növények állnak a hálóban vagy a nappaliban. 

3 párkapcsolat-gyilkos növény a feng shui szerint, ami árt a párkapcsolatodnak: jobb ha megszabadulsz tőlük!

A kaktusz

A kaktusz a feng shui egyik legismertebb „nehéz növénye”. A hegyes tüskék szimbolikusan is szúrós energiát hordoznak, ami a térben élőknél ingerlékenységet, védekezést, sőt apró, de visszatérő veszekedéseket hozhat ami bizony árt a kapcsolatnak.
Nem arról van szó, hogy egyetlen kaktusz miatt romlik meg egy kapcsolat, de amikor két ember között már gyűlik a feszültség, a környezet is rásegíthet. Pont úgy, mint amikor zajos a szomszéd, és hirtelen mindenki érzékenyebb lesz a félhangos beszédre is. 

Bonsai

A bonsai csodaszép, de a feng shui szerint a „visszafogott növekedés” jelképe. A kapcsolatban ezt a dinamika hiányához társítják: amikor minden marad a régiben, nincsenek új közös élmények, és a felek lassan belefáradnak a mókuskerékbe. 
Ha a lakás több pontján is bonsai áll, az a hit szerint a stagnálás energiáját erősíti – és ki ne érezte volna már, milyen az, amikor a kapcsolat már nem fejlődik, csak úgy eléldegéltek egymás mellett? Ha kerülnéd a társas magányt, kerüld a bonsait is.

Kardformájú levelek

Nem csak a kaktusz számít szerelemgyilkos növénynek. Sok modern, divatos szobanövény – például a jukka vagy egyes dracénafélék – hosszú, éles leveleket növeszt. 
A feng shui szerint ezek a levelek a tér felé mutató „energiakardok”, amelyek könnyen nyugtalanságot keltenek. Ha a nappaliban vagy a hálóban vannak, és pont a közös élettérre „mutatnak”, az felerősítheti a vitákat és a félreértéseket. 

Egy pálma, aminek kardformájúak a levelei, így a feng shui szerint árthatnak egy párkapcsolatnak.
A kardformájú levelekkel rendelkező szobanövényeket érdemes kerülni, mert az energiájuk árthat a párkapcsolat harmóniájának
Fotó: 123RF

Mikor érdemes gyanakodni, hogy a növény is növeli a feszültséget? 

Például ha azt veszed észre, hogy: 

  • új növényt tettél a hálóba, és azóta rosszabbul alszotok, 
  • gyakrabban vannak apró viták, 
  • nehezebben engeditek el a sérelmeket, 
  • vagy csak úgy érzitek, valami „nem stimmel” otthon. 
    Lehet, hogy csak véletlen – de sokan számolnak be róla, hogy egy-egy tüskés vagy nyugtalanító formájú növény eltávolítása után mintha jobbak lettek volna az energiák a lakásban. 

Mit tehetsz, ha mégis imádod a problémás növényeket? 

A feng shui nem tilt, inkább csak utat mutat. Ha ragaszkodsz a kedvenc tüskés vagy erőteljes formájú növényedhez, tedd a lakás olyan pontjára, ahol nincs közvetlen hatással a közös térre. A dolgozószoba, erkély vagy előszoba jó kompromisszum lehet. 

A lényeg, az, hogy a lakás egy olyan zóna legyen, ahol minden az összetartozást, a békét és a közös ritmust támogatja.

Hallgass nyugtató zenét, hogy megszabadulj a negatív energiáktól:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

