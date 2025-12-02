3 növény, ami örökre tönkre teszi a párkapcsolatodat – Azonnal dobd ki őket

A feng shui évezredes hagyománya szerint minden tárgynak, formának és színnek saját energiája van, és ez a térben élőkre is hat. Ha ezt elfogadjuk, akkor könnyen lehet, hogy néhány kedves kis cserepes növényünk több feszültséget hoz a hétköznapokba, mint gondolnánk. Amikor pedig a kapcsolat amúgy is érzékenyebb időszakon megy át, egy rosszul megválasztott növény is rátehet egy lapáttal.

3 növény, ami örökre tönkre teszi a párkapcsolatodat a feng shui szerint

Fotó: 123RF

Vannak növények, amelyek szimbolikusan „szúrós”, feszültséget keltő energiát hozhatnak a lakásba.

Három népszerű szobanövény különösen érzékeny pontnak számít.

Ha gyakrabban vesztek össze apróságokon, érdemes körbenézni, milyen növények állnak a hálóban vagy a nappaliban.

A kaktusz

A kaktusz a feng shui egyik legismertebb „nehéz növénye”. A hegyes tüskék szimbolikusan is szúrós energiát hordoznak, ami a térben élőknél ingerlékenységet, védekezést, sőt apró, de visszatérő veszekedéseket hozhat ami bizony árt a kapcsolatnak.

Nem arról van szó, hogy egyetlen kaktusz miatt romlik meg egy kapcsolat, de amikor két ember között már gyűlik a feszültség, a környezet is rásegíthet. Pont úgy, mint amikor zajos a szomszéd, és hirtelen mindenki érzékenyebb lesz a félhangos beszédre is.

Bonsai

A bonsai csodaszép, de a feng shui szerint a „visszafogott növekedés” jelképe. A kapcsolatban ezt a dinamika hiányához társítják: amikor minden marad a régiben, nincsenek új közös élmények, és a felek lassan belefáradnak a mókuskerékbe.

Ha a lakás több pontján is bonsai áll, az a hit szerint a stagnálás energiáját erősíti – és ki ne érezte volna már, milyen az, amikor a kapcsolat már nem fejlődik, csak úgy eléldegéltek egymás mellett? Ha kerülnéd a társas magányt, kerüld a bonsait is.

Kardformájú levelek

Nem csak a kaktusz számít szerelemgyilkos növénynek. Sok modern, divatos szobanövény – például a jukka vagy egyes dracénafélék – hosszú, éles leveleket növeszt.

A feng shui szerint ezek a levelek a tér felé mutató „energiakardok”, amelyek könnyen nyugtalanságot keltenek. Ha a nappaliban vagy a hálóban vannak, és pont a közös élettérre „mutatnak”, az felerősítheti a vitákat és a félreértéseket.