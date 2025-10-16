A feng shui szerint ez a szín balszerencsét hoz az otthonodba

A feng shui szerint ha egy bizonyos színből túl sok kerül az otthonodba, az nemcsak esztétikai, hanem energetikai problémákat is okozhat. Ez az ősi kínai térrendezési rendszer úgy tartja: a színek a chi – az éltető energia – kapui. Van, amelyik serkenti, van, amelyik kiegyensúlyozza, és van, amelyik túlsúlyba kerülve elnyeli. A szóban forgó árnyalat az utóbbi kategóriába tartozik. Te kitalálod, melyik ez a szín?

A feng shui szerint a fekete és sötét árnyalatok elnyelik a pozitív energiákat

Az energia elnyelője

Nem titkolózunk tovább: a feketéről van szó, amely a színelmélet szerint ugyan nem szín, hanem akromatikus, vagyis semleges színű, ámde a köznyelvben színként hivatkoznak rá.

A feng shui öt elem – a fa, tűz, föld, fém és víz – egyensúlyára épül. A fekete a vízhez kapcsolódik, amely mélységet, bölcsességet és nyugalmat hordoz. Kis mennyiségben támogathatja a koncentrációt, védelmet és egyfajta stabil keretet adhat a térnek, ám nagy mennyiségben túl sok yin energiát visz be – ez a sötét, passzív, befelé húzó energia. Ilyenkor az egyensúly felborul, a pozitív chi lassul vagy megáll, és a tér hangulata elnehezedik. A lakók ennek hatására gyakran érezhetik magukat kimerültnek, kedvetlennek vagy feszültnek.

Kritikus pontok a lakásban

Két hely van az otthonban, ahol a fekete kifejezetten kockázatos:

Hálószoba – A pihenés és az intimitás tere. Ha a falak, függönyök vagy nagy kárpitok ezt a színt viselik, könnyen előidézhetnek alvászavart, visszatérő rémálmokat, és csökkenthetik az emberi kapcsolat érzelmi közelségét.

Bejárat – A lehetőségek kapuja. Ha itt uralkodik ez a szín, blokkolhatja az új lehetőségek, pénzügyi gyarapodás és pozitív hírek beáramlását.

Nem csak ezeken a helyeken kell figyelni a fekete szín használatára! A nappaliban a túl sok fekete bezárja a teret és nehéz, lehangoló légkört teremt, különösen ott, ahol kevés a természetes fény.

A divatban az elegancia szimbóluma

A fekete a kifinomultság és a modern elegancia színe, de a feng shui szerint ha túlzottan uralkodik a térben, az veszélyezteti az energetikai harmóniát. Nem kell teljesen mellőzni, de szükséges, hogy világos, élénk elemek ellensúlyozzák, és megtartsák a chi szabad áramlását. A fekete erőt és stabilitást sugározhat, ha megfelelő mennyiségben és környezetben alkalmazzuk. A gond ott kezdődik, amikor a sötét tónusok elnyomják a világos, frissítő elemeket.