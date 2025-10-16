Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A feng shui szerint ez a szín balszerencsét hoz az otthonodba

A feng shui szerint ez a szín balszerencsét hoz az otthonodba

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 16:45
fekete színfeng shuibalszerencse
Van egy szín, amely sokak számára a modern lakberendezés része. Egy luxuslakás fotóját elnézve talán az az érzésed támad, hogy te is szeretnéd ilyenre festeni egy-egy falad, de vajon tényleg jó ötlet? A feng shui elárulja!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A feng shui szerint ha egy bizonyos színből túl sok kerül az otthonodba, az nemcsak esztétikai, hanem energetikai problémákat is okozhat. Ez az ősi kínai térrendezési rendszer úgy tartja: a színek a chi – az éltető energia – kapui. Van, amelyik serkenti, van, amelyik kiegyensúlyozza, és van, amelyik túlsúlyba kerülve elnyeli. A szóban forgó árnyalat az utóbbi kategóriába tartozik. Te kitalálod, melyik ez a szín?

A feng shui szerint a pozitív energiákat elnyelő fekete és sötét árnyalatú színekben pompázó hálószoba
A feng shui szerint a fekete és sötét árnyalatok elnyelik a pozitív energiákat
Fotó: tulcarion /   GettyImages

Az energia elnyelője

Nem titkolózunk tovább: a feketéről van szó, amely a színelmélet szerint ugyan nem szín, hanem akromatikus, vagyis semleges színű, ámde a köznyelvben színként hivatkoznak rá. 
A feng shui öt elem  – a fa, tűz, föld, fém és víz – egyensúlyára épül. A fekete a vízhez kapcsolódik, amely mélységet, bölcsességet és nyugalmat hordoz. Kis mennyiségben támogathatja a koncentrációt, védelmet és egyfajta stabil keretet adhat a térnek, ám nagy mennyiségben túl sok yin energiát visz be – ez a sötét, passzív, befelé húzó energia. Ilyenkor az egyensúly felborul, a pozitív chi lassul vagy megáll, és a tér hangulata elnehezedik. A lakók ennek hatására gyakran érezhetik magukat kimerültnek, kedvetlennek vagy feszültnek.

Kritikus pontok a lakásban

Két hely van az otthonban, ahol a fekete kifejezetten kockázatos:

  • Hálószoba – A pihenés és az intimitás tere. Ha a falak, függönyök vagy nagy kárpitok ezt a színt viselik, könnyen előidézhetnek alvászavart, visszatérő rémálmokat, és csökkenthetik az emberi kapcsolat érzelmi közelségét.
  • Bejárat – A lehetőségek kapuja. Ha itt uralkodik ez a szín, blokkolhatja az új lehetőségek, pénzügyi gyarapodás és pozitív hírek beáramlását.

Nem csak ezeken a helyeken kell figyelni a fekete szín használatára! A nappaliban a túl sok fekete bezárja a teret és nehéz, lehangoló légkört teremt, különösen ott, ahol kevés a természetes fény.

A divatban az elegancia szimbóluma

A fekete a kifinomultság és a modern elegancia színe, de a feng shui szerint ha túlzottan uralkodik a térben, az veszélyezteti az energetikai harmóniát. Nem kell teljesen mellőzni, de szükséges, hogy világos, élénk elemek ellensúlyozzák, és megtartsák a chi szabad áramlását. A fekete erőt és stabilitást sugározhat, ha megfelelő mennyiségben és környezetben alkalmazzuk. A gond ott kezdődik, amikor a sötét tónusok elnyomják a világos, frissítő elemeket.

Így szelídítsd meg a feketét a feng shui szerint

  • Használj világos ellenpontokat: a fehér, krém, bézs vagy pasztell árnyalatok kiegyensúlyozzák a fekete komorságát.
  • Csempéssz be faelemeket a térbe: a világos tölgy, bambusz vagy rattan természetes melegséget ad.
  • Játssz a fényekkel: a sárga izzók és gyertyák meleg fénye lágyítja a fekete szín sötétségét.
  • Kisebb felületen használd: egy fekete dohányzóasztal vagy képkeret sokkal barátságosabb, mint egy teljesen fekete fal.
  • Válassz textúrát: a bársony, szövet vagy mintás felületek megtörik a tömbszerű hatást.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu