A feng shui szerint ez a szín balszerencsét hoz az otthonodba

A feng shui szerint ha egy bizonyos színből túl sok kerül az otthonodba, az nemcsak esztétikai, hanem energetikai problémákat is okozhat. Ez az ősi kínai térrendezési rendszer úgy tartja: a színek a chi – az éltető energia – kapui. Van, amelyik serkenti, van, amelyik kiegyensúlyozza, és van, amelyik túlsúlyba kerülve elnyeli. A szóban forgó árnyalat az utóbbi kategóriába tartozik. Te kitalálod, melyik ez a szín?
Nem titkolózunk tovább: a feketéről van szó, amely a színelmélet szerint ugyan nem szín, hanem akromatikus, vagyis semleges színű, ámde a köznyelvben színként hivatkoznak rá.
A feng shui öt elem – a fa, tűz, föld, fém és víz – egyensúlyára épül. A fekete a vízhez kapcsolódik, amely mélységet, bölcsességet és nyugalmat hordoz. Kis mennyiségben támogathatja a koncentrációt, védelmet és egyfajta stabil keretet adhat a térnek, ám nagy mennyiségben túl sok yin energiát visz be – ez a sötét, passzív, befelé húzó energia. Ilyenkor az egyensúly felborul, a pozitív chi lassul vagy megáll, és a tér hangulata elnehezedik. A lakók ennek hatására gyakran érezhetik magukat kimerültnek, kedvetlennek vagy feszültnek.
Két hely van az otthonban, ahol a fekete kifejezetten kockázatos:
Nem csak ezeken a helyeken kell figyelni a fekete szín használatára! A nappaliban a túl sok fekete bezárja a teret és nehéz, lehangoló légkört teremt, különösen ott, ahol kevés a természetes fény.
A fekete a kifinomultság és a modern elegancia színe, de a feng shui szerint ha túlzottan uralkodik a térben, az veszélyezteti az energetikai harmóniát. Nem kell teljesen mellőzni, de szükséges, hogy világos, élénk elemek ellensúlyozzák, és megtartsák a chi szabad áramlását. A fekete erőt és stabilitást sugározhat, ha megfelelő mennyiségben és környezetben alkalmazzuk. A gond ott kezdődik, amikor a sötét tónusok elnyomják a világos, frissítő elemeket.
