A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (5. rész)

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 20:15
A cigánykártya nemcsak a reményteli, pozitív eseményeket vetíti előre, hanem azokat a mélyben zajló, árnyékos folyamatokat is megmutatja, amelyekre érdemes odafigyelnünk. A cigánykártya következő hat lapja különleges üzeneteket hordoz: figyelmeztet és óv bennünket, felfedve a háttérben meghúzódó negatív erőket, és rávilágít arra, hol kell változtatnunk az életünkön és magatartásunkon ahhoz, hogy elkerüljük a kedvezőtlen irányokat.
Szlovák Eszter
A Kártyavető suli előző részében a kommunikáció és mozgás lapjait elemeztük, most azonban a sokszor sorsfordító erejű, negatívabb aspektusokat is hordozó kártyák világába pillantunk bele. A cigánykártya következő hat lapja mindig valamilyen erőteljes figyelmeztetést, karmikus nehézséget vagy közelgő változást jelez, ami a fejlődésünk szempontjából kikerülhetetlen állomás lehet.

Cigánykártya keverése
A Kártyavető suli következő részében a cigánykártya hat újabb lapját mutatjuk be
Fotó: Alina Bitta /  Shutterstock 

Íme a cigánykártya újabb 6 lapja

Szerencsétlenség – váratlan akadály, krízishelyzet, kudarcélmény, katasztrófa

A Szerencsétlenség lapja általában minden előjel nélkül hirtelen bekövetkező, külső hatásból eredő kellemetlen, sokkoló eseményt mutat. Valami kibillent minket az egyensúlyunkból és átmeneti zavart, káoszérzetet és blokkoltságot tapasztalunk.

Általános jelentései:

  • váratlan akadály, balszerencse, kudarc, egy számunkra fontos esemény nem valósul meg
  • olyan helyzet, amelyre nem tudtunk felkészülni, váratlanul csap be az életünkbe
  • érzelmi elbizonytalanodás, pusztító dinamika egy kapcsolatban, elvesztett talaj
  • egészségi vagy munkahelyi fennakadás, anyagi csőd, jelentős megrázkódtatás

Időjelzőként gyorsan, szinte „derült égből villámcsapásként” bekövetkező eseményre utal, amely a mellette álló laptól függően pozitív eseményt is mutathat. 
Spirituálisan arra hívja fel a figyelmünket, hogy egy bizonyos iránytól, helyzettől el kell fordulnunk, mert káros hatást gyakorol ránk. A néphagyomány szerint a rontást, átkot is ez a lap jelképezi – ez önsorsrontás is lehet!

Hamisság – megtévesztés, hazugság, becsapás, meghiúsulás, álcázott szándékok

A Hamisság lapja a cigánykártya egyik legerősebb figyelmeztető szimbóluma: tévutakra, átverésre és súlyos félrevezetésre, kétszínű személy jelenlétére utalhat.

Általános jelentései:

  • titkolózás, hazugság, képmutatás, megcsalás 
  • valaki mást mutat, mint amilyen valójában 
  • félrevezető helyzet, hamis ígéret, meghiúsuló tervek 
  • párkapcsolatban harmadik személy jelenlétére utalhat, emellett bizalmatlanságra, manipulációra és toxikus kapcsolatokra, hatalmi harcokra

Ez a lap mindig arra figyelmeztet bennünket, hogy nem minden az, aminek látszik. Legyünk nagyon óvatosak és körültekintők, igyekezzünk a felszín alá látni. 
Időjelzőként elhúzódó, lassan kibontakozó folyamatokat képvisel.

Tolvaj – veszteségérzet, aljasság, energiarablás és kizsigereltség

A Tolvaj lapja valaminek az elvesztésére figyelmeztet – legyen az tárgy, pénz, idő vagy érzelmi befektetés. Nem feltétlenül szó szerinti lopásra utal a lap, hanem olyan helyzetre, amelyben mindenképpen többet adunk, mint amennyit visszakapunk. Irigységre is utalhat, valaki azt szeretné megszerezni, amit mi „birtoklunk”.

Általános jelentései:

  • anyagi veszteség, becsapás és kár elszenvedése
  • minket kihasználó személyre vagy kapcsolatra mutató jel
  • idő- és energiarabló helyzetek, kapzsiság és birtoklási vágy 
  • titkolt ellenséges szándék: nem nyíltan, nem egyenes módon fellépő személy

A Tolvaj az események gyors lefolyását jelzi: amilyen téma mellett áll, arra hamar fény derül.
Lelki szempontból a kártya azt mutatja, hogy vigyáznunk kell a saját határainkra, nem szabad hagynunk, hogy kizsigereljenek, kihasználjanak bennünket.

Cigány jósnő cigánykártya vetése közben
A cigánykártya egyes lapjai sorsfordító erejű, negatívabb aspektusokat hordoznak
Fotó: powerofforever /  Shutterstock 

Ellenség – háttérből jövő rosszakarat, féltékenység, rejtett támadás

Az Ellenség lapja láthatatlan negatív energiákat, irigységet és rosszindulatot mutat. Ha ez a kártya megjelenik, gyakran nem is sejtjük, mi zajlik a háttérben. 
Nem mindig konkrét személyre utal, gyakran egy romboló környezeti vagy párkapcsolati hatásra hívja fel a figyelmünket.

Általános jelentései:

  • titkos rivális, pletyka, rosszakarat és ártó szándék
  • hátbatámadás vagy szabotázs lehetősége
  • munkahelyi intrika, versengés és negatív behatások
  • párkapcsolatban: féltékeny harmadik fél vagy rosszindulatú környezet, hibás viselkedésminta és lehúzó rossz szokások

Ide sorolható számos olyan függőség is, amely pusztító hatást gyakorol valakire: szenvedélybetegségek, fanatizmus, káros élvezetek és tisztátalan életvitel. 
Spirituálisan ez a lap arra szólít fel minket, hogy erősítsük meg a határainkat és az akaraterőnket. Szabaduljunk meg a sötét, negatív behatásoktól, személyektől és szokásoktól – ne engedjünk a manipulációnak, és ne hagyjuk magunkat áldozati szerepkörben vergődni.

Veszteség – érzelmi vagy anyagi hiány, veszteségérzet, bizonytalan folyamatok

A Veszteség lapja nem egyik napról a másikra történő csapást jelez, hanem általában lassú „eróziót”: valami a saját felelőtlenségünk, hanyagságunk miatt kicsúszhat a kezünkből. Jelent még hazardírozást, túlzott kockázatvállalást és bizonytalan végkifejletet egy ügyben.

Általános jelentései:

  • kapcsolati elhidegülés, érzelmi távolodás
  • komoly anyagi kiadások, deficites időszak
  • érzelmi kiüresedés, örömforrások elvesztése
  • hosszan tartó stressz vagy bizonytalanság

Időjelzőként hetekig-hónapokig tartó folyamatokra utalhat, melyek hosszú időn keresztül bizonytalanságot okozhatnak. 
A lap arra figyelmeztet, hogy ideje lezárni, elengedni valamit, ami már régóta nem szolgál minket.

Halál – lezárás, végpont, átalakulás és újjászületés

A Halál a cigánykártya egyik legrémisztőbb lapja, pedig egyáltalán nem kell megijednünk tőle. Csak néhány lap mellett jelent fizikai halált, általában egy természetes véget szimbolizál: egy életciklus, egy korszak vagy egy kapcsolat, helyzet végére, befejezésére utal – valami lezárul, hogy helyet adjon az újnak. Transzformációt, sorsszerű folyamatokat és szükségszerű változásokat jelképez, amelyeknek nem érdemes ellenállnunk. Lelki síkon is mindenképpen mély változást, teljes átalakulást jelez.

Általános jelentései:

  • egy kapcsolat, munka vagy élethelyzet befejezése 
  • radikális irányváltás, mely sorsszerű és elkerülhetetlen
  • egy régi mintázat összeomlása, gyökeres változások
  • szellemi-lelki újjászületés, sokszor a megélt nehézségek következtében

Időben gyorsan beköszöntő, de végérvényes hatású energiát szimbolizál: ami történik, az megváltoztathatatlan és visszavonhatatlan. 
Spirituális szempontból a Halál azt üzeni nekünk: amit a sors lezár az életünkben, ahhoz nem szabad tovább ragaszkodnunk.

Ez a hat lap – a Szerencsétlenség, Hamisság, Tolvaj, Ellenség, Veszteség és Halál – az élet árnyékosabb oldalára hívja fel a figyelmünket. Nem félelemkeltésre, hanem figyelmeztetésre szolgálnak: segítenek felismerni a veszélyes, káros irányokat, megszabadulni a romboló hatásoktól, és lezárni mindazt, ami már elavult az életünkben.

A következő részben újabb hat kártya jelentésével folytatjuk a lelki utazást, egyre mélyebbre merülve a jóslás, a cigánykártya és a sors üzeneteinek világában.

