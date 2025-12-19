A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (5. rész)

A Kártyavető suli előző részében a kommunikáció és mozgás lapjait elemeztük, most azonban a sokszor sorsfordító erejű, negatívabb aspektusokat is hordozó kártyák világába pillantunk bele. A cigánykártya következő hat lapja mindig valamilyen erőteljes figyelmeztetést, karmikus nehézséget vagy közelgő változást jelez, ami a fejlődésünk szempontjából kikerülhetetlen állomás lehet.

A Kártyavető suli következő részében a cigánykártya hat újabb lapját mutatjuk be

Fotó: Alina Bitta / Shutterstock

Íme a cigánykártya újabb 6 lapja

Szerencsétlenség – váratlan akadály, krízishelyzet, kudarcélmény, katasztrófa

A Szerencsétlenség lapja általában minden előjel nélkül hirtelen bekövetkező, külső hatásból eredő kellemetlen, sokkoló eseményt mutat. Valami kibillent minket az egyensúlyunkból és átmeneti zavart, káoszérzetet és blokkoltságot tapasztalunk.

Általános jelentései:

váratlan akadály, balszerencse, kudarc, egy számunkra fontos esemény nem valósul meg

olyan helyzet, amelyre nem tudtunk felkészülni, váratlanul csap be az életünkbe

érzelmi elbizonytalanodás, pusztító dinamika egy kapcsolatban, elvesztett talaj

egészségi vagy munkahelyi fennakadás, anyagi csőd, jelentős megrázkódtatás

Időjelzőként gyorsan, szinte „derült égből villámcsapásként” bekövetkező eseményre utal, amely a mellette álló laptól függően pozitív eseményt is mutathat.

Spirituálisan arra hívja fel a figyelmünket, hogy egy bizonyos iránytól, helyzettől el kell fordulnunk, mert káros hatást gyakorol ránk. A néphagyomány szerint a rontást, átkot is ez a lap jelképezi – ez önsorsrontás is lehet!

Hamisság – megtévesztés, hazugság, becsapás, meghiúsulás, álcázott szándékok

A Hamisság lapja a cigánykártya egyik legerősebb figyelmeztető szimbóluma: tévutakra, átverésre és súlyos félrevezetésre, kétszínű személy jelenlétére utalhat.

Általános jelentései:

titkolózás, hazugság, képmutatás, megcsalás

valaki mást mutat, mint amilyen valójában

félrevezető helyzet, hamis ígéret, meghiúsuló tervek

párkapcsolatban harmadik személy jelenlétére utalhat, emellett bizalmatlanságra, manipulációra és toxikus kapcsolatokra, hatalmi harcokra

Ez a lap mindig arra figyelmeztet bennünket, hogy nem minden az, aminek látszik. Legyünk nagyon óvatosak és körültekintők, igyekezzünk a felszín alá látni.

Időjelzőként elhúzódó, lassan kibontakozó folyamatokat képvisel.