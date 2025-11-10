Tollas a hátad? Párkapcsolati tesztünkből kiderül, téged mennyire könnyen ver át a párod

Rendszeresen későn ér haza és mindig a munkára fogja? Gyanús hívásokat kap, de azt hazudja, hogy mindegyik téves? Néha furcsa illat lengi körül, de egy kolléganője parfümjére fogja? Bizonyos jelek egyértelműen utalhatnak arra, ha a párod átver, megcsal téged, sokan azonban nem mernek szembesülni a nyilvánvalóval. Alábbi tesztünk kitöltésével megtudhatod, te mennyire könnyen esel átverés áldozatául egy párkapcsolatban. Felkészültél?

Sokan esnek átverés áldozatául egy párkapcsolatban. Te felismernéd a jeleket?

Párkapcsolati tesztünkből megtudhatod, milyen könnyen vagy átverhető

Válaszold meg őszintén az alábbi kérdéseinket, a válaszaid betűjelét pedig jegyezd fel, hogy a végén összesíthesd azokat az eredményhez!

A párod hirtelen sokkal többet dolgozik, de alig mesél a napjáról. Mit teszel?

A) Gyanút fogok, és finoman utánajárok, mi áll a háttérben.

B) Elhiszem, hogy tényleg csak a munka hajtja – nem akarok nyomozni.

C) Először nem gyanakszom, de ha túl sok a titok, rákérdezek egyenesen. Hogyan reagálsz, ha a szerelmed megváltoztatja a jelszavát, és „véletlenül” mindig elfordul, amikor üzenetet kap?

A) Ez azonnal beindítja bennem a vészcsengőt! Tudni akarom, miért titkolózik!

B) Izgulok, mert biztos valami meglepetést szervez nekem.

C) Kicsit zavar, de várok, amíg magától elmondja, mi ez az egész. Egy barátod figyelmeztet: látott valami gyanúsat a pároddal kapcsolatban. Mire gondolnál elsőként?

A) Nagyon megijednék, és rögtön kifaggatnám a páromat.

B) Csak nevetnék, biztos vagyok benne, hogy a szerelmem nem tenne semmit, amivel megbánthatna.

C) Kikérdezem mindkettőjüket, és figyelem, hogyan reagálnak. Furcsának találod, ha a párod hirtelen extra kedves lesz, ajándékokat visz neked és folyamatosan bókol?

A) Rögtön gyanút fogok – ez már túl szép, hogy igaz legyen.

B) Élvezem, hogy ennyire figyelmes, végre, erre vártam!

C) Megörülök neki, de közben elkezdem figyelni, vajon mitől változott meg. Hogy viseled, ha a párod állandóan a telefonját figyeli, miközben kettesben vagytok?

A) Megkérem, hogy legalább a velem töltött időben tegye félre a mobilját.

B) Nem zavar, manapság mindenki ezt csinálja.

C) Egy ideig tűröm, aztán szóvá teszem, mert ez nem szép viselkedés. Előfordult már, hogy a megérzéseid azt súgták, valami nincs rendben?

A) Mindig hallgatok a belső hangomra – az ösztön sosem téved!

B) Ha ezt érzem, próbálom elnyomni, mert nem akarok drámát.

C) Ilyenkor elkezdem felírni magamnak a gyanús jeleket, de csak akkor cselekszem, ha több bizonyíték van. Mit teszel, ha a párod a közösségi oldalán már alig posztol rólad, viszont új ismerősök tűnnek fel nála?

A) Megpróbálom kinyomozni, hogy kik ezek az emberek.

B) Nem érdekel, nem kell minden apróságot megosztani egymással.

C) Elgondolkodom, miért lett hirtelen ilyen titokzatos. Mire gondolsz, ha a szerelmed egy este késve ér haza, és furcsán viselkedik?

A) Azonnal rákérdezek, hol volt és kivel.

B) Inkább nem feszegetem – biztos jó oka van a késésének.

C) Hagyom, hogy elmondja magától mi történt, de közben figyelek minden apró jelre.

Eredmények

Ha leginkább „A” válaszokat adtál: te egy valóságos „hazugság-radar” vagy, nem hagyod, hogy átverjenek. Képes vagy olvasni a sorok között, és hamar kiszúrod, ha valami nem stimmel. Néha talán túlságosan is gyanakvó vagy, de legalább senki sem tud az orrodnál fogva vezetni.

te egy valóságos „hazugság-radar” vagy, nem hagyod, hogy átverjenek. Képes vagy olvasni a sorok között, és hamar kiszúrod, ha valami nem stimmel. Néha talán túlságosan is gyanakvó vagy, de legalább senki sem tud az orrodnál fogva vezetni. Ha leginkább „B” válaszokat adtál: Te egy naiv romantikus vagy. Hiszel a feltétlen bizalomban – ami gyönyörű, de veszélyes is lehet. Néha túlságosan elnéző vagy és nem veszed észre a jeleket, csak ha már túl késő. Ne feledd: a szeretet nyitott szemmel még szebb!

Te egy naiv romantikus vagy. Hiszel a feltétlen bizalomban – ami gyönyörű, de veszélyes is lehet. Néha túlságosan elnéző vagy és nem veszed észre a jeleket, csak ha már túl késő. Ne feledd: a szeretet nyitott szemmel még szebb! Ha leginkább „C” válaszokat adtál: Hiszel a szerelemben, de nem vagy vak! Hallgatsz a megérzéseidre, és ha kell, kiállsz magáért. Nem dőlsz be könnyen, de néha hagyod, hogy a szíved irányítson az eszed helyett.

