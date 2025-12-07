A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (4. rész)

A cigánykártya 36 lapja a mindennapi élet eseményeit és lelki folyamatait tükrözi. A Kártyavető suli előző részeiben a személyi jelölőket, a bőség és a jó hírek témakörét elemeztük ki, most azonban hat olyan kártya következik, amelyek a kommunikáció, érkező üzenetek, személyes találkozások és hosszú távú folyamatok jelölői. Ezek a lapok a külső hatásokat, mozgásokat és reménykeltő történéseket mutatják meg.
Az Üzenet lapja mindig valamilyen gyors kommunikációra utal: üzenet, hír, rövid információ vagy egy fontos visszajelzés érkezhet. Gyakran jelenti azt, hogy valaki kapcsolatba lép velünk, vagy egy ügyünk mozgásba lendül. Időjelző lapként azt mutatja, hogy a mellette álló esemény nagyon gyorsan, néhány órán-napon belül bekövetkezik.
Ez a lap mindig olyan dologra, eseményre mutat rá, amely időben közel van, gyors lefolyású, és azonnali figyelmet igényel. Esetenként kisebb pénzküldeményt, anyagi tranzakciót jelez előre.
A Levél lapja már egy részletesebb, komolyabb tartalmú kommunikációt jelöl két fél között. Gyakran kapcsolódik hivatalos ügyekhez, dokumentumokhoz, szerződésekhez, vagy hosszabb, írott és szóbeli üzenetekhez. Időjelző kártyaként azt mutatja, hogy egy adott esemény 1- 2 héten, legfeljebb egy hónapon belül bekövetkezik.
A Levél mindig megbízható, részletes információt hoz – valamit, ami igen lényeges számunkra. Elvont fogalomként titkot jelent, ami a tudomásunkra jut.
A Látogatás lapja mindig személyes jelenlétet, mozgást és találkozást szimbolizál. Ha ez a lap megjelenik, számíthatunk arra, hogy valaki felkeres minket, vagy véletlenül találkozunk valakivel. Gyakran jelképez bizonytalan, instabil, átmeneti helyzeteket, folyamatosan mozgásban lévő történéseket, változásokat.
Általános jelentései:
A Látogatás lapja mindig mozgásba hozza a dolgokat, nemcsak szimbolikusan, hanem fizikailag kézzelfogható módon. Jelenti még, hogy valami nem stabil, bizonytalan kimenetelű vagy esetleges.
A Remény lapja egy távolabbi jövőbe mutató, de erőteljes üzenetet hordoz: azt jelzi, hogy jó irányba tartunk, és van okunk bízni a kedvező kimenetelben. Ez egy lassabban végbemenő, de alapvetően pozitív folyamat. Sokszor olyan eseményekre, történésekre utal, melyek csak hosszú idő elteltével, akár csak évekkel később következnek be.
A Remény lapja a türelem kártyája is: azt mutatja, hogy akaraterőre és kitartásra lesz szükségünk, ha eredményt szeretnénk elérni.
Az Állandóság az egyik legerősebb stabilizáló lap a cigánykártyában. Tartós, kiszámítható, megbízható helyzetet mutat – olyat, ami hosszú távon, akár éveken keresztül is fennáll; vagy olyan megbízható személyt, aki sokáig mellettünk marad. Ez a kártya nem más, mint „ Isten szeme”: égi áldást, az univerzum támogatását jelzi – a lépéseinket fentről vigyázzák.
Ez a lap arra mutat rá, hogy ami most épül az életünkben, annak hosszú távú következményei lesznek.
Az Utazás lapja dinamikus mozgást, irányváltást vagy fizikai elmozdulást jelképez. Jelenthet konkrét utazást, költözést, jelentős életforma vagy helyváltoztatást, de szimbolikusan új élethelyzetbe való átlépést is. Jelzi, hogy egy esemény általában egy éven belül bekövetkezik.
Ez a lap mindig változást hoz az életünkbe – olyat, ami kimozdít a komfortzónánkból, előrelendít és új lehetőségeket nyit meg. Gyakran jelképez közlekedési eszközöket, például autót.
Ez a hat kártya – az Üzenet, a Levél, a Látogatás, a Remény, az Állandóság és az Utazás – a kommunikáció, mozgás, információáramlás és hosszú távú folyamatok fő szimbólumai a cigánykártyában. Rendkívül erős üzenetet hordoznak arról, mi érkezik az életünkbe, milyen változások indulnak el, és mely helyzetek stabilizálódnak vagy válnak képlékennyé.
A Kártyavető suli következő részében újabb hat lap jelentésével folytatjuk a lelki utazást, még mélyebbre merülve a jóslás misztikus világában.
