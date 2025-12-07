Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (4. rész)

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 20:45
A cigánykártya lapjai között számos olyan szimbólumot találunk, amely közelgő hírekre, kommunikációra vagy váratlan változásra hívja fel a figyelmünket. A cigánykártya ezen különleges lapjai azt mutatják meg, honnan érkezhetnek felénk információk, mely ajtók nyílnak meg előttünk, és milyen változások indulnak el az életünkben.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

A cigánykártya 36 lapja a mindennapi élet eseményeit és lelki folyamatait tükrözi. A Kártyavető suli előző részeiben a személyi jelölőket, a bőség és a jó hírek témakörét elemeztük ki, most azonban hat olyan kártya következik, amelyek a kommunikáció, érkező üzenetek, személyes találkozások és hosszú távú folyamatok jelölői. Ezek a lapok a külső hatásokat, mozgásokat és reménykeltő történéseket mutatják meg.

Cigánykártya kiterített lapjai
A cigánykártya bizonyos lapjai közelgő hírekre figyelmeztetnek.
Fotó: Neirfy /  Shutterstock 

A cigánykártya használata: 6 lap, amely történések felvázolásán kívül időjelző lapként működik

Üzenet – gyors, rövid hír, információ érkezése

Az Üzenet lapja mindig valamilyen gyors kommunikációra utal: üzenet, hír, rövid információ vagy egy fontos visszajelzés érkezhet. Gyakran jelenti azt, hogy valaki kapcsolatba lép velünk, vagy egy ügyünk mozgásba lendül. Időjelző lapként azt mutatja, hogy a mellette álló esemény nagyon gyorsan, néhány órán-napon belül bekövetkezik.

Általános jelentései:

  • gyors hír, rövid üzenet, telefonos vagy online kommunikáció;
  • olyan információ birtokába jutunk, amely egy helyzetet előrelendít;
  • érzelmi kérdésekben nyitás vagy apró közeledés történik.

Ez a lap mindig olyan dologra, eseményre mutat rá, amely időben közel van, gyors lefolyású, és azonnali figyelmet igényel. Esetenként kisebb pénzküldeményt, anyagi tranzakciót jelez előre.

Levél – hivatalos dokumentum vagy hosszabb, részletesebb információ érkezése

A Levél lapja már egy részletesebb, komolyabb tartalmú kommunikációt jelöl két fél között. Gyakran kapcsolódik hivatalos ügyekhez, dokumentumokhoz, szerződésekhez, vagy hosszabb, írott és szóbeli üzenetekhez. Időjelző kártyaként azt mutatja, hogy egy adott esemény 1- 2 héten, legfeljebb egy hónapon belül bekövetkezik.

Általános jelentései:

  • szerződés, hivatalos papír, dokumentum, e-mail vagy hosszabb üzenet érkezése;
  • egy ügy jogi, pénzügyi vagy munkahelyi alakulásának folyamata;
  • fontos hírt kapunk, amely tájékoztatást ad egy régóta húzódó helyzetről;
  • érzelmek terén: hosszabb beszélgetés vagy tisztázás szükségességét mutatja.

A Levél mindig megbízható, részletes információt hoz – valamit, ami igen lényeges számunkra. Elvont fogalomként titkot jelent, ami a tudomásunkra jut.

Látogatás – személyes találkozás, megbeszélés, elmozdulás egy ügyben

A Látogatás lapja mindig személyes jelenlétet, mozgást és találkozást szimbolizál. Ha ez a lap megjelenik, számíthatunk arra, hogy valaki felkeres minket, vagy véletlenül találkozunk valakivel. Gyakran jelképez bizonytalan, instabil, átmeneti helyzeteket, folyamatosan mozgásban lévő történéseket, változásokat.

Általános jelentései:

  • személyes találkozó, megbeszélés, vendég érkezése;
  • egy ügy személyes jelenlétet igénylő szakaszba lép;
  • párkapcsolati síkon kezdeményezésre, közeledésre, randevúra utal.

A Látogatás lapja mindig mozgásba hozza a dolgokat, nemcsak szimbolikusan, hanem fizikailag kézzelfogható módon. Jelenti még, hogy valami nem stabil, bizonytalan kimenetelű vagy esetleges.

Remény – pozitív várakozás, lelki erősödés és jövőbeli beteljesülés

A Remény lapja egy távolabbi jövőbe mutató, de erőteljes üzenetet hordoz: azt jelzi, hogy jó irányba tartunk, és van okunk bízni a kedvező kimenetelben. Ez egy lassabban végbemenő, de alapvetően pozitív folyamat. Sokszor olyan eseményekre, történésekre utal, melyek csak hosszú idő elteltével, akár csak évekkel később következnek be.

Általános jelentései:

  • optimizmus, lelki erősödés, reményekkel teli időszak;
  • valami, amire várunk, pozitív irányba halad, ha kitartunk a szándékunk mellett;
  • lassú, de biztos közeledés egy cél felé;
  • spirituális szempontból sorsszerű támogatást és belső vezetettséget élvezhetünk;
  • fizikai vagy lelki távolság meglétére utal, gyakran jelez külföldi tartózkodást vagy helyszínt.

A Remény lapja a türelem kártyája is: azt mutatja, hogy akaraterőre és kitartásra lesz szükségünk, ha eredményt szeretnénk elérni.

Cigánykártya vetése
A Remény lapja jövőbeli beteljesülésről árulkodhat.
Fotó: Natalie magic /  Shutterstock 

Állandóság – stabil helyzet, tartós körülmények és megbízható alapok

Az Állandóság az egyik legerősebb stabilizáló lap a cigánykártyában. Tartós, kiszámítható, megbízható helyzetet mutat – olyat, ami hosszú távon, akár éveken keresztül is fennáll; vagy olyan megbízható személyt, aki sokáig mellettünk marad. Ez a kártya nem más, mint „ Isten szeme”: égi áldást, az univerzum támogatását jelzi – a lépéseinket fentről vigyázzák.

Általános jelentései:

  • stabil kapcsolatok, helyzetek, körülmények, melyekre támaszkodhatunk;
  • hosszú távú szerződések, tartós állapotok, melyeket nem veszíthetünk el könnyen;
  • olyan életszakasz, amelyben nincs nagy változás, konstansnak tekinthető;
  • érzelmekben kitartást, hűséget, megbízhatóságot és szilárd elveket jelöl.

Ez a lap arra mutat rá, hogy ami most épül az életünkben, annak hosszú távú következményei lesznek.

Utazás – változás, mozgás, új irányok és előrelépés

Az Utazás lapja dinamikus mozgást, irányváltást vagy fizikai elmozdulást jelképez. Jelenthet konkrét utazást, költözést, jelentős életforma vagy helyváltoztatást, de szimbolikusan új élethelyzetbe való átlépést is. Jelzi, hogy egy esemény általában egy éven belül bekövetkezik.

Általános jelentései:

  • utazás, kirándulás, költözés vagy más helyrajzi változás;
  • egy helyzet, állapot új irányt vesz;
  • aktív változás indul kívül vagy belül, valami mozgásba lendül;
  • szerelmi ügyekben: valaki (akár egy új kapcsolat) úton van felénk, vagy egy már fennálló kapcsolat új szintre lépése várható.

Ez a lap mindig változást hoz az életünkbe – olyat, ami kimozdít a komfortzónánkból, előrelendít és új lehetőségeket nyit meg. Gyakran jelképez közlekedési eszközöket, például autót.

Ez a hat kártya – az Üzenet, a Levél, a Látogatás, a Remény, az Állandóság és az Utazás – a kommunikáció, mozgás, információáramlás és hosszú távú folyamatok fő szimbólumai a cigánykártyában. Rendkívül erős üzenetet hordoznak arról, mi érkezik az életünkbe, milyen változások indulnak el, és mely helyzetek stabilizálódnak vagy válnak képlékennyé.

A Kártyavető suli következő részében újabb hat lap jelentésével folytatjuk a lelki  utazást, még mélyebbre merülve a jóslás misztikus világában.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

