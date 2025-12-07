A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (4. rész)

A cigánykártya 36 lapja a mindennapi élet eseményeit és lelki folyamatait tükrözi. A Kártyavető suli előző részeiben a személyi jelölőket, a bőség és a jó hírek témakörét elemeztük ki, most azonban hat olyan kártya következik, amelyek a kommunikáció, érkező üzenetek, személyes találkozások és hosszú távú folyamatok jelölői. Ezek a lapok a külső hatásokat, mozgásokat és reménykeltő történéseket mutatják meg.

A cigánykártya bizonyos lapjai közelgő hírekre figyelmeztetnek.

Fotó: Neirfy / Shutterstock

A cigánykártya használata: 6 lap, amely történések felvázolásán kívül időjelző lapként működik

Üzenet – gyors, rövid hír, információ érkezése

Az Üzenet lapja mindig valamilyen gyors kommunikációra utal: üzenet, hír, rövid információ vagy egy fontos visszajelzés érkezhet. Gyakran jelenti azt, hogy valaki kapcsolatba lép velünk, vagy egy ügyünk mozgásba lendül. Időjelző lapként azt mutatja, hogy a mellette álló esemény nagyon gyorsan, néhány órán-napon belül bekövetkezik.

Általános jelentései:

gyors hír, rövid üzenet, telefonos vagy online kommunikáció;

olyan információ birtokába jutunk, amely egy helyzetet előrelendít;

érzelmi kérdésekben nyitás vagy apró közeledés történik.

Ez a lap mindig olyan dologra, eseményre mutat rá, amely időben közel van, gyors lefolyású, és azonnali figyelmet igényel. Esetenként kisebb pénzküldeményt, anyagi tranzakciót jelez előre.

Levél – hivatalos dokumentum vagy hosszabb, részletesebb információ érkezése

A Levél lapja már egy részletesebb, komolyabb tartalmú kommunikációt jelöl két fél között. Gyakran kapcsolódik hivatalos ügyekhez, dokumentumokhoz, szerződésekhez, vagy hosszabb, írott és szóbeli üzenetekhez. Időjelző kártyaként azt mutatja, hogy egy adott esemény 1- 2 héten, legfeljebb egy hónapon belül bekövetkezik.

Általános jelentései:

szerződés, hivatalos papír, dokumentum, e-mail vagy hosszabb üzenet érkezése;

egy ügy jogi, pénzügyi vagy munkahelyi alakulásának folyamata;

fontos hírt kapunk, amely tájékoztatást ad egy régóta húzódó helyzetről;

érzelmek terén: hosszabb beszélgetés vagy tisztázás szükségességét mutatja.

A Levél mindig megbízható, részletes információt hoz – valamit, ami igen lényeges számunkra. Elvont fogalomként titkot jelent, ami a tudomásunkra jut.