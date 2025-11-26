A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (3. rész)

A cigánykártya 36 lapja a mindennapi élet általános eseményeit, lelki folyamatait és anyagi történéseit egyaránt tükrözi. Sorozatunk előző részeiben inkább a személyi jelölőkre és belső folyamatokra, lélektani tartalmakra fókuszáltunk, ezúttal pedig olyan lapok következnek, amelyek kifejezetten pozitív, kézzelfogható eredményeket vetítenek előre.

Fotó: Benjavisa Ruangvaree / 123RF

Egy cigánykártya pakli 36 lapból áll.

Az Örvendezés, az Ajándék, a Szerencse, a Váratlan öröm, a Pénz és a Kevés pénz lapjai örömteli eseményeket jeleznek előre.

A további jelentések a környező lapoktól függnek.

A cigánykártya jelentése: hat örömteli, szerencsés és bőséget hozó lap

Az Örvendezés, Ajándék, Szerencse, Váratlan öröm, Pénz és Kevés pénz lapjai gyakran fordulópontot jeleznek: jó hírt, szerencsés eseményt, anyagi változást vagy olyan kedvező fordulatot, amely hirtelen könnyebbé teszi az életünket. Ezek a lapok a bőség és a hála energiáját hordozzák.

Örvendezés – a tiszta boldogság, lelki felszabadulás és jó hírek lapja

Az Örvendezés lapja felszabadulást hoz egy nehéz időszak után. Nem feltétlenül hosszú távú boldogságot, inkább örömteli pillanatokat, rövidebb kellemes időszakot mutat. Olyan jó híreket, pozitív eseményeket jelez, amelyekre talán régóta várunk, és új lendületet adhatnak. Beteljesülhet valami, ami végre megkönnyebbülést hozhat: egy sikeres vizsga, felvételi, érzelmi vagy szakmai eredmény.

Általános jelentései:

ünnepélyes esemény, találkozó vagy meghívás;

érzelmi áttörés, szívvel-lélekkel megélt örömteli pillanatok;

olyan élethelyzet, amelyben visszatér a remény és a pozitív hozzáállás.

Ez a lap azt üzeni: amit most kapunk, azt fogadjuk hálás szívvel.

Ajándék – meglepetés, támogatás, és váratlan könnyebbség, pozitív sorsfordulat

Az Ajándék lapja azt mutatja, hogy valamilyen formában segítség érkezik az életünkbe. Ez lehet egy kedvező ajánlat, egy meglepő anyagi gesztus, egy szuper lehetőség vagy akár pénzben nem mérhető támogatás is. Sokszor sorsszerű, pozitív fordulatot mutat, amelyet múltbéli tetteinkkel kiérdemeltünk.