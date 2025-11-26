A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (3. rész)

A cigánykártya 36 lapja a mindennapi élet általános eseményeit, lelki folyamatait és anyagi történéseit egyaránt tükrözi. Sorozatunk előző részeiben inkább a személyi jelölőkre és belső folyamatokra, lélektani tartalmakra fókuszáltunk, ezúttal pedig olyan lapok következnek, amelyek kifejezetten pozitív, kézzelfogható eredményeket vetítenek előre.
Az Örvendezés, Ajándék, Szerencse, Váratlan öröm, Pénz és Kevés pénz lapjai gyakran fordulópontot jeleznek: jó hírt, szerencsés eseményt, anyagi változást vagy olyan kedvező fordulatot, amely hirtelen könnyebbé teszi az életünket. Ezek a lapok a bőség és a hála energiáját hordozzák.
Az Örvendezés lapja felszabadulást hoz egy nehéz időszak után. Nem feltétlenül hosszú távú boldogságot, inkább örömteli pillanatokat, rövidebb kellemes időszakot mutat. Olyan jó híreket, pozitív eseményeket jelez, amelyekre talán régóta várunk, és új lendületet adhatnak. Beteljesülhet valami, ami végre megkönnyebbülést hozhat: egy sikeres vizsga, felvételi, érzelmi vagy szakmai eredmény.
Ez a lap azt üzeni: amit most kapunk, azt fogadjuk hálás szívvel.
Az Ajándék lapja azt mutatja, hogy valamilyen formában segítség érkezik az életünkbe. Ez lehet egy kedvező ajánlat, egy meglepő anyagi gesztus, egy szuper lehetőség vagy akár pénzben nem mérhető támogatás is. Sokszor sorsszerű, pozitív fordulatot mutat, amelyet múltbéli tetteinkkel kiérdemeltünk.
Ha az Ajándék lap megjelenik, mindig van okunk örülni: valami jó közeleg, akár számítunk rá, akár nem.
A Szerencse kártyája az egyik legerősebb pozitív előjel: minden olyan helyzetben kedvező eredményt mutat, amelyben döntésre vagy előrelépésre várunk. A folyamatban lévő ügyek pozitív elmozdulását, sikert, kedvező lezárást vagy új kezdetet szimbolizál.
Ez a kártya a szerencsecsillagunk, legyen szó kisebb, vagy nagy jelentőséggel bíró helyzetről.
Ez a lap a cigánykártya egyik leggyorsabban pozitív energiát hozó szimbóluma. Olyan hír, pénzküldemény vagy változás érkezhet, amely egyik pillanatról a másikra történik. Váratlan, nagyon örömteli eseményeket jelezhet előre.
Ez a lap gyors, könnyű energiamozgásra utal: bármi jön is, az feldob minket és új lendületet ad nekünk.
A Pénz lapja egyértelműen az anyagi síkkal van kapcsolatban, és általában növekedést jelez. Elvont fogalomként a jelentése: „sok, több, értékes, drága”. Felbukkanása fizetésemelésre, prémiumra, plusz jövedelemre, nyereményre vagy sikeres üzleti ügyre utal.
Ez a lap a bőség egyik legerősebb szimbóluma: azt jelzi, hogy stabil alapokra építhetünk.
A Kevés pénz lapja enyhe instabilitást hordoz. Jelezheti ugyan, hogy kisebb összegek érkeznek, amelyek nem hoznak nagy áttörést, mégis biztosnak vehetők, de inkább valamilyen hiányállapotra hívja fel a figyelmünket. A jelentése: „kicsi, kevés, szükségszerű, nem értékes”.
Spirituális értelemben ez a lap azt tanítja: ne a hiányra fókuszáljunk, hanem igyekezzünk félig telinek látni a poharat rossz időkben is.
A fenti hat lap együtt a bőség erőteljes energiáját hordozza. Arra tanítanak minket, hogy örüljünk az apró dolgoknak is, és legyünk hálásak a kedvező lehetőségekért és a váratlan meglepetésekért. A bőség mindig ott kezdődik, ahol a hála energiája is megjelenik.
A Kártyavető suli következő részében újabb hat lap jelentését mutatjuk be, egyre mélyebbre merülve a jóslás misztikus világában.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.