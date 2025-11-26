Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (3. rész)

A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (3. rész)

jóslás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 17:45
cigánykártyamágia
Kártyavető sulink harmadik részében hat olyan lap kerül sorra, amely kifejezetten örömteli eseményeket, anyagi javulást és váratlan pozitív fordulatokat jelez: az Örvendezés, az Ajándék, a Szerencse, a Váratlan öröm, a Pénz és a Kevés pénz lapjai. A cigánykártya ezen lapjai azt mutatják meg, honnan érkezhetnek hozzánk jó hírek, és milyen téren számíthatunk kedvező lehetőségekre, szerencsés fordulatokra.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

A cigánykártya 36 lapja a mindennapi élet általános eseményeit, lelki folyamatait és anyagi történéseit egyaránt tükrözi. Sorozatunk előző részeiben inkább a személyi jelölőkre és belső folyamatokra, lélektani tartalmakra fókuszáltunk, ezúttal pedig olyan lapok következnek, amelyek kifejezetten pozitív, kézzelfogható eredményeket vetítenek előre.

Cigánykártya vetése
A cigánykártya újabb hat lapját mutatjuk be, azokat, amelyek pozitív eredményeket vetítenek előre.
Fotó: Benjavisa Ruangvaree / 123RF
  • Egy cigánykártya pakli 36 lapból áll.
  • Az Örvendezés, az Ajándék, a Szerencse, a Váratlan öröm, a Pénz és a Kevés pénz lapjai örömteli eseményeket jeleznek előre.
  • A további jelentések a környező lapoktól függnek.

A cigánykártya jelentése: hat örömteli, szerencsés és bőséget hozó lap

Az Örvendezés, Ajándék, Szerencse, Váratlan öröm, Pénz és Kevés pénz lapjai gyakran fordulópontot jeleznek: jó hírt, szerencsés eseményt, anyagi változást vagy olyan kedvező fordulatot, amely hirtelen könnyebbé teszi az életünket. Ezek a lapok a bőség és a hála energiáját hordozzák.

Örvendezés – a tiszta boldogság, lelki felszabadulás és jó hírek lapja

Az Örvendezés lapja felszabadulást hoz egy nehéz időszak után. Nem feltétlenül hosszú távú boldogságot, inkább örömteli pillanatokat, rövidebb kellemes időszakot mutat. Olyan jó híreket, pozitív eseményeket jelez, amelyekre talán régóta várunk, és új lendületet adhatnak. Beteljesülhet valami, ami végre megkönnyebbülést hozhat: egy sikeres vizsga, felvételi, érzelmi vagy szakmai eredmény.

Általános jelentései:

  • ünnepélyes esemény, találkozó vagy meghívás; 
  • érzelmi áttörés, szívvel-lélekkel megélt örömteli pillanatok;
  • olyan élethelyzet, amelyben visszatér a remény és a pozitív hozzáállás.

Ez a lap azt üzeni: amit most kapunk, azt fogadjuk hálás szívvel.

Ajándék – meglepetés, támogatás, és váratlan könnyebbség, pozitív sorsfordulat

Az Ajándék lapja azt mutatja, hogy valamilyen formában segítség érkezik az életünkbe. Ez lehet egy kedvező ajánlat, egy meglepő anyagi gesztus, egy szuper lehetőség vagy akár pénzben nem mérhető támogatás is. Sokszor sorsszerű, pozitív fordulatot mutat, amelyet múltbéli tetteinkkel kiérdemeltünk. 

Általános jelentései: 

  • valaki vagy valami megkönnyíti a helyzetünket, támogatást kapunk;
  • olyan esemény érkezik az életünkbe, amelyet sorsszerűen kapunk, talán el sem kerülhetünk;
  • meglepetésként felbukkanó előnyös helyzet vagy nagy öröm;
  • spirituális értelemben karmikusan érkező „jutalom” egy korábbi erőfeszítésünkért.

Ha az Ajándék lap megjelenik, mindig van okunk örülni: valami jó közeleg, akár számítunk rá, akár nem.

Szerencse – kedvező anyagi, érzelmi fordulat, sikeres kimenetel és jó időzítés

A Szerencse kártyája az egyik legerősebb pozitív előjel: minden olyan helyzetben kedvező eredményt mutat, amelyben döntésre vagy előrelépésre várunk. A folyamatban lévő ügyek pozitív elmozdulását, sikert, kedvező lezárást vagy új kezdetet szimbolizál.

További jelentések:

  • szerencsés időszak indul, sok érdekes egybeeséssel;
  • az univerzum ránk „mosolyog”, pozitív  energiák vesznek körül bennünket;
  • bármi, amibe ebben az időszakban belefogunk, égi támogatást élvez.

Ez a kártya a szerencsecsillagunk, legyen szó kisebb, vagy nagy jelentőséggel bíró helyzetről.

Cigánykártya vetése piros terítőn
Az Ajándék, a Szerencse, a Váratlan öröm, a Pénz és a Kevés pénz lapjai a bőség energiáját hordozzák.
Fotó: Wavebreak Media LTD / 123RF

Váratlan öröm – hirtelen érkező pozitív fordulat és gyors anyagi változás

Ez a lap a cigánykártya egyik leggyorsabban pozitív energiát hozó szimbóluma. Olyan hír, pénzküldemény vagy változás érkezhet, amely egyik pillanatról a másikra történik. Váratlan, nagyon örömteli eseményeket jelezhet előre. 

Általános jelentései: 

  • gyors megoldás születhet egy régóta húzódó ügyre;
  • spontán meghívás, program vagy találkozás, új állásajánlat vagy nem remélt pénzkereseti lehetőség;
  • egy lehetőség, amely abszolút nem szerepelt a terveinkben, mégis nagyon jó irányba visz bennünket;
  • hirtelen „megfordul” a szerencsénk egy fontos ügyben.

Ez a lap gyors, könnyű energiamozgásra utal: bármi jön is, az feldob minket és új lendületet ad nekünk.

Pénz – anyagi gyarapodás, stabilitás és bevétel érkezése

A Pénz lapja egyértelműen az anyagi síkkal van kapcsolatban, és általában növekedést jelez. Elvont fogalomként a jelentése: „sok, több, értékes, drága”. Felbukkanása fizetésemelésre, prémiumra, plusz jövedelemre, nyereményre vagy sikeres üzleti ügyre utal. 

Általános jelentései: 

  • befektetés megtérülése, nyereséges üzletek;
  • adósság rendezése vagy pénzügyi helyzet javulása, növekedés;
  • valami sokba kerül, vagy értékes számunkra – ez egy párkapcsolatra, személyre, tárgyra, fogalomra egyaránt vonatkoztatható;
  • sikeres adásvételek, pénzügyi tranzakciók jelölője.

Ez a lap a bőség egyik legerősebb szimbóluma: azt jelzi, hogy stabil alapokra építhetünk.

Kevés pénz – apró, de biztos gyarapodás, takarékosság és korlátozott lehetőségek

A Kevés pénz lapja enyhe instabilitást hordoz. Jelezheti ugyan, hogy kisebb összegek érkeznek, amelyek nem hoznak nagy áttörést, mégis biztosnak vehetők, de inkább valamilyen hiányállapotra hívja fel a figyelmünket. A jelentése: „kicsi, kevés, szükségszerű, nem értékes”.

További jelentései:

  • spórolás, tartalékok felélése, általános csökkenő tendencia;
  • egy kisebb összeg, ami pont jókor jön;
  • hiány, nélkülözés, fogyás és értékcsökkenés.

Spirituális értelemben ez a lap azt tanítja: ne a hiányra fókuszáljunk, hanem igyekezzünk félig telinek látni a poharat rossz időkben is.  

A fenti hat lap együtt a bőség erőteljes energiáját hordozza. Arra tanítanak minket, hogy örüljünk az apró dolgoknak is, és legyünk hálásak a kedvező lehetőségekért és a váratlan meglepetésekért. A bőség mindig ott kezdődik, ahol a hála energiája is megjelenik.

A Kártyavető suli következő részében újabb hat lap jelentését mutatjuk be, egyre mélyebbre merülve a jóslás misztikus világában.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu