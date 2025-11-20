A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (2. rész)

A cigánykártya 36 lapból álló ősi rendszere minden élethelyzetre képes választ adni: megmutatja, ki milyen szerepet játszik az életünkben, milyen energiák vesznek minket körül, és merre érdemes tovább haladnunk. A sorozatunk korábbi részében megismerkedtünk a fő személyi jelölőkkel; most olyan lapok következnek, amelyek egyszerre jeleníthetnek meg személyt, lelki folyamatot vagy sorshelyzetet.

A cigánykártya újabb lapjai

A Bíró, a Gyermek, a Lelkész, a Szomorúság, a Gondolat és a Hűség kártyalapjai mind kulcsszerepet töltenek be a pakliban: döntéseket, erkölcsi dilemmákat, új kezdeteket, érzelmi tisztulást és ragaszkodáson alapuló kapcsolódásokat tárnak fel. Ahogy haladunk a lapok megismerésével, egyre tisztábban látszik, hogy a cigánykártya a lelkünk nyelvén szól hozzánk.

Bíró – a komoly döntések, igazságos és sorsfordító helyzetek lapja

A Bíró lapja az igazságszolgáltatás, az erkölcs, a felelősség és a karma működésének szimbóluma. Elvont fogalomként jelzi, hogy egy fontos döntés előtt állunk, vagy sorsunk hamarosan megkívánja, hogy kiálljunk önmagunkért. Gyakran jelenik meg akkor, amikor lezárul egy fontos életciklus, és elkezdődik egy új fejezet.

Személyi jelölőként tekintélyes, erős karakterű személyt mutat: főnököt, jogászt, vezetőt, tanácsadót vagy egy olyan magas pozícióban lévő személyt, aki komoly befolyással bír az életünkre.

Párkapcsolatban jelölhet tisztázást, őszinte beszélgetést, vagy a kapcsolat jövőjét érintő komoly döntést – esetenként akár szétválást is. Pozitív lapokkal együtt szilárdságot, védelmet jelez.

Gyermek – az új kezdetek, ártatlanság és kreatív energiák jelölője

A Gyermek lapja a gyermeki tisztaság, vidámság, játékosság és új kezdetek energiáját hordozza. Elvont fogalomként általában valami friss és lelkesítő dolog elindulását mutatja – ez lehet új munkalehetőség, szerelem vagy projekt. Esetenként felszabadulást, érzelmi megtisztulást jelöl.

Személyi jelölőként gyermeket, nálunk jóval fiatalabb személyt, vagy egy kedves, őszinte, tiszta lelkű embert mutat. Gyakran jelképezi a háziállatunkat, illetve olyan lényt vagy személyt, aki a gondjainkra van bízva. Pozitív energiát hoz, amely könnyedséget és örömöt teremt. Negatív aspektusban ugyanakkor naivitást vagy túlzott infantilitást mutat.