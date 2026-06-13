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Kőkemény árkvíz: emlékszel még, mennyit kellett fizetni egy bevásárlásért a kilencvenes évek elején?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retró
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 10:30
bevásárlástesztkvíz
Elő a régi bevásárlócetlikkel! Ez a kvíz sokakon garantáltan kifog majd!
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Bizony, hol volt már a kilencvenes évek elején a 3,60-as kenyér! Ugyanakkor tény, hogy az ezer forintos kilós ártól is messze voltunk még… Teszteld magad, mutasd meg, mennyire emlékszel még a rendszerváltást követő árakra! Kvízünkben arra kérdezünk rá, mi mennyibe került 1993-ban!

Retró árkvíz 1993-ból.
Tudod, mi mennyibe került 1993-ban? Teszteld a tudásod az alábbi kvízzel!
Fotó: Unsplash

Retró árkvíz a kilencvenes évek elejéről

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mi került többe 1993-ban: egy kiló sertéstarja vagy egy kiló (csontos) marharostélyos?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu