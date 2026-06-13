Kőkemény árkvíz: emlékszel még, mennyit kellett fizetni egy bevásárlásért a kilencvenes évek elején?

Bizony, hol volt már a kilencvenes évek elején a 3,60-as kenyér! Ugyanakkor tény, hogy az ezer forintos kilós ártól is messze voltunk még… Teszteld magad, mutasd meg, mennyire emlékszel még a rendszerváltást követő árakra! Kvízünkben arra kérdezünk rá, mi mennyibe került 1993-ban!
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