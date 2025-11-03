Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Indul a bakterház filmes kvíz: csak a legműveltebbek tudják mindre a választ

kultfilm
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 18:30
filmes kvízekIndul a bakterház
Ha neked is megdobban a szíved annak hallatán, hogy “Bendegúúúúúz!”, akkor itt az ideje, hogy próbára tedd a tudásodat! A Buga Jóskát alakító Csákányi László emlékére ugyanis egy felejthetetlen Indul a bakterház filmes kvízzel készültünk. Vajon a legjobbak között leszel?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Ha neked is rémlenek még a kultfilm legikonikusabb jelenetei és máig emlékszel a színészek lehengerlő alakítására, akkor ez a filmes kvíz neked szól! Most kiderítheted, hogy mennyire ismered a magyar filmtörténelem egyik legkiemelkedőbb alkotását, az Indul a bakterházat!

Fotó: Archív

Indul a bakterház filmes kvíz – vajon a legműveltebbek között leszel?

Az Indul a bakterházat 1980-ban mutatták be Mihályfy Sándor rendezésében, ami akkora népszerűségre tett szert, hogy sikere máig töretlen. A vígjáték ezt az ismertséget szédületes szereposztásának és felejthetetlen humorának köszönheti, amelyben olyan színészek tűntek fel, mint Koltai Róbert, Csákányi László vagy Horváth Teri. De lássuk, te mi mindenre emlékszel! Töltsd ki a filmes kvízt és legyél a legjobbak között! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mikor készítették az Indul a bakterházat?

Nosztalgiázz kicsit és nézd meg újra a filmet:

