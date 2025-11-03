Indul a bakterház filmes kvíz: csak a legműveltebbek tudják mindre a választ

Ha neked is rémlenek még a kultfilm legikonikusabb jelenetei és máig emlékszel a színészek lehengerlő alakítására, akkor ez a filmes kvíz neked szól! Most kiderítheted, hogy mennyire ismered a magyar filmtörténelem egyik legkiemelkedőbb alkotását, az Indul a bakterházat!

Csákányi László emlékére egy emlékezetes filmes kvízzel készültünk!

Fotó: Archív

Indul a bakterház filmes kvíz – vajon a legműveltebbek között leszel?

Az Indul a bakterházat 1980-ban mutatták be Mihályfy Sándor rendezésében, ami akkora népszerűségre tett szert, hogy sikere máig töretlen. A vígjáték ezt az ismertséget szédületes szereposztásának és felejthetetlen humorának köszönheti, amelyben olyan színészek tűntek fel, mint Koltai Róbert, Csákányi László vagy Horváth Teri. De lássuk, te mi mindenre emlékszel! Töltsd ki a filmes kvízt és legyél a legjobbak között!