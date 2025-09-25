95 éves az első magyar hangosfilm: te mennyire ismered a hazai retró filmeket? Kvíz

Hatalmas filmes kvíz azoknak, akik a fekete-fehér filmeken nőttek fel vagy egyszerűen csak filmszakértőnek tartják magukat. Teszteld, mennyire emlékszel a magyar filmtörténet legikonikusabb alkotásaira, rendezőire vagy éppen szereplőgárdájára!

Filmes kvízünkből most kiderül, mekkora magyar filmrajongó vagy!

Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

Fekete-fehér filmes kvíz: mutasd meg, mekkora filmzseni vagy!

Bár az első magyar hangosfilmként A kék bálvány című film debütált, azonban a pár hónappal később megjelent Hyppolit, a lakáj teljesen háttérbe szorította. Ezt követen olyan híres alkotások jelentek meg, mint a Körhinta vagy a Hannibál tanár úr. A kor filmjei viszont nemcsak szórakoztattak, hanem tükröt tartottak az akkori társadalomnak. Akár kívülről fújod az összeset, akár csak most ismerkedsz a korszak művészetével, biztosan élvezet a kvíz kitöltése! Készen állsz egy kis nosztalgiára?