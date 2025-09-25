Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Egy jelenet az egyik ikonikus magyar filmből, ami filmes kvízünkben is fontos szerepet kap

95 éves az első magyar hangosfilm: te mennyire ismered a hazai retró filmeket? Kvíz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 18:45
Vajon mennyire emlékszel a régi idők legikonikusabb magyar alkotásaira és azok lehengerlő alakítást nyújtó színészeire? A kék bálványt, az első magyar hangosfilmet 1931. szeptember 25-én mutatták be a budapesti Royal Apolló moziban, így az évforduló kapcsán egy óriási fekete-fehér filmes kvízzel készültünk, amelyből kiderül, mekkora filmrajongó vagy!
Hatalmas filmes kvíz azoknak, akik a fekete-fehér filmeken nőttek fel vagy egyszerűen csak filmszakértőnek tartják magukat. Teszteld, mennyire emlékszel a magyar filmtörténet legikonikusabb alkotásaira, rendezőire vagy éppen szereplőgárdájára!

Filmes kvízünkből most kiderül, mekkora magyar filmrajongó vagy! 
Fekete-fehér filmes kvíz: mutasd meg, mekkora filmzseni vagy!

Bár az első magyar hangosfilmként A kék bálvány című film debütált, azonban a pár hónappal később megjelent Hyppolit, a lakáj teljesen háttérbe szorította. Ezt követen olyan híres alkotások jelentek meg, mint a Körhinta vagy a Hannibál tanár úr. A kor filmjei viszont nemcsak szórakoztattak, hanem tükröt tartottak az akkori társadalomnak. Akár kívülről fújod az összeset, akár csak most ismerkedsz a korszak művészetével, biztosan élvezet a kvíz kitöltése! Készen állsz egy kis nosztalgiára?

KVÍZ

1 / 7
Ki rendezte A kék bálvány című filmet?

Az alábbi videó egy részletet mutat be a Körhinta című filmből:

