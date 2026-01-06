Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Történelem kvíz: kérdések, amikre illik tudni a helyes választ – Vajon te hányat találsz el?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 19:15
Azt hiszed művelt vagy? Tájékozott és okos? Akkor hajrá, tedd próbára a tudásod történelem kvízünkkel! Most kiderül, valóban zseni vagy-e.
A történelemórát vagy imádtad, vagy a hátad közepére kívántad. Mindegy melyik csoportba tartozol, egy biztos, ezt a tantárgyat nem úsztad meg. Nincs felmentés, nincs kifogás, muszáj volt leérettségizni belőle. Most hoztunk egy történelem kvízt, hogy felfrissíthesd a tudásod!

Egy alsós osztály, ahol épp történelem kvízt töltenek, és az egész osztály jelentkezik, mert tudják a helyes választ a kérdésre.
Történelem kvíz: ciki, ha nem tudod a helyes válaszokat / Fotó: PeopleImages / Shutterstock
  • Elevenítsd fel mit tanultál a gimiben.
  • Érdekességek a honfoglalásról.
  • Ezt a kvízt csak a legnagyobb történelem rajongók tudják hibátlanul kitölteni.

Történelem kvíz: csak keveseknek sikerül hibátlanul – vajon te köztük vagy?

Itt az idő, hogy leporold a történelem könyveidet – legalább fejben –, és felelevenítsd mit is tanultál a gimiben. Árpád-házi királyok, tatárjárás, török hordák? Biztos dereng valami. Vajon hány évszámra emlékszel? Mikor volt a francia forradalom? Mikor adták ki  az Aranybullát? Vajon felismered a magyar királyokat egyetlen kép alapján? Mielőtt belevágnánk a kőkemény történelem kvízbe jöjjön pár érdekesség a magyar honfoglalásról.

  • A legelterjedtebb vélekedés szerint a magyarok 895 körül telepedtek le a Kárpát-medencében.
  • A kettős honfoglalás elmélete szerint viszont, már 670 tájékán megtörtént a magyar honfoglalás.
  • Feszty Árpád,  A magyarok bejövetele című 120 méter kerületű, 15 méter magas körképében festette meg a honfoglalást.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mikor tört ki a francia forradalom?

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi történelem kvízeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
