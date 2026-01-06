Történelem kvíz: kérdések, amikre illik tudni a helyes választ – Vajon te hányat találsz el?

A történelemórát vagy imádtad, vagy a hátad közepére kívántad. Mindegy melyik csoportba tartozol, egy biztos, ezt a tantárgyat nem úsztad meg. Nincs felmentés, nincs kifogás, muszáj volt leérettségizni belőle. Most hoztunk egy történelem kvízt, hogy felfrissíthesd a tudásod!

Történelem kvíz: ciki, ha nem tudod a helyes válaszokat / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Elevenítsd fel mit tanultál a gimiben.

Érdekességek a honfoglalásról.

Ezt a kvízt csak a legnagyobb történelem rajongók tudják hibátlanul kitölteni.

Történelem kvíz: csak keveseknek sikerül hibátlanul – vajon te köztük vagy?

Itt az idő, hogy leporold a történelem könyveidet – legalább fejben –, és felelevenítsd mit is tanultál a gimiben. Árpád-házi királyok, tatárjárás, török hordák? Biztos dereng valami. Vajon hány évszámra emlékszel? Mikor volt a francia forradalom? Mikor adták ki az Aranybullát? Vajon felismered a magyar királyokat egyetlen kép alapján? Mielőtt belevágnánk a kőkemény történelem kvízbe jöjjön pár érdekesség a magyar honfoglalásról.