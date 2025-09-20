Most kiderül, mekkora Trónok harca-rajongó vagy: kvíz George R.R. Martin születésnapja alkalmából

Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 11:45
George R.R. Martin betöltötte a 77. életévét! A legendás író kétségtelenül leghíresebb műve a Trónok harca, amellyel számos díjat bezsebelt már. Ezúttal a regények alapján készült, sokszoros Emmy-díjas sorozatból hoztunk egy kvízt az író születésnapja alkalmából.
George R.R. Martin 1948. szeptember 20-án a New Jersey állambeli Bayonne városában született egy háztartásbeli anya és egy kikötői rakodómunkás apa gyerekeként. Az anyakönyvében eredetileg George Raymond Martin szerepelt, ehhez később felvette második középső névnek a Richardot, így született meg a Trónok harca írójának ma ismert George R.R. Martin névváltozata. 

A Trónok harca alkotója, George R.R. Martin
Ma 77 éves a Trónok harca alkotója, George R.R. Martin. 
Rögös út vezetett a Trónok harca című sorozatig

A világhírű író első alkotásai nem a ma ismert klasszikus fantasy-k voltak, hanem rémtörténeteket talált ki, amelyeket papírra vetett, majd a környékbeli gyerekeknek aprópénzért értékesítette azokat. Miután rajongott a Marvel-képregények világáért, ezért később rajongói fikciós szuperhős történeteken kezdett el dolgozni. Amikor a felnőtt éveiben arról kérdezték, mely alkotók inspirálták a munkássága során leginkább, azt felelte: 

Talán Stan Lee van rám a legnagyobb irodalmi hatással, még Shakespeare-nél vagy Tolkiennél is nagyobbal. 

Középiskolai tanulmányai befejezését követően George R.R. Martin újságírói szakon kezdett egyetemi tanulmányokba. A diploma megszerzése után mégsem ezen a pályán helyezkedett el, helyette jogi tanácsadásra adta a fejét. Az 1970-es években már rendszeresen írt novellákat, melyek közül több Hugo- és Nebula-díjat nyert. Huszonegy éves volt, amikor eladta élete első elbeszélését a Galaxy magazinnak. Az 1980-as évek közepétől az 1990-es évek közepéig tévés íróként dolgozott, többek között olyan sorozatok forgatókönyveiben működve közre, mint az Alkonyzóna, vagy A szépség és a szörnyeteg. Egy idő után azonban elege lett abból, hogy nem kapnak teret a saját ötletei, ezért inkább visszatért a regényíráshoz. 

A Trónok harca tévésorozat alapjául szolgáló regényfolyam, A tűz és jég dala megírásához Martin az angol történelemből ismert „rózsák háborúja” eseményeit nevezte meg, mint ihletforrást. 1991-ben kezdett el dolgozni élete főművén, amelyet eredetileg három kötetesre tervezett, de az írás közben egyre terebélyesedő történet miatt végül öt könyv jelent meg belőle. A sorozatban – amelynek készítésében az író is nagy szerepet vállalt – végül túlléptek a regényfolyam történésein, és az utolsó szakaszt már a sorozat alkotóinak elképzelései alapján forgatták le. 

Ezúttal George R.R. Martin legnépszerűbb alkotásáról, a Trónok harca-sorozatról hoztunk egy kvízt a szerző születésnapja alkalmából! Te hány kérdésre tudod a választ?

Hol vásárolta meg Daenerys Targaryen a Szürke Féreg vezette rabszolgahadsereget, a makulátlanokat?

