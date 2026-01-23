Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Nosztalgikus retró kvíz: emlékszel még, mennyibe került a 90-es évek közepén egy mozi vagy egy hajvágás?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 13:45
Fel tudod idézni, hogy mennyibe kerültek a szolgáltatások kicsivel több mint 20 évvel ezelőtt? Ha úgy érzed, hogy a számokban és az árakban verhetetlen vagy, akkor tedd próbára a memóriádat, és töltsd ki nosztalgikus retró kvízünket!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Retró kvíz azoknak, akik egy pillanat erejéig visszarepülnének a 90-es évekbe, amikor még minden annyira más volt. Emlékszel még, hogy mennyibe került egy hajvágás, egy mozijegy vagy egy gyorsvonat? Ha úgy gondolod, ebben profi lennél, tedd próbára a tudásod!

Retró kvíz, amiből kiderül, hogy a 90-es években mi mennyibe került.
Ha jó a memóriád, akkor töltsd ki a retró kvízt!  / Fotó:  123RF
  • Ez a kvíz nosztalgikus hangulatba hoz.
  • A régi árak különleges emlékeket idézhetnek fel benned.
  • Most kiderül, mennyire jó a memóriád!

Felejthetetlen retró kvíz: lehet, hogy még rajtad is kifog 

Volt idő, amikor még nem kellett egy ezressel a zsebedben flangálnod, hiszen már pár száz forintért beülhettél egy jó mozira vagy meglátogathattál egy érdekes múzeumot. És bár azóta is sokan gyakran szóba hozzák, hogy mennyit emelkedtek azóta az árak, nem árt észben tartani, hogy a fizetések is jóval alacsonyabbak voltak.

Azonban a régi árak sokak számára sokkal többek puszta számoknál, hiszen olyan élményeket őrizhetnek, amelyek egy egész életen át elkísérnek. Csak gondolj a családi mozizásokra, múzeumlátogatásokra, vagy egy nyári vonatútra a Balatonhoz, ahova a barátokkal ugrottatok le egy hétvégére. De vajon mennyibe kerültek a szolgáltatások régen? Töltsd ki ezt a nem mindennapi retró kvízt, és nosztalgiázz kicsit!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mennyibe kerül átlagosan a múzeumba egy belépőjegy?

Frissítsd fel a régi emlékeidet ezzel a videóval:

