Nosztalgikus retró kvíz: emlékszel még, mennyibe került a 90-es évek közepén egy mozi vagy egy hajvágás?

Retró kvíz azoknak, akik egy pillanat erejéig visszarepülnének a 90-es évekbe, amikor még minden annyira más volt. Emlékszel még, hogy mennyibe került egy hajvágás, egy mozijegy vagy egy gyorsvonat? Ha úgy gondolod, ebben profi lennél, tedd próbára a tudásod!

Ha jó a memóriád, akkor töltsd ki a retró kvízt! / Fotó: 123RF

Ez a kvíz nosztalgikus hangulatba hoz.

A régi árak különleges emlékeket idézhetnek fel benned.

Most kiderül, mennyire jó a memóriád!

Felejthetetlen retró kvíz: lehet, hogy még rajtad is kifog

Volt idő, amikor még nem kellett egy ezressel a zsebedben flangálnod, hiszen már pár száz forintért beülhettél egy jó mozira vagy meglátogathattál egy érdekes múzeumot. És bár azóta is sokan gyakran szóba hozzák, hogy mennyit emelkedtek azóta az árak, nem árt észben tartani, hogy a fizetések is jóval alacsonyabbak voltak.

Azonban a régi árak sokak számára sokkal többek puszta számoknál, hiszen olyan élményeket őrizhetnek, amelyek egy egész életen át elkísérnek. Csak gondolj a családi mozizásokra, múzeumlátogatásokra, vagy egy nyári vonatútra a Balatonhoz, ahova a barátokkal ugrottatok le egy hétvégére. De vajon mennyibe kerültek a szolgáltatások régen? Töltsd ki ezt a nem mindennapi retró kvízt, és nosztalgiázz kicsit!