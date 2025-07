Nicolas Cage felismerhetetlen, Meryl Streep szétdrogozta magát: A világ egyetlen filmje, ami szó szerint bemászik az elménkbe

Sokszor hallottuk már azt, hogy egy könyv megfilmesíthetetlen. Charlie Kaufman, az Adaptáció írója azonban nem ismer lehetetlent, pláne, miután Hollywood felkapta őt A John Malkovich menet című filmmel, ahol szó szerint belemászhatunk a neves színész tudatába. Az őrült film után sorra érkeztek a könyvek az írózseni asztalára, hátha tud velük valamit kezdeni. A szerződése szerint végül a New Yorker újságírója, Susan Orlean: Az orchideatolvaj című könyvét kellett volna feldolgoznia, ám a könyv nem szól másról, mint virágokról, ráadásul gyakorlatilag nulla benne a cselekmény és erősen a keleti parti felső középosztálybeli sznoboknak íródott. Valljuk be, nem igazán vennénk erre a filmre mozijegyet és ezt az író is tudta. Kaufman ahelyett, hogy passzolta volna a lehetőséget, inkább egy, a John Malkovich filmnél is őrültebb ötlettel jött elő: mi lenne, ha arról szólna a filmje, hogy egy könyvet nem lehet filmre vinni? Ehhez kellett neki egy teljesen lepusztult Nicolas Cage, aki amúgy őt játssza a filmben – illetve a valóságban nem létező ikertestvérét, Donaldot is –, valamint a 2002-ben nagy visszatérő Meryl Streep, aki bizony a film második felében durván kifordul önmagából: pornóoldalon szerepel és drogosan vonaglik a szeretőjén. Az Adaptáció fő kérdése már csak az: hol kezdődik a könyv és hol a fantázia?

Nicolas Cage és Nicolas Cage az Adaptációban (Fotó: Entertainment Pictures)

Az Adaptáció Nicolas Cage jutalomjátéka

Miután Kaufman Spike Jonze rendezővel átverték az ötletüket a producereken, már csak az Oscar-díjas Nicolas Cage-t és Meryl Streepet kellett meggyőzni az ötletről. Mindkét színész imádta a csavaros sztorit: a színésznek már elege volt az akciófilmekből, míg a háromszoros Oscar-díjas díva egy 3 éves szünetből tért vissza éppen, és ötven fölött ennél merészebb comebacket el sem tudott volna képzelni magának.

Meryl Streep nagy visszatérése volt a film (Fotó: Entertainment Pictures)

A film története két szálon fut: egyrészt látjuk Charlie Kaufmant, aki szenved a munkával, míg az ikertestvére, a talán nem is létező Donald egy vagyonért ad el egy vacak pszichothrillert az egyik nagy stúdiónak. Charlie-t minden frusztrálja, a szerelem, a daganat a lábában és az is, mit keresünk egyáltalán itt a földön, ami 4 milliárd éve egy nagy rakás láva volt csupán. A másik oldalon ott egy sikeres újságíró, aki egy floridai orchideatolvajról készül cikksorozatot ír, aki indiánokkal hozatja ki az növényeket a mocsárból, hogy ne kövessen el bűncselekményt. A nő azonban egyre jobban vonzódni kezd a fura férfihoz, bár lehet, hogy ez is csak Kaufman fantáziájának az agyszüleménye?