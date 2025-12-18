79 éves Steven Spielberg: filmes kvíz az élő legenda alkotásairól – Igazi filmrajongóknak

Ez a kvíz még a legnagyobb filmrajongókat is próbára teszi! Vajon rajtad is kifog? Teszteld a tudásod és közben idézd fel a filmtörténelem ikonikus filmjeit!
Tudtad, hogy a születésnapos Steven Spielberg A cápa című filmmel vált világszinten ismertté? Bizony, de itt nem állt meg, sorra jöttek a sikeresebbnél sikeresebb rendezések. Ott van például a cuki földönkívüli földi kalandjairól szóló E.T., a holokauszt borzalmait feldolgozó Schindler listája, vagy az olimpiai terrortámadást bemutató München.
De a Jurassic Parkot is neki köszönhetjük. Steven Spielberg annyira bízott a történet sikerében, hogy már a könyv megjelenése előtt, 1990-ben felvásárolta a megfilmesítési jogokat.
Ejtsünk pár szót Spielberg magánéletéről is. 1946. december 18-án született az ohio-i Cincinnati-ben egy ortodox zsidó családban. A középiskola után tanulmányait a Kaliforniai Állami Egyetemen folytatta, 22 évesen már televíziós rendezőként dolgozott, még a Columbo sorozat epizódjai közül is rendezett jó párat. Első felesége Amy Irving 1989-ben jelentős összeget kapott a váláskor. A rendező jelenlegi partnere Kate Capshaw. Spielbergnek összesen 7 gyermeke van.
Az alábbi videóból megismerheted a top 10 Steven Spielberg filmet:
