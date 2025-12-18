Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
79 éves Steven Spielberg: filmes kvíz az élő legenda alkotásairól – Igazi filmrajongóknak

79 éves a világ egyik legsikeresebb rendezője, Steven Spielberg. Születésnapja alkalmából egy szórakoztató filmes kvízzel készültünk. Vajon hány kérdésre tudsz hibátlanul válaszolni? Tedd próbára a filmes tudásod!
Ez a kvíz még a legnagyobb filmrajongókat is próbára teszi! Vajon rajtad is kifog? Teszteld a tudásod és közben idézd fel a filmtörténelem ikonikus filmjeit!

A születésnapos Steven Spielberg, töltsd ki a filmes kvízünket a rendező alkotásaiból!
79 éves Steven Spielberg: filmes kvíz az élő legenda alkotásairól – Igazi filmrajongóknak! / Fotó: LRNYC / MEGA / northfoto
  • Spielberg A cápa című filmmel vált ismerté. 
  • Ő rendezte az E.T.-t és a Jurassic Parkot is.
  • Spiselberg magánélete.
  • Kvízkérdések megválaszolása.

79 éves lett Steven Spielberg: születésnapi filmes kvíz

Tudtad, hogy a születésnapos Steven Spielberg A cápa című filmmel vált világszinten ismertté? Bizony, de itt nem állt meg, sorra jöttek a sikeresebbnél sikeresebb rendezések. Ott van például a cuki földönkívüli földi kalandjairól szóló E.T., a holokauszt borzalmait feldolgozó Schindler listája, vagy az olimpiai terrortámadást bemutató München

De a Jurassic Parkot is neki köszönhetjük. Steven Spielberg annyira bízott a történet sikerében, hogy már a könyv megjelenése előtt, 1990-ben felvásárolta a megfilmesítési jogokat. 

Ejtsünk pár szót Spielberg magánéletéről is. 1946. december 18-án született az ohio-i Cincinnati-ben egy ortodox zsidó családban. A középiskola után tanulmányait a Kaliforniai Állami Egyetemen folytatta, 22 évesen már televíziós rendezőként dolgozott, még a Columbo sorozat epizódjai közül is rendezett jó párat. Első felesége Amy Irving 1989-ben jelentős összeget kapott a váláskor. A rendező jelenlegi partnere Kate Capshaw. Spielbergnek összesen 7 gyermeke van. 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik filmjében szerepel Tom Hanks?

Az alábbi videóból megismerheted a top 10 Steven Spielberg filmet:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
