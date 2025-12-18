Ez a kvíz még a legnagyobb filmrajongókat is próbára teszi! Vajon rajtad is kifog? Teszteld a tudásod és közben idézd fel a filmtörténelem ikonikus filmjeit!

79 éves Steven Spielberg: filmes kvíz az élő legenda alkotásairól – Igazi filmrajongóknak! / Fotó: LRNYC / MEGA / northfoto

Spielberg A cápa című filmmel vált ismerté.

című filmmel vált ismerté. Ő rendezte az E.T. -t és a Jurassic Parkot is.

-t és a is. Spiselberg magánélete.

Kvízkérdések megválaszolása.

79 éves lett Steven Spielberg: születésnapi filmes kvíz

Tudtad, hogy a születésnapos Steven Spielberg A cápa című filmmel vált világszinten ismertté? Bizony, de itt nem állt meg, sorra jöttek a sikeresebbnél sikeresebb rendezések. Ott van például a cuki földönkívüli földi kalandjairól szóló E.T., a holokauszt borzalmait feldolgozó Schindler listája, vagy az olimpiai terrortámadást bemutató München.

De a Jurassic Parkot is neki köszönhetjük. Steven Spielberg annyira bízott a történet sikerében, hogy már a könyv megjelenése előtt, 1990-ben felvásárolta a megfilmesítési jogokat.

Ejtsünk pár szót Spielberg magánéletéről is. 1946. december 18-án született az ohio-i Cincinnati-ben egy ortodox zsidó családban. A középiskola után tanulmányait a Kaliforniai Állami Egyetemen folytatta, 22 évesen már televíziós rendezőként dolgozott, még a Columbo sorozat epizódjai közül is rendezett jó párat. Első felesége Amy Irving 1989-ben jelentős összeget kapott a váláskor. A rendező jelenlegi partnere Kate Capshaw. Spielbergnek összesen 7 gyermeke van.