Deszkára fel! - 7 szörfös a moziból, akit sosem feledünk

Lehet szörfözni a vietnámi háborúban, cápával a hátunk mögött, gimis ökörködésként, pingvinek társaságában, nyomozás részeként és földönkívüliekkel is. Az alábbi listából mindenki kiválaszthatja a maga kedvenc mozis szörfösét, továbbá együtt ünnepelhetjük, hogy Nicolas Cage hosszú évek után úgy tűnik, ismét magára talált színészként.

Nicolas Cage nagy visszatérése A szörfös Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Szörfös filmek: ők a kedvenc hullámlovasaink!

Apokalipszis most (1979)

Francis Ford Coppola háborús, pontosabban háborúellenes remekművének egyik leghíresebb jelenete fűződik a Robert Duvall alakította Kilgore ezredeshez, aki imád szörfözni, ezért aztán a helikopteres alakulatát is oda vezényli, ahol a legnagyobb hullámok várhatók. A tengerparti falu napalmmal való megsemmisítése és Wagner zenéjének bömböltetése közepette is szörfdeszkákat vezényel a vízbe, sőt a sajátját is mindig magánál tartja.

Változó világ (1982)

Az igazi kételkedő Sean Penn kaliforniai srácként imádott szörfözni, és a karrierje egyik első főszerepét is egy hullámlovas karakter jelentette. Az 1982-es Változó világban megdöbbentően szőke Bundesliga-séróval játszotta el a nagydumás, állandóan beállt, lázadó gimis Jeff Spicolit.

Holtpont (1991)

A kilencvenes évek nevezetes zsarufilmjében a mostanában John Wickként bunyozó Keanu Reeves és a néhai Patrick Swayze alkotott emlékezetes párost, előbbi egy beépített nyomozót, utóbbi pedig egy olyan laza szörföst, aki bandavezérként nagyszabású bankrablásokat szervez. A köztük kialakuló különös férfibarátság és a vagány, szabadszellemű közeg értő ábrázolása emelte kultfilmmé a Holtpontot, amiből a 2015-ös remake semmit sem tudott visszaadni.

A Fantasztikus Négyes és az Ezüst Utazó (2007) - A higanyszörfös is szörfös?

Miért ne férhetne fel egy intergalaktikus, földönkívüli szörfös is a listánkra? Pláne akkor, ha az Ezüst Utazó neve az eredetiben Silver Surfer, és a higanyból készült közlekedési eszközét tényleg a szörfdeszkák ihlették a képregényrajzolók, majd a filmesek számára. Persze esetében nem csak egy közlekedési eszközről van szó: a kozmikus erőkkel mozgatott deszkája segítségével magába tudja szippantani az őt körülvevő közeg energiáit is, és a bolygónkra érkezve ez alaposan feladja a leckét a helyi szuperhősöknek. A nyáron debütáló, mindenki kedvenc tévés apukája, Pedro Pascal nevével fémjelezett verzióban a jelenleg a Cannesi Filmfesztiválon feszítő, amúgy horrorban is nagyszerű Julia Garner alakítja a higanylovagot.