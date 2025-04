János vitéztől a Csongor és Tündéig: amikor a magyar irodalmi klasszikusok rajzfilmben keltek új életre

Magyar értékeink nem csak írásban, de filmnek is rendkívül jól működnek. János vitéz, Lúdas Matyi és a többiek: találkozunk velük az iskolapadban kötelező olvasmányként, és megnézhetjük őket filmen is a magyar animációs legnagyobbjainak tolmácsolásában. Most egy új alkotás csatlakozott a veretes listához.

János vitéz után Lúdas Matyi jött az irodalmi animációk sorában / Fotó: NFI

János vitéz után: kedvenc magyar irodalmi klasszikusaink filmen

János vitéz (1973)

Az első egész estés magyar animációs mozifilm rögtön a magyar szépirodalom egyik remekművéből, az iskolai olvasmányai révén is mindenki számára ismert János vitézből készült el. Méghozzá abban a Pannónia Filmstúdióban, aminek ekkoriban kezdődött a világ animációs filmgyártásának élvonalában is jegyzett aranykora, és olyan alkotókkal, akik később külön-külön is a magyar rajzfilmkészítés meghatározó alakjaivá váltak. Jankovics Marcell rendezőként és társforgatókönyvíróként, Nepp József és Ternovszky Béla mozdulattervezőként, Richly Zsolt a színvilág kidolgozójaként vett részt a kor hazai szuperprodukciójának megszületésében.

A János Vitéz írója, Petőfi Sándor születésének 150. évfordulóján debütált a nézők előtt, amire még a Beatles is hatott az alkotói szerint: 1968-ban mutatták be a Sárga tengeralattjáró című brit rajzfilmet, ami a híres együttes dalainak felvonultatása mellett forradalmat jelentett az animációival. A Sárga tengeralattjáró pop-art és szecesszió ihlette képi világához a János vitézben a magyar népművészet motívumkincse is társult. A Nemzet Színésze, Cserhalmi György adta a főhős Kukorica Jancsi hangját a filmben, Iluska pedig Nagy Anikó révén szólalt meg. Rajtuk kívül olyan színésznagyságok is közreműködtek szinkronhangként a filmben, mint Pártos Erzsi, Bárdy György, Körmendi János, Kútvölgyi Erzsébet, vagy Bessenyei Ferenc. Az első magyar animációs mozifilm elképesztően sikeres lett a nézők körében, a mozipénztáraknál több mint másfél millióan váltottak rá jegyet.

Lúdas Matyi (1977)

Fazekas Mihály verses elbeszélésből már készült egy 1950-es, élőszereplős film az animációs feldolgozás előtt is: minden idők első magyar színes mozija Soós Imre főszereplésével. A zsarnokoskodó Döbröginek a maga és a nép sérelmeit háromszorosan visszaadó furfangos parasztlegény története azonban adta magát egy rajzfilmes feldolgozásra is a mesés elemei és az alapműben is megjelenő vizuális ötletek révén, így a Lúdas Matyi lett az a magyar irodalmi klasszikus, amiből végül két magyar moziklasszikus is született.