Ezen a kőkemény retró mesekvízen csak a legműveltebbek mennek át – Neked sikerül?

liba
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 18:30
Ha libákról van szó, ők egyszerűen nem lehetnek mellékszereplők egy történetben, hiszen helytállnak pánikoló páciensként és sznob angol hölgyként is. Fel tudod idézni, melyikük mivel keltett felfordulást kedvenc meséinkben? Vigyázz, mert csak a legműveltebbek tudják helyesen kitölteni ezt a mesekvízt. Tedd magad próbára!
Imádjuk a retró meséket, szívesen emlékezünk vissza rájuk egy játékos kvíz keretében is. A Fanny magazin viszont nem egy általános mesekvízt rakott össze, hanem olyat, ami a legműveltebbeket is megizzasztja. Ugyanis a kvíz középpontjában nem a szokványos Disney-hősök állnak, hanem libák! Bizony, ezek a szárnyasok számos mesében feltűnnek. Nem hiszed? Frissítsd fel az emlékezeted ezzel a kőkemény kvízzel! 

retró mesekvíz libákról
Tedd próbára az emlékezeted retró mesekvízünkkel. 
Mesekvíz libahősökről

Egy mókás jelenet a Vuk című örökbecsű magyar mesefilmből:

