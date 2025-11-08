Ezen a kőkemény retró mesekvízen csak a legműveltebbek mennek át – Neked sikerül?

Imádjuk a retró meséket, szívesen emlékezünk vissza rájuk egy játékos kvíz keretében is. A Fanny magazin viszont nem egy általános mesekvízt rakott össze, hanem olyat, ami a legműveltebbeket is megizzasztja. Ugyanis a kvíz középpontjában nem a szokványos Disney-hősök állnak, hanem libák! Bizony, ezek a szárnyasok számos mesében feltűnnek. Nem hiszed? Frissítsd fel az emlékezeted ezzel a kőkemény kvízzel!

Tedd próbára az emlékezeted retró mesekvízünkkel.

Fotó: youtube

Mesekvíz libahősökről

Egy mókás jelenet a Vuk című örökbecsű magyar mesefilmből:

