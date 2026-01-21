Ma lenne 104 éves Telly Savalas: Kojak kvíz, a detektív legemlékezetesebb pillanatairól – Nosztalgiázz velünk!

Tudod, mi volt Kojak kedvec édessége? Mikor tartott csalónapot? Milyen hírességek tűnnek fel a képernyőn időről időre? Ha tudod a válaszokat azért, ha nem, akkor pedig azért töltsd ki a kvízünket!

Ma lenne 104 éves Telly Savalas: Kojak kvíz, a detektív legemlékezetesebb pillanatairól

Ezt a kvízt csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni.

A sorozatban Telly Savalason kívül sok más híres színész is feltűnik.

Érdekességek, amiket fogadjunk még nem hallottál.

Kojak kvíz: vajon neked sikerül hibátlanul kitölteni?

Mielőtt belevágnánk a kvízbe, hoztunk pár érdekességet Savalasról és a legendás sorozatról:

Savalas családja Spártából származik.

Kojak egy kopasz, nyalókát szopogató rendőrhadnagy volt; a nyalóka eredetileg Telly Savalas leszokási kísérletéből lett állandó kellék, ami később a karakter védjegyévé vált.

A sorozatban sok híres színész is feltűnt mellékszerepekben (pl. Richard Gere, Sylvester Stallone, Leslie Nielsen).

A sorozat eredetileg 1973–1978 között futott az USA-ban; Magyarországon 1977-től 1979-ig sugározták, de csak 14 részt adtak le – a többit később, 1992 után vetítették.

A színész a forgatás alatt költözött be a Sheraton Universal Hotel egyik harmadik emeleti lakosztályába, amit végül élete végéig napi 200 dollárért bérelt.

Most, hogy túlestél a bemelegítésen, következzen a kőkemény Kojak kvíz!