Ma lenne 104 éves Telly Savalas: Kojak kvíz, a detektív legemlékezetesebb pillanatairól – Nosztalgiázz velünk

Kojak
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 13:15
filmes kvízeksorozatkvíz
Szereted a retro sorozatokat? Figyelemmel kísérted Kojak nyomozásait? Tudtad, hogy Telly Savalas ma ünnepelné 104. születésnapját? A jeles alkalomból egy kvízzel készültünk, gyere és nosztalgiázz velünk!
Kelemen Dorina
Tudod, mi volt Kojak kedvec édessége? Mikor tartott csalónapot? Milyen hírességek tűnnek fel a képernyőn időről időre? Ha tudod a válaszokat azért, ha nem, akkor pedig azért töltsd ki a kvízünket!

Telly Savalas portré, töltsd ki a Kojak kvízünket.
Ma lenne 104 éves Telly Savalas: Kojak kvíz, a detektív legemlékezetesebb pillanatairól – Nosztalgiázz velünk!
Fotó: ABC Photo Archives
  • Ezt a kvízt csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni.
  • A sorozatban Telly Savalason kívül sok más híres színész is feltűnik.
  • Érdekességek, amiket fogadjunk még nem hallottál.

Kojak kvíz: vajon neked sikerül hibátlanul kitölteni? 

Mielőtt belevágnánk a kvízbe, hoztunk pár érdekességet Savalasról és a legendás sorozatról:

  • Savalas családja Spártából származik.
  • Kojak egy kopasz, nyalókát szopogató rendőrhadnagy volt; a nyalóka eredetileg Telly Savalas leszokási kísérletéből lett állandó kellék, ami később a karakter védjegyévé vált.
  • A sorozatban sok híres színész is feltűnt mellékszerepekben (pl. Richard Gere, Sylvester Stallone, Leslie Nielsen).
  • A sorozat eredetileg 1973–1978 között futott az USA-ban; Magyarországon 1977-től 1979-ig sugározták, de csak 14 részt adtak le – a többit később, 1992 után vetítették.
  • A színész a forgatás alatt költözött be a Sheraton Universal Hotel egyik harmadik emeleti lakosztályába, amit végül élete végéig napi 200 dollárért bérelt. 

Most, hogy túlestél a bemelegítésen, következzen a kőkemény Kojak kvíz

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mi volt Kojak keresztneve?

Nézd vissza a népszerű sorozatot az alábbi videóban:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

