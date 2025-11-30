Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
András névnapja

Ridley Scott kvíz A

Filmes kvíz: vajon mennyire ismered a születésnapos Ridley Scott rendezéseit? Most kiderül, igazi filmzseni vagy-e

Ridley Scott
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 13:17
filmes kvízekkvíz
Szereted Ridley Scott filmjeit? Akkor töltsd ki a kvízt amit a rendező 88. születésnapja alkalmából készítettünk! Ez a kvíz még a legnagyobb filmzseniket is kifoghat, vajon rajtad is?
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Az angol rendező Ridley Scott ma ünnepli 88. születésnapját. Vajon mennyit tudsz a rendező munkásságáról? Teszteld a tudásod az alábbi kvízzel!

A képen Sir Ridley Scott, aki ma ünnepli születésnapját, melynek alkalmából egy kvízzel készültünk.
Sir Ridley Scott születésnapi kvíz a legnagyobb rajongóknak.
Fotó: AFP / AFP
  • Ridley Scott élete.
  • Ridley Scott karrierje.
  • Ezért éri meg kitöltened a kvízt.

Ridley Scott filmes kvíz – vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni?

A születésnapos Ridley Scott 1937-ben született Északkelet-Angliában egy katonatiszt fiaként. Ennek köszönhetően Scott gyerekkorában rengeteget költözött. A filmek iránti rajongása hamar megmutatkozott, kedvenc filmjei közé tartozott az Arábiai Lawrence, az Aranypolgár és A hét szamuráj. Mindig is kreatív pályára készült, ezért is jelentkezett a Royal College of Art-ra, ahol grafikai tervezőként diplomázott. 

Tudtad, hogy első rendezése az 1977-es Párbajhősök című film volt? Bizony, és ezzel a próbálkozással el is nyerte a cannes-i filmfesztivál elsőfilmes rendezőjének járó díját. A hírnevet végül A nyolcadik utas: a halál című film hozta meg számára. Karrierje elképesztően sokszínű: történelmi filmek, sci-fik, krimik és drámák egyaránt szerepelnek életművében. A legtöbbre pedig az alábbi kvízben rá is kérdezünk!

Töltsd ki a kvízt, és frissítsd fel a tudásod! Az ismereteid bővítésén túl, lehet, hogy kedvet kapsz az egyik alkotáshoz és még ma este megnézed bekuckózva a kanapén!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik film rendezője Ridley Scott?

Csak azután nézd meg az alábbi videót a rendező ikonikus filmjeiről, ha már kitöltötted a kvízt:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
