Filmes kvíz: vajon mennyire ismered a születésnapos Ridley Scott rendezéseit? Most kiderül, igazi filmzseni vagy-e

Az angol rendező Ridley Scott ma ünnepli 88. születésnapját. Vajon mennyit tudsz a rendező munkásságáról? Teszteld a tudásod az alábbi kvízzel!

Sir Ridley Scott születésnapi kvíz a legnagyobb rajongóknak.

Ridley Scott élete.

Ridley Scott karrierje.

Ridley Scott filmes kvíz – vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni?

A születésnapos Ridley Scott 1937-ben született Északkelet-Angliában egy katonatiszt fiaként. Ennek köszönhetően Scott gyerekkorában rengeteget költözött. A filmek iránti rajongása hamar megmutatkozott, kedvenc filmjei közé tartozott az Arábiai Lawrence, az Aranypolgár és A hét szamuráj. Mindig is kreatív pályára készült, ezért is jelentkezett a Royal College of Art-ra, ahol grafikai tervezőként diplomázott.

Tudtad, hogy első rendezése az 1977-es Párbajhősök című film volt? Bizony, és ezzel a próbálkozással el is nyerte a cannes-i filmfesztivál elsőfilmes rendezőjének járó díját. A hírnevet végül A nyolcadik utas: a halál című film hozta meg számára. Karrierje elképesztően sokszínű: történelmi filmek, sci-fik, krimik és drámák egyaránt szerepelnek életművében. A legtöbbre pedig az alábbi kvízben rá is kérdezünk!

Töltsd ki a kvízt, és frissítsd fel a tudásod! Az ismereteid bővítésén túl, lehet, hogy kedvet kapsz az egyik alkotáshoz és még ma este megnézed bekuckózva a kanapén!