Retró kvíz: felismered a legendás tévébemondókat egyetlen képről?

Egy igazi retró kvíz, ami minden bizonnyal mosolyt csal az arcodra, hiszen felidézheted fiatalkorod kedvenc tévébemondóit. A kvízből most kiderül, mennyire emlékszel még rájuk!

Vajon felismered, hogy melyik tévébemondót látod a kvíz képein? / Fotó: Fortepan / Erős Péter

8 kvízkérdés a legendás magyar tévébemondókról – vajon felismered őket egyetlen kép alapján?

Takács Marika, Endrei Judit és Kudlik Júlia: ha ezek a nevek ismerősen csengenek, akkor gyere, nosztalgiázz velünk a televíziózás világnapja alkalmából, és töltsd ki a kvízünket! Most arra leszünk kíváncsiak, mennyire jó a memóriád és vajon felismered-e a legendás tévéseket egyetlen kép alapján. Készen állsz egy jó kis agykarbantartó, retró kvízre? Akkor hajrá, induljon a kvíz!