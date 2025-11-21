Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Retró kvíz: felismered a legendás tévébemondókat egyetlen képről?

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 06:45
A televíziózás világnapja alkalmából egy különleges cikkel készültünk. Hoztunk egy kvízt, amiben próbára teheted a memóriád, ugyanis egyetlen kép alapján kell felismerned a legendás magyar tévéseket.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Egy igazi retró kvíz, ami minden bizonnyal mosolyt csal az arcodra, hiszen felidézheted fiatalkorod kedvenc tévébemondóit. A kvízből most kiderül, mennyire emlékszel még rájuk!

MTV III stúdiója a TV Híradó élő adásának helyszíne vajon a kvízben felismernéd melyik bemondó ül az asztal mögött
Vajon felismered, hogy melyik tévébemondót látod a kvíz képein? / Fotó: Fortepan / Erős Péter

8 kvízkérdés a legendás magyar tévébemondókról – vajon felismered őket egyetlen kép alapján?

Takács Marika, Endrei Judit és Kudlik Júlia: ha ezek a nevek ismerősen csengenek, akkor gyere, nosztalgiázz velünk a televíziózás világnapja alkalmából, és töltsd ki a kvízünket! Most arra leszünk kíváncsiak, mennyire jó a memóriád és vajon felismered-e a legendás tévéseket egyetlen kép alapján. Készen állsz egy jó kis agykarbantartó, retró kvízre? Akkor hajrá, induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik legendás tévébemondót látod a képen?

Nosztalgiázz és nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
