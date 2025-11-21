Retró kvíz: felismered a legendás tévébemondókat egyetlen képről?

Egy igazi retró kvíz, ami minden bizonnyal mosolyt csal az arcodra, hiszen felidézheted fiatalkorod kedvenc tévébemondóit. A kvízből most kiderül, mennyire emlékszel még rájuk!
Takács Marika, Endrei Judit és Kudlik Júlia: ha ezek a nevek ismerősen csengenek, akkor gyere, nosztalgiázz velünk a televíziózás világnapja alkalmából, és töltsd ki a kvízünket! Most arra leszünk kíváncsiak, mennyire jó a memóriád és vajon felismered-e a legendás tévéseket egyetlen kép alapján. Készen állsz egy jó kis agykarbantartó, retró kvízre? Akkor hajrá, induljon a kvíz!
Nosztalgiázz és nézd meg az alábbi videót:
