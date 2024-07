Te tudnád a válasz a Legyen Ön is Milliomos utolsó kérdéseire? Most kiderül!

Visszatér a hazai képernyőkre a Legyen Ön is Milliomos!, méghozzá úgy hírlik, Palik László vezetésével. Az eredetileg brit vetélkedőt összesen 160 országban tűzték műsorra az indulása óta, így aligha kell bárkinek is bemutatni, miről is szól. Kis hazánkban 200-től izgulhattunk a játékosokért, hogy vajon eljutnak-e az utolsó kérdésig, és megnyerik-e a kezdetben 25, később 40, majd 50 millió forintot. Kvízünkben a játék nemzetközi történetéből gyűjtöttünk össze pár zárókérdést, így te is letesztelheted magad, milyen sikerrel vitted volna el a főnyereményt! Figyelem, ez a teszt most a megszokottnál is nehezebb, már az is nagy siker, ha valaki egy-két kérdésre tudja a választ – természetesen segítség nélkül!