Agykarbantartó műveltségi kvíz – Mennyit tudsz Edgar Degas titokzatos életéről és művészetéről?

Edgar Degas a XIX. századi francia művészvilág egyik legizgalmasabb alakja volt, akit kortársai egyszerre tiszteltek és vitattak. Saját útját járta, sokszor különutas gondolkodással és erős véleményekkel, miközben egész életét a művészetnek szentelte.

Edgar Degas 1895-ben egy saját maga által készített fotográfián

Alkotásai mögött szigorú fegyelem, rengeteg gyakorlás és szinte megszállott megfigyelőkészség rejlett. Rendkívüli érzékkel ragadta meg az emberi alak mozdulatait és a mindennapok apró részleteit. Munkásságát mindig átitatta a mozgás, az energia és az emberi test harmóniájának keresése.

Bár sokak számára kora festészetének jelentős irányzatához kapcsolódik, ő maga nem szerette, ha bármelyik „izmus” címkéjével illették. Egyaránt vonzotta a klasszikus mesterek öröksége és az új, modern kifejezési formák keresése. Műveiben nem csupán a szépségre, hanem az élet rejtett, sokszor fáradságos oldalára is rávilágított. Széles körű érdeklődése és sokrétű alkotói munkája ma is különleges helyet biztosít számára a művészettörténetben.

