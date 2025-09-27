Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Edgar Degas jellegzetes technikája figyelhető meg 'Hortense Valpinçon gyermekként' című képén is

Agykarbantartó műveltségi kvíz – Mennyit tudsz Edgar Degas titokzatos életéről és művészetéről?

játék
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 15:45
Edgar Degasművészettörténetkvíz
Merülj el a XIX. századi művészet egyik legizgalmasabb alakjának világában, és próbáld ki magad egy rövid kvízben. A kérdések középpontjában Edgar Degas áll, akinek élete és művészete ma is rengeteg érdekességet rejt.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Edgar Degas a XIX. századi francia művészvilág egyik legizgalmasabb alakja volt, akit kortársai egyszerre tiszteltek és vitattak. Saját útját járta, sokszor különutas gondolkodással és erős véleményekkel, miközben egész életét a művészetnek szentelte.

Edgar Degas önarcképe egy fotográfián
Edgar Degas 1895-ben egy saját maga által készített fotográfián
Fotó: wikipedia

Mennyire ismered Edgar Degas alkotásait?

Alkotásai mögött szigorú fegyelem, rengeteg gyakorlás és szinte megszállott megfigyelőkészség rejlett. Rendkívüli érzékkel ragadta meg az emberi alak mozdulatait és a mindennapok apró részleteit. Munkásságát mindig átitatta a mozgás, az energia és az emberi test harmóniájának keresése.

Bár sokak számára kora festészetének jelentős irányzatához kapcsolódik, ő maga nem szerette, ha bármelyik „izmus” címkéjével illették. Egyaránt vonzotta a klasszikus mesterek öröksége és az új, modern kifejezési formák keresése. Műveiben nem csupán a szépségre, hanem az élet rejtett, sokszor fáradságos oldalára is rávilágított. Széles körű érdeklődése és sokrétű alkotói munkája ma is különleges helyet biztosít számára a művészettörténetben.

Ha szeretnéd letesztelni, mennyit tudsz róla, itt az ideje belevágni a következő kvíz kérdéssorába! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik stílus képviselője volt Edgar Degas?

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu