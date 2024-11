Ezeket biztos nem tudtad a Legyen Ön is Milliomosról!

Hétfőn hosszú évek után visszatér a Legyen Ön is milliomos! című vetélkedő a TV2 műsorában Palik Lászlóval. Ahogyan a Bors korábban beszámolt róla, ezúttal sem unalmas pillanatokat láthatunk a képernyőn, ugyanis a civil játékosok mellett olyan ismert emberek is harcba szállnak a fődíjért, mint Schobert Norbi és Rubint Réka illetve Marsi Anikó és Gönczi Gábor.

A Legyen Ön is milliomos! kvízmesteri székébe ezúttal Palik Lászlót láthatjuk majd - Fotó: TV2

A Legyen Ön is milliomos Palik László számára is izgalmas volt

A műsor történelmében azonban rengeteg olyan izgalmas pillanat történt, amire jó visszaemlékezni, hiszen olykor boldog, néha pedig humoros vagy éppen megbotránkoztató helyzeteket is láthattunk a képernyőkön. Összeszedtük az öt legérdekesebb dolgot a Legyen ön is milliomos összes adása alapján.

1. Az Egyetlen magyar nyertes

A műsor magyar törénetében eddig egyetlen egy játékosnak sikerült elvinni a 40 milliós főnyereményt. Cserey Gábor 2006-ban vitte el a pénzt, előtte Némedi József tartotta a rekordot, aki 20 millió forintot vihetett haza 2002-ben.

2. Mém a műsorban

A műsor indulása után néhány évvel egy addig még ismeretlen férfi tűnt fel a játékosok között. Ő nem más, mint Arató András, azaz Hide the Pain Herold, aki ikonikus feleletével vált először ismertté a közönség számára.

Hide the Pain Herold is kipróbálta magát a műsorban - Fotó: YouTube

3. Telefonos segítséggel jelentette be a győzelmét

1999-ben, a kvízműsor történetének első győztese az utolsó kérdésnél telefonos segítséget kért, és felhívta az apukáját. Amikor a szülő felvette a telefont, a fia csak annyit mondott, hogy igazából nincs is szüksége segítségre, csak szerette volna elmondani neki, hogy milliomos lesz.

4. Oscar-díjat ért

2008-ban, igaz történet alapján forgatták le a Gettómilliomos című drámát, aminek a Legyen Ön is milliomos formátumon alapult. A film 2009-ben hét Oscar-díjat is bezsebelt.

5. Legnagyobb botrány okozója

2001-ben minden idők legnagyobb botrányának lehettünk szem- és fültanúi a brit Legyen Ön is milliomos történetében. Charles Ingram a műsorban az utolsó kérdésig menetel, ahol nagyon is sokat gondolkodik a válaszon, egészen addig, amíg valaki a közönség soraiból nem köhög egyet. Ezt először nem is gondolták csalásnak, majd ahogyan haladtak a kérdésekkel, egyre feltűnőbb lett, amíg a végén bírósági perrel Igram és házastársa, Teckwen Whittock két év felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbirságot kapott.