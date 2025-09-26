„K.I.T.T., jelentkezz!” — 43 éve ült be először David Hasselhoff a beszélő Pontiacba

A világ egyik legfülbemászóbb zenéje, akció és egy szuperintelligens Pontiac. A Knight Riderhez való viszonyunk nyilvánvalóan túllép a nosztalgia élénk leplén és manapság felelevenítve mosolyoghatunk a hibáin. Ettől függetlenül a korszakának környezetében nagyon is helye volt. A maga idejében ez volt az a műsor, ami hétről hétre összehozta a családot és együtt álmodozhattunk egy ilyen menő kocsiról.

Knight Rider — David Hasselhoff is sokat változott (Fotó: NBC / Getty Images)

A Knight Rider alapsztorija úttörő volt a tévében

A Knight Rider 1982. szeptember 16-án debütált Amerikában, a magyar közönség pedig 1992-ben láthatta először magyar nyelven — de a kíváncsiak már korábban is láthatták németül az osztrák csatornákon. Az alaptörténet szerint Michael Knight (David Hasselhoff) egy baleset után egy olyan alapítványhoz szegődik, amely különleges technológiai vívmányaival segíti a rendőrség munkáját...

...azzal a csavarral, hogy ugyanez az alapítvány teljesen eltörli Knight múltját, hogy csakis a jelen számítson Michael Knight életében.

Az öntörvényű igazságszolgáltatáshoz megkapja a K.I.T.T. (William Daniels hangján beszélő) névre hallgató szuperautó prototípust és egy különleges karórát, amin keresztül távolról is kommunikálhatnak.

David Hasselhoff nem a legjobb, de szeretjük

Michael Knight karakterét egy újragondolt törvényen kívüli western karakternek tervezték, csak ő nem a lovával beszél, hanem az autójával — erre a lovas motívumra utal a Knight (lovag) kifejezés is. David Hasselhoffnak ez volt az első világraszóló dobása, arcát ezután gyakran láthattuk a TV műsorújságok címlapján. Tegyük hozzá, hogy bár a színész maga karizmatikus és szerethető volt Michael Knightként, a David Hasselhoff filmekre és sorozatokra inkább B-kategóriás csodákként emlékezünk — egyebek közt Pamela Anderson oldalán a Baywatchban. Láthatóan a színész egyébként nem bánja ezt a szerepét, jó kedvvel csinált bohócot magából és a nézők ezt szeretik is benne.

Michael Knight és K.I.T.T., mint a lovag és fekete paripája (Fotó: NBC / Getty Images)

K.I.T.T (azaz Knight Industries Two Thousand)

Lássuk be, K.I.T.T. vitte el a show-t. A híres Pontiac Firebird képes beszélni, de ez a legkisebb érdeme: önmagát is tudja vezetni, szuperintelligenciája van, képes radarszerűen felmérni a környezetében lévő veszélyt és gyakorlatilag elpusztíthatatlan. Az epizódok elhagyhatatlan kellékei voltak az üldözéses jelenetek, és legalább egy vakmerő ugratás, ami normál esetben szétcsapná a gyönyörű autó alvázát és tengelyeit...

...de ez nem normál eset, ez K.I.T.T.!

Az egész koncepció megelőzte a korát, jóllehet bizonyos szempontból a jövőbe mutató aspektusa ma már a valóság. A Tesla ugyanis 2012-ben hozta el az első szoftveres okosautóját, a Tesla Model S-t és azóta is fejlesztik, hogy minél biztonságosabban haladjanak a hétköznapjainkban is alkalmazható önvezetés felé. A sorozat más technológiai aspektusára akár legyinthetnénk is, hiszen a mesterséges intelligencia és a karóra, mint kommunikációs eszköz ma már abszolút a hétköznapjaink részét képezik.