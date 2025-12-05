Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A keresztapa filmkvíz: mennyire vagy tisztában a család ügyeivel? Csak fanatikusoknak

A Keresztapa
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 15:45
Don Vito Corleonecsaládmaffiafilmkvíz
Lépj be a Corleone család világába, ahol a hűség életet jelent, az árulás pedig végzetet. Ha azt hiszed, kívülről fújod Don Vito bölcsességeit, Michael tetteit és a Család titkait, itt az idő, hogy bizonyíts! Vajon te lennél a következő Consigliere – vagy csak a feledékeny Fredo? Töltsd ki a kvízt és kiderül!
Bors
Marlon Brando, Al Pachino és a maffia. Vajon te mire emlékszel A kerresztapa filmekől? Teszteld a tudásod a következő kvízzel!

kvíz, Al Pacino, A keresztapa, film
Kvíz: A keresztapa
Fotó:  Forrrás:IMDB

Válaszolj 8 kvízkérdésre és légy része a Corleone család örökségének!

A keresztapa nem csupán egy film – ez a maffiaeposz egy generációkon átívelő történet a hatalomról, hűségről, árulásról és a Családról. A történet középpontjában a legendás Corleone család áll, élén a megfontolt és rettegett Don Vito Corleonéval. A Corleone névhez méltón ott van a forrófejű Sonny, a csendes, de stratégiai gondolkodású Michael, és a higgadt, hűséges Tom – mindannyian másképp képviselik a családot, de mind ugyanazért a névért harcolnak.
Ha készen állsz, hogy visszatérj a Corleonék közé, hogy újra átéld a család felemelkedését és bukását, akkor ne habozz, töltsd ki a kvíz. Ne feledd: itt semmi sem személyes – csak üzlet.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Don Vito Corleone melyik gyermeke volt örökbefogadott?

 

