„Elszomorítónak tartom a történteket” – megszólalt Törőcsik Mari házáról a fogadott fia

Törőcsik Mari háza kicsivel több, mint három éven keresztül árválkodott Velem Fő utcáján. A 140 négyzetméteres, négyszobás, kétzuhanyzós fürdőszobás, kétkonyhás, külön kazánházas és boltíves pincés ingatlan üresen állt a színésznő halálát követően, de azt mindenki tudta, hogy ennek nem így kellene lennie. Egyesek szerették volna, hogy emlékház készüljön belőle, azonban a falu költségvetésébe ez nem fért bele. Törőcsik Mari lánya viszont szabadulni akart az ingatlantól, és a pletykák szerint meg is hirdette azt, 69 millió forintért. Az érdeklődők viszont valamiért nem jöttek... Eddig.

Törőcsik Mari házát eladták (Fotó: Bors)

Törőcsik Mari háza miatt áll a bál

A minap attól volt hangos a sajtó, hogy egy vállalkozó, aki szobák kiadásával foglalkozik, megvásárolta a velemi ingatlant. Már ez teljesen kiverte a biztosítékot a helyieknél, az pedig már csak a pont volt i-re, hogy állítólag a háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas művésznő otthonából is Airbnb-hez hasonló lakást akarnak csinálni. Erre utaló jel volt, hogy a kapura ki volt akasztva egy ilyen hirdetés, viszont pár nap elteltével leszedték onnét. Ezt alátámasztotta lapunknak Törőcsik fogadott fia is, aki szomorúan tapasztalta, hogy mi történt anyja néhai otthonával.

– Anyám szomszédja mondta nekem, hogy aki megvette a házat, szobák kiadásával foglalkozik. A kapun kint is volt egy ilyen hirdetés, de aztán pár nappal később eltűntették onnan. Nem tudom, hogy a jövőben ez lesz-e a terv házzal, én csak remélni tudom, hogy nem... – kezdte a Borsnak Son, aki azt is elárulta, hogy a tragédia óta a család is széthullott. Mint kiderült, 2021 óta nem találkozott a rokonaival, és még a velemi házba sem tette be a lábát.

Mióta anyám meghalt, én nem tettem be a lábam a házába, sőt a családtagokkal sem találkoztam. Mivel Terézé volt a ház, így nyilvánvalóan beleszólásom sem volt a dolgokba az eladással kapcsolatban, de megmondom őszintén, nagyon elszomorítónak tartom a történteket

– mondta megtörten a férfi, aki nem is tervezi, hogy visszatér Velembe, ellenben minden nap gondol szeretett "megmentőjére".