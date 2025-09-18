Kőkemény retró kvíz: mennyire emlékszel még a régi magyar tévéműsorokra?

Retró kvíz a javából! Emlékszel még, amikor a hétvégi programot a tévéújság határozta meg, és egy-egy műsor kezdetére az egész család összegyűlt a képernyő előtt? Amikor a „Delta” főcímzenéje elindult, már tudtuk, hogy komoly tudományos ismeretekre számíthatunk, de ugyanúgy ott volt a könnyedebb műfaj is: a „Szeszélyes Évszakok” szkeccsei, vagy az „Ablak” interaktív közéleti magazinja, ahol a nézők levelei is műsoridőt kaptak.
Ezek a retró magyar műsorok nemcsak szórakoztattak, hanem meghatározták egy korszak hangulatát is, szinte hozzánőttek a vasárnap délutánokhoz, az esti vacsorákhoz és a nosztalgikus családi emlékekhez. És amikor hétfőnként nem volt tévé adás? Te mit csináltál helyette? Most visszarepítünk a magyar televíziózás fénykorába, hogy letesztelhesd: mennyire maradtak meg benned a retró magyar műsorok emlékei! Töltsd ki a kvízt, és tudd meg mennyire emlékszel még a régi kedvenc műsoraidra!
Egy kis múltidézés kedvéért nézd meg az alábbi videót:
