Retró kvíz: felismered Budapest utcáit régi fotók alapján?

A múlt és a jelen összehasonlítása mindig izgalmas játék. Amikor Budapesten sétálunk, néha felmerül bennünk a kérdés: vajon hogyan nézhetett ki egy-egy utca száz évvel ezelőtt? Melyik ház állt már akkor is? Az archív fotók segítenek abban, hogy kicsit visszautazzunk az időben, és újra felfedezzük a várost – olyannak, amilyen volt, amikor még lovaskocsival zötykölődtek a macskaköveken, és a Duna-parton sétáló hölgyek csinos kalapot viseltek. Kvízünkben most egy-egy ilyen régi fotót mutatunk, amelyek nézegetésekor meg kell próbálnod kitalálni, pontosan hol és mikor készültek a képek, valamint azok tárgyából mi maradt meg napjainkra. Retró kvízünkkel izgalmas nyomozásra hívunk!

Budapesti retró kvízünkben azt tesztelheted, felismered-e a főváros régi utcáit.

Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

Budapest retró kvíz

A régi Budapest utcái sokkal szellősebbek, emberléptékűbbek voltak. A 20. század második felétől kezdve azonban a modernizáció és az urbanizáció új korszakot hozott: ekkor épültek meg a hatalmas lakótelepek, mint a Gyárdűlő, a Hungária körúti vagy a kőbányai panelnegyedek, amelyek örökre átrajzolták a városképet. A forgalom megnőtt, a régi terek új funkciót kaptak, és Budapest lassan a mai, nyüzsgő, modern nagyvárossá alakult. Retró kvízünkben 8 fotó vár rád: vajon felismered, hol készültek?