Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Nándor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Budapest Főváros Levéltára, 1900, Retró kvíz

Retró kvíz: felismered Budapest utcáit régi fotók alapján?

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 18:30
retróutcaképkvíz
Budapest folyamatosan változik, de a múlt nyomai ma is ott vannak az utcákon és házakon. Ezúttal időutazásra hívunk és egy játékos kvízben régi utcafotókat mutatunk, amelyeket neked kell felismerned. Fedezd fel, hogyan nézett ki a főváros évtizedekkel ezelőtt, és tedd próbára magad retró kvízünkkel!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A múlt és a jelen összehasonlítása mindig izgalmas játék. Amikor Budapesten sétálunk, néha felmerül bennünk a kérdés: vajon hogyan nézhetett ki egy-egy utca száz évvel ezelőtt? Melyik ház állt már akkor is? Az archív fotók segítenek abban, hogy kicsit visszautazzunk az időben, és újra felfedezzük a várost – olyannak, amilyen volt, amikor még lovaskocsival zötykölődtek a macskaköveken, és a Duna-parton sétáló hölgyek csinos kalapot viseltek. Kvízünkben most egy-egy ilyen régi fotót mutatunk, amelyek nézegetésekor meg kell próbálnod kitalálni, pontosan hol és mikor készültek a képek, valamint azok tárgyából mi maradt meg napjainkra. Retró kvízünkkel izgalmas nyomozásra hívunk!

Magyar Királyi Főpostahivatal épülete, Párizsi utca - Városház (Gránátos) utca sarok, Budapest, Retró kvíz
Budapesti retró kvízünkben azt tesztelheted, felismered-e a főváros régi utcáit.
Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

Budapest retró kvíz

A régi Budapest utcái sokkal szellősebbek, emberléptékűbbek voltak. A 20. század második felétől kezdve azonban a modernizáció és az urbanizáció új korszakot hozott: ekkor épültek meg a hatalmas lakótelepek, mint a Gyárdűlő, a Hungária körúti vagy a kőbányai panelnegyedek, amelyek örökre átrajzolták a városképet. A forgalom megnőtt, a régi terek új funkciót kaptak, és Budapest lassan a mai, nyüzsgő, modern nagyvárossá alakult. Retró kvízünkben 8 fotó vár rád: vajon felismered, hol készültek? 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik budapesti utca látható a képen?

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu