Még mindig jóban vannak a Szomszédok szereplői

Hiába teltek el évtizedek a sorozat befejezése óta, sosem szakadt el egymástól igazán Ivancsics Ilona, Pásztor Erzsi és Nemcsák Károly, akik a Szomszédokban egy családot alkottak. A gazdagréti idill után jóban maradtak, és soha nem veszítették szem elől egymást, szinte napi kapcsolatban maradtak.

A Szomszédok sztárjai mindig szívesen nosztalgiáznak - Fotó: archív / hot magazin

A Szomszédok szereplői még mindig jóban vannak

– Mi mindig tudunk egymásról, mindig beszélgetünk. Sokáig minden évben karácsony környékén tartottunk egy találkozót egy étteremben, aztán sajnos olyan sokan elmentek közülünk, hogy már nem lehetett volna sírás nélkül kibírni egy vacsorát. Nem is szeretem már nézni a részeket, mert olyan fantasztikus emberekkel játszottunk, akik nagyon hiányoznak. Úgy van az emberben, hogy ők nem halhattak meg, és nem is haltak meg szerintem – kezdte a múltidézést Nemcsák Károly, a Szomszédok szereplők egyik alaptagja.

A Szomszédok szereposztása legendás volt

Abban az időben, amikor egy ország várta tűkön ülve az epizódokat, a Janka nénit alakító színésznő nem is nézte a sorozatot, ugyanis minden este játszott. Még a történetet sem tudta, ám amikor visszanézte a részeket, végigsírta, oly’ sokan nincsenek már velünk a Szomszédok szereplői közül.

– Csűrös Karcsival, aki évfolyamtársam volt az egyetemen, vagy Schubert Évával, aki a legjobb barátnőm volt, a forgatás alatt soha nem találkoztunk.

Akik még itt maradtunk, természetes, hogy tudunk egymásról, és akarunk tudni! Amikor az Ilike lefogyott, én úgy örültem! Mert tudtam, hogy volt pár nehezebb év az életében, és akiket az ember szeret, azt kívánja, hogy legyenek jól

– mondta Pásztor Erzsi.

Ivancsics Ilona és Nemcsák Károly ezúttal is jót beszélgettek - Fotó: archív / hot magazin

Ivancsics Ilona fogyásának titka

Az említett nehéz időszakban Ivancsics Ilona bánatevő lett, nem szívesen nézett a tükörbe, ezért szeretett volna megszabadulni 10 kilótól.

– Hiszek a természetes dolgokban, ezért is örültem nagyon, amikor rátaláltam egy testsúlycsökkentő inno­vá­torra, amelyben rengeteg gyógynövény található. Pél­dául a banaba fa levele, amely a Fülöp-szigeteken terem. A helyi gyógyítók azt mondják: a hatására csak a zsírok fele képes lerakódni. De van benne egy olyan anyag is, ami nem engedi felszívódni a szénhidrátokat, így ma is megehetem, amit szeretek; koplalnom pedig nem kellett, a kúra segítségével feleakkora adagokkal is jóllakom. Ma újra tetszik az, amit a tükörben látok – vallotta be Ivancsics Ilona.