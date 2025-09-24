Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Szomszédok-kvíz: 10 kérdés Janka néniről, aki nélkül a lakótelep unalmas lett volna

Pásztor Erzsi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 07:45
SzomszédokJanka néniteleregénykvíz
A Szomszédok című kultikus teleregény meghatározó volt a ’80-as és ’90-es évek magyar televíziózásában. Ha van magyar sorozat, amely generációkat köt össze, az bizony a Szomszédok; és ha van karakter, amely minden nézőnek azonnal beugrik, az a legendás Janka néni Pásztor Erzsi zseniális alakításában. A színésznő születésnapja alkalmából készült kvízünkből most kiderül, mennyire emlékszel a karakterére!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A Szomszédok című teleregény 1987 májusában indult és 331 epizódon át futott a Magyar Televízióban, mígnem 1999 decemberében véget ért. A sorozat a budapesti Gazdagréti lakótelep panelházaiban élő családok hétköznapjait mutatta be Vágásiék, Takácsék, Mágenheimék és a rokonaik mindennapjai révén, apró-cseprő problémákkal, örömökkel, botlásokkal és nagy társadalmi fordulatokkal. A teleregény a rendszerváltás időszakának sajátos tükre lett, amelyben a hétköznapi emberek életén keresztül mutatták be az ország változásait, miközben mindenki megtalálhatta a hozzá közelálló figurát.

Pásztor Erzsi Szomszédok kvíz
Szomszédok kvíz: Janka néni, vagyis Pásztor Erzsi 
Fotó: Sandor Bankuti / Bors

Szomszédok-kvíz: mennyire ismered Janka néni aranyköpéseit?

Janka néni Pásztor Erzsi felejthetetlen alakításában kelt életre: a házsártos, iszákos, mindig beszólogató és örökké lejmoló nagynéni egyszerre volt bosszantó és szórakoztató. Az évtizedeken át futó sorozatban ő testesítette meg azt a rokont, akit senki sem kívánna magának, de aki nélkül sokkal unalmasabbak lettek volna Vágásiék mindennapjai.

Pásztor Erzsit sokan a Szomszédok teleregényből ismerik, de a pályája ennél jóval gazdagabb. A Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas érdemes művész pályafutása során számtalan színházban bizonyította tehetségét: játszott többek között a Soproni Petőfi Színházban és a Turay Ida Színházban, valamint tagja a Halhatatlanok Társulatának. A nézők nemcsak Janka néniként rajonganak érte, hanem színpadi és filmes szerepeiért is, amelyekben mindig maximális odaadással és szenvedéllyel brillírozott.

Pásztor Erzsi születésnapja alkalmából egy kvízzel jelentkezünk, amelyben próbára teheted, mennyire emlékszel Janka néni aranyköpéseire. Készülj, mert a kérdések ugyanolyan csípősek, mint ő maga volt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Janka nénit a születésnapján megajándékozzák Jutkáék egy táskával. Így reagál Janka néni: „Ez a ridikül! Tényleg a legjobbat választottátok…

