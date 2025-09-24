Szomszédok-kvíz: 10 kérdés Janka néniről, aki nélkül a lakótelep unalmas lett volna

A Szomszédok című teleregény 1987 májusában indult és 331 epizódon át futott a Magyar Televízióban, mígnem 1999 decemberében véget ért. A sorozat a budapesti Gazdagréti lakótelep panelházaiban élő családok hétköznapjait mutatta be Vágásiék, Takácsék, Mágenheimék és a rokonaik mindennapjai révén, apró-cseprő problémákkal, örömökkel, botlásokkal és nagy társadalmi fordulatokkal. A teleregény a rendszerváltás időszakának sajátos tükre lett, amelyben a hétköznapi emberek életén keresztül mutatták be az ország változásait, miközben mindenki megtalálhatta a hozzá közelálló figurát.

Szomszédok kvíz: Janka néni, vagyis Pásztor Erzsi

Fotó: Sandor Bankuti / Bors

Janka néni Pásztor Erzsi felejthetetlen alakításában kelt életre: a házsártos, iszákos, mindig beszólogató és örökké lejmoló nagynéni egyszerre volt bosszantó és szórakoztató. Az évtizedeken át futó sorozatban ő testesítette meg azt a rokont, akit senki sem kívánna magának, de aki nélkül sokkal unalmasabbak lettek volna Vágásiék mindennapjai.

Pásztor Erzsit sokan a Szomszédok teleregényből ismerik, de a pályája ennél jóval gazdagabb. A Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas érdemes művész pályafutása során számtalan színházban bizonyította tehetségét: játszott többek között a Soproni Petőfi Színházban és a Turay Ida Színházban, valamint tagja a Halhatatlanok Társulatának. A nézők nemcsak Janka néniként rajonganak érte, hanem színpadi és filmes szerepeiért is, amelyekben mindig maximális odaadással és szenvedéllyel brillírozott.

Pásztor Erzsi születésnapja alkalmából egy kvízzel jelentkezünk, amelyben próbára teheted, mennyire emlékszel Janka néni aranyköpéseire. Készülj, mert a kérdések ugyanolyan csípősek, mint ő maga volt!