irodalom
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 18:30
egri csillagokirodalmi kvízekGárdonyi Gézakvíz
1922-ben ezen a napon hunyt el Gárdonyi Géza, az egyik legnagyobb magyar író. Halálának évfordulója alkalmából egy Egri csillagok kvízzel készültünk! Tedd próbára a memóriád!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Lássuk, mire emlékszel Gárdonyi Géza leghíresebb művéből, az Egri csillagokból. Hoztunk 7 kőkemény  kérdést, amire csak a legműveltebbek tudják a helyes válaszokat. Induljon a kvíz!

Az Egri csillagok első kiadásának borítóképe vajon mikor adták ki a kvízből kiderül.
Irodalmi műveltségi kvíz: mire emlékszel az Egri csillagokból?
Fotó: WIkipédia-Közkincs

7 kvízkérdés Gárdonyi Géza Egri csillagok című művéből

A kötelező olvasmány, amit senki nem úszott meg. Ha a könyvet nem is olvastad, a filmet biztosan megnézted, hogy görbüljön a jegyed a röpdolgozaton. A mai kvízben a memóriádat és a műveltségedet is tesztelheted, ugyanis összeraktunk egy kőkemény kvízt, amiből kiderül, mennyire maradt meg neked az Egri csillagok. 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hol született Gárdonyi Géza?

Nézd meg az alábbi előzetest:

