Lássuk, mire emlékszel Gárdonyi Géza leghíresebb művéből, az Egri csillagokból. Hoztunk 7 kőkemény kérdést, amire csak a legműveltebbek tudják a helyes válaszokat. Induljon a kvíz!

Irodalmi műveltségi kvíz: mire emlékszel az Egri csillagokból?

Fotó: WIkipédia-Közkincs

7 kvízkérdés Gárdonyi Géza Egri csillagok című művéből

A kötelező olvasmány, amit senki nem úszott meg. Ha a könyvet nem is olvastad, a filmet biztosan megnézted, hogy görbüljön a jegyed a röpdolgozaton. A mai kvízben a memóriádat és a műveltségedet is tesztelheted, ugyanis összeraktunk egy kőkemény kvízt, amiből kiderül, mennyire maradt meg neked az Egri csillagok.