Többéves szünet után Ed O’Neill újra Al Bundy szerepére készül

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől az Egy rém rendes család sztárja, Ed O’Neill?

Ed O’Neill a 80-hoz közel sem vonult vissza Fotó: MPNC

Amikor Ed O’Neill a csúcson volt

Világhírűvé Al Bundy karaktere tette a hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő Egy rém rendes családban, ami 1987-től tíz éven át futott, de a mai napig rendszeresen ismétlik a különféle csatornák. Az Ed O’Neill által játszott figura foglalkozása cipőbolti eladó a vígjátéksorozatban, és a színész Hollywoodi Hírességek Sétányán található csillaga is épp egy cipőbolt előtt található a karakter tiszteletére. Ed O’Neill színészi karrierjének második legjelentősebb szerepe a családfő Jay Pritchett-é a Modern család (más fordításban Egy rém modern család) című sorozatban. A nagysikerű széria 11 évadon át futott, és 2020-ban ért véget.

Mit tudunk Ed O’Neill életéről?

Ed O’Neill ősei a 19. század közepén vándoroltak ki Írországból Amerikába. A 79 éves színész az ohiói Youngstown városában született, munkásosztálybeli családba. A kétkezi munkával ő is hamar megismerkedett, már 14 évesen építkezéseken dolgozott, később pedig a helyi acélműben is melózott öntész tanoncként, mindezt a tanulmányai mellett. Az egyetemen az amerikai futballcsapat sztárjának számított, sportolói ösztöndíjat kapott, sőt egy NFL csapat, a Pittsburgh Steelers is lecsapott rá. Végül nem lett belőle profi, de a sport azért megmaradt az életében: a brazil ju-jitsu művelője, sőt fekete öves mestere.

Az egyetem után visszament az egykori középiskolájába tanítani. Ekkoriban kezdett el foglalkozni színjátszással, először kis helyi színtársulatokban lépett fel. Későn indult be a karrierje: élete első kamerák előtti szerepét 33 évesen, a Portyán című Al Pacino-filmben kapta. A színészi pályája kezdetén rendszerint kemény zsarufigurákat játszattak vele a filmekben és sorozatokban.

Al és Peggy Bundy a nézők kedvenc lett Fotó: HIP/ Northfoto

Az Egy rém rendes család indulásakor Ed O’Neill biztos volt benne, hogy senki sem nézi majd a sorozatot, és maximum hat rész után le fogják venni a műsorról. Al Bundy figuráját nagyrészt Joe bácsikájáról mintázta, de más családi vonatkozása is volt számára a sikersorozatnak. A felesége, Catherine Rusoff is felbukkant a széria két epizódjában apró szerepben. A házasságuk közel négy évtizede tart, két lányuk született.