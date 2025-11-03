Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Dolph Lundgren és Sylvester Stallone a filmes kvízben

Dolph Lundgren filmes kvíz: csak az igazi akcióhősök tudják a helyes válaszokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 10:45
Ha te is lélegzet-visszafojtva nézted, ahogy Dolph Lundgren legyőz egy csapat rosszfiút vagy arra, ahogyan ringbe száll Rocky ellen, akkor itt a helyed! A svéd színész 68. születésnapja alkalmából ugyanis egy eszméletlen filmes kvízzel készültünk!
Ha te is rajongsz az akciófilmekért, akkor valószínűleg Dolph Lundgren neve ismerősen cseng. De vajon mennyire ismered a világhírű színész munkásságát, aki olyan nagy nevekkel játszott együtt, mint Sylvester Stallone vagy Jason Statham? Derítsd ki filmes kvízünk segítségével!

Filmes kvíz Dolph Lundgrenről
Ebből a filmes kvízből most kiderül, mennyire ismered Dolph Lundgren színészi pályáját!
Fotó: AFP /  AFP

Dolph Lundgren filmes kvíz – vajon az eszed is úgy vág, mint Dolphé?

Bár Dolph Lundgren neve hallatán a legtöbb embernek először a világhírű akciófilmek és a színész elképesztő harctudása jut eszébe, kevesen tudják, hogy a Lundgren korábban számtalan tudományos ösztöndíjat zsebelt be és vegyészmérnöki diplomát is szerzett. Később azonban olyan filmekben tűnt fel, mint a Rocky IV. vagy az Ovizsaru 2. . Lássuk tehát, te mennyire vagy képben az IQ bajnok színészi pályájával! Vajon a te eszed is úgy vág, mint az övé? Most kiderül! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik filmjével ért el áttörő sikert?

Az alábbi videó megtekintésével mélyebb betekintést nyerhetsz a színész életébe:

