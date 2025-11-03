Dolph Lundgren filmes kvíz: csak az igazi akcióhősök tudják a helyes válaszokat

Ha te is rajongsz az akciófilmekért, akkor valószínűleg Dolph Lundgren neve ismerősen cseng. De vajon mennyire ismered a világhírű színész munkásságát, aki olyan nagy nevekkel játszott együtt, mint Sylvester Stallone vagy Jason Statham? Derítsd ki filmes kvízünk segítségével!
Bár Dolph Lundgren neve hallatán a legtöbb embernek először a világhírű akciófilmek és a színész elképesztő harctudása jut eszébe, kevesen tudják, hogy a Lundgren korábban számtalan tudományos ösztöndíjat zsebelt be és vegyészmérnöki diplomát is szerzett. Később azonban olyan filmekben tűnt fel, mint a Rocky IV. vagy az Ovizsaru 2. . Lássuk tehát, te mennyire vagy képben az IQ bajnok színészi pályájával! Vajon a te eszed is úgy vág, mint az övé? Most kiderül!
Az alábbi videó megtekintésével mélyebb betekintést nyerhetsz a színész életébe:
