Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Steven Seagal – Jöhet egy kőkemény filmes kvíz a 90-es évek legsármosabb szívtipróiról?

A kvíz, ami egy kis időre visszarepít téged azokba a varázslatos 90-es évekbe – abba a korba, amikor még nem létezett Tik Tok és okostelefon, kockás füzetbe írtuk fel a szomszéd telefonszámát, a tanárok írásvetítőt használtak az órákon, ami mindig homályos volt, még nem volt számkijelzés a vonalas telefonokon, mindannyiunk zsebében ott lapult egy éhező Tamagotchi, walkmanen hallgattuk a kedvenc zenéinket és az elnyűhetetlen videókazettákon olyan akciófilmekre voltunk rákattanva, mint a Tökéletes katona, Tomboló terror, Ölve vagy halva, A pusztító, Drágán add az életed vagy Tango és Cash.

Kvíz: mennyire emlékszel 90-es évek ikonikus akciófilmjeire?

Fotó: Thierry Falise / Getty Images

Ez volt az az évtized, amikor Jean-Claude Van Damme még a topon volt, Dolph Lundgrenért megőrültek a nők, Nicolas Cagenek remekül jól állt a hosszú haj és Steven Seagal, nos ő csak a Steven Seagal. Ha te is imádtad a 90-es évek legendás akciósztárjait, akiknek a filmjeit a mai napig nem tudjuk megunni, akkor ez a kvíz nem okozhat túl nagy kihívást számodra. De figyelmeztetünk, már az első kérdés nagyon meg fog izzasztani. Felkészültél? Sok sikert!