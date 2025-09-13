Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Steven Seagal – Jöhet egy kőkemény filmes kvíz a 90-es évek legsármosabb szívtipróiról?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 14:45
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Steven Seagal és Chuck Norris, az élő legenda, hogy csak néhányat említsünk a 90-es évek legendás akcióhősei közül. Ha te is imádtad a VHS-kazetták ikonikus izomkolosszusait, akkor ezt a retró kvízt bűn lenne kihagyni!
Antalfi Krisztina
A kvíz, ami egy kis időre visszarepít téged azokba a varázslatos 90-es évekbe – abba a korba, amikor még nem létezett Tik Tok és okostelefon, kockás füzetbe írtuk fel a szomszéd telefonszámát,  a tanárok írásvetítőt használtak az órákon, ami mindig homályos volt, még nem volt számkijelzés a vonalas telefonokon, mindannyiunk zsebében ott lapult egy éhező Tamagotchi, walkmanen hallgattuk a kedvenc zenéinket és az elnyűhetetlen videókazettákon olyan akciófilmekre voltunk rákattanva, mint a Tökéletes katona, Tomboló terror, Ölve vagy halva, A pusztító, Drágán add az életed vagy Tango és Cash.

kvíz, akciófilm-sztár Steven Seagal kiskutyával pózol Tajpejben
Kvíz: mennyire emlékszel  90-es évek ikonikus akciófilmjeire?
Fotó: Thierry Falise / Getty Images

Kvíz: 10 kőkemény kérdés minden idők legikonikusabb akcióhőseiről

Ez volt az az évtized, amikor Jean-Claude Van Damme még a topon volt, Dolph Lundgrenért megőrültek a nők, Nicolas Cagenek remekül jól állt a hosszú haj és Steven Seagal, nos ő csak a Steven Seagal. Ha te is imádtad a 90-es évek legendás akciósztárjait, akiknek a filmjeit a mai napig nem tudjuk megunni, akkor ez a kvíz nem okozhat túl nagy kihívást számodra. De figyelmeztetünk, már az első kérdés nagyon meg fog izzasztani. Felkészültél? Sok sikert!

1 / 10
Az 1992-ben bemutatott amerikai akciófilmben Steven Seagal Casey Rybacket alakítja, a USS Missouri csatahajó jámbor szakácsát, aki valamikor mindenre elszánt harcosként szolgált Vietnámban. Mi a film címe?

Segítségként talán érdemes lehet megnézni az alábbi videót:

