Mennyire ismered Tom Cruise-t? Ha sikeresen kitöltöd a kvízünket, nincs nálad nagyobb rajongó

Tom Cruise több mint négy évtizede uralja Hollywoodot: volt már harci pilóta, titkos ügynök, vámpír és szamuráj is. Az akciófilmek koronázatlan királya a saját kaszkadőrjeleneteit is elvállalja, sőt néha ő maga találja ki azokat. Karrierje nemcsak régre nyúlik vissza, hanem tele van emlékezetes filmekkel, kasszasikerekkel, és néhány megosztó pillanattal is. Te vajon mennyit tudsz róla valójában? Teszteld magad ezzel a 10 kérdéses kvízzel!

Tom Cruise nem csupán egy színész – ő egy jelenség. Karrierje során olyan filmeket tett ikonikussá, amelyek mára a popkultúra megkerülhetetlen részei lettek. Kvízünk az ő életét és szakmai pályafutását dolgozza fel. Ha minden kérdésre tudod a választ, te vagy Tom Cruise rajongóinak koronázatlan királya! Kvízünk Tom Cruise életét és szakmai pályafutását dolgozza fel.

Fotó: Billy Bennight Legyen szó vadászpilótáról, titkos ügynökről vagy romantikus hősről, Tom Cruise mindig maximális odaadással alakítja a ráosztott karaktereket. A nevét hallva szinte automatikusan eszünkbe jutnak a lélegzetelállító akciójelenetek, a legendás filmzenék és a híres futások, amelyeket mára mémmé emelt az internet. Ha te is Cruise-rajongó vagy, itt az alkalom, hogy bebizonyítsd: nemcsak nézed a filmjeit, hanem kívülről fújod a legfontosabb részleteket is! Tom Cruise kvíz – 10 kérdés, 3 válasz, csak egy a helyes!

KVÍZ 1 / 10 Melyik film hozta meg Tom Cruise számára az első Oscar-jelölést? Született július 4-én Helyes válasz Jerry Maguire Helytelen válasz Esőember Helytelen válasz