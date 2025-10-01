„Kemény évek vannak mögöttem” – Dolph Lundgren először szólalt meg, mióta legyőzte a rákot

2023-ban az egész világot megrázta, mikor a Rocky-filmek és a Tökéletes katona sztárja bejelentette, már 8 éve küzd a gyilkos kórral. Noha a 2015-ben veserákkal diagnosztizált Dolph Lundgrennek a legjobb esetben is csak 2-3 évet jósoltak az orvosok, a 80-90-es évek nehézfiúja megmutatta, nemcsak a vásznon, hanem a való életben is igen kemény fából faragták. 2024 novemberében pedig meg is osztotta az örömhírt filmjei fanatikusaival: Legyőzte a rákot! Élete legfontosabb „meccsén” való győzelmét követően viszont Lundgren jobbnak látta egy kis időre elvonulni a közélettől, és csak a felépülésre koncentrálni, azonban most megtörte a hónapok óta tartó csendet.

A Dolph Lundgren-filmek kiemelkedő darabja a Rocky IV. volt, a rajongók szerencséjére pedig a színész legalább olyan kitartó volt a való életben is, mint Sylvester Stallone ellen a vásznon (Fotó: MGM)

Ivan Drago már nem akar keménykedni

Bár Hollywoodnak nem fordított hátat, Dolph Lundgren csak akkor foglalkozott mással a saját egészségén kívül az elmúlt egy évben, ha nagyon muszáj volt. A fotósok csak ritkán csíphették el nyilvános helyeken, most viszont ez megváltozott. Idén szeptemberben már elég erőt érzett magában ahhoz, hogy megjelenjen egy kaliforniai tévégálán, ahol még néhány kérdésre is válaszolt az állapotával kapcsolatban:

Tünetmentes vagyok, és ez jó érzés. Kemény öt évnyi küzdelmet tudhatok magam mögött, de most már jobban vagyok. Minden a régiben, újra eljárok edzeni. Talán egy kicsit nyugodtabb életet élek. Nem járok el esténként, nem edzek már olyan keményen, de még így is heti 4-5 alkalommal ellátogatok a konditerembe.

− árulkodott hogylétéről a Rocky 4. rosszfiúja.

Dolph Lundgren betegsége már a múlté, az akciósztár már remekül érzi magát (Fotó: Ricky Fitchett)

Botrányhőssel forgatott Dolph Lundgren

Úgy tűnik, Dolph Lundgren az aktív pihenés híve, hiszen az edzőterem mellett a filmstúdiókat is gyakorta látogatta. Egyik következő projektjében például a Hollywoodba a botrányai után idén visszafogadott Kevin Spacey-nek segít újra megvetni a lábát a filmgyártásban. A Holiguards című drámai akciófilmben ráadásul nemcsak a főszerepet tölti be Spacey, hanem rendezi is azt. Ezen a produkción kívül pedig még számos más alkotásban is láthatjuk majd hamarosan az egykori Ivan Dragót. És ha már szóba került a szovjet szuperbokszoló: Továbbra is terítéken van a Drago-film, amit még pár évvel ezelőtt harangoztak be, de azóta nem történt komolyabb előrelépés a Rocky-spinoff-fal kapcsolatban, pedig Lundgren még mindig nyitott lenne rá.